Никогда не наступайте на замерзшую траву: почему эксперты не советуют это делать

Никогда не наступайте на газон, когда этой зимой устанавливаются заморозки, поскольку это может привести к скрытой проблеме, которая фактически вредит вашей траве.

Вы рискуете превратить травяную ткань в «кашу», но может быть простое решение, если вам нужно попасть в ваш сад через газон.

Что делать в этом случае, рассказывает Ехргеѕѕ.co.uk.

Организуйте маршрут через свой сад, который избежит хождения по траве после заморозков. Когда кто-то ходит по замерзшей траве, поврежденная ткань травы превращается в кашу, когда она оттаивает, и с большей вероятностью приводит к болезням. Также на газоне могут оставаться коричневые следы, которые могут потребовать много времени, чтобы исчезнуть.

Несколько ступенек, или плоских камней, опущенных ниже уровня скашивания, идеально подходят для предотвращения этого, особенно на маршруте, которым вам нужно регулярно пользоваться. Такая простая тропа также сохранит вашу обувь или сапоги сухими.

Итак, как только температура опустится ниже нуля, старайтесь обходить свой газон, или пользоваться импровизированными тропинками, чтобы сохранить его от порчи.