Никогда не стирайте эти вещи вместе: как не испортить свою одежду

Давайте рассмотрим, почему липучки могут испортить белье и как стирать вещи с застежками-липучками. Рассказывает The Spruce.

Один предмет одежды, который никогда не следует добавлять к белью

Сортировка белья по цвету и весу ткани может продлить срок службы вашей одежды и постельного белья, но есть еще одно правило, которого следует придерживаться.

Независимо от того, сортируете вы белье или нет, никогда не добавляйте одежду с застежками-липучками к белью с открытыми застежками. Когда мы пользуемся такой застежкой, при нажатии крючки зацепляются за петли, создавая временное соединение. Соединение можно легко разорвать, раздвинув две стороны.

К сожалению, если сторона с крючками касается деликатной ткани в белье, она может задеть ткань, что приведет к дырам или разрывам. Это особенно вредно для кружева, нейлона или любой прозрачной, легкой ткани.

Еще одна проблема заключается в том, что если оставить застежки открытыми в стиральной машине и постирать их вместе с тканями, выделяющими ворсинки, такими как банные полотенца, обе стороны застежки-липучки притянут ворсинки и покроются ими, что перестанет хорошо работать.

Как стирать вещи на липучках

Застегните липучку. Любой тип застежки-липучки следует застегнуть, прежде чем бросать ее в корзину для белья, чтобы предотвратить повреждение других вещей, а также перед стиркой одежды на липучках.

Прочитайте этикетку с инструкциями по уходу. Этикетка с инструкциями по уходу на одежде или предметах домашнего обихода укажет вам наилучшую температуру воды и цикл стирки и сушки одежды с застежками-липучками.

Перед стиркой сортируйте грязное белье. Даже с застегнутыми застежками-липучками вы получите наилучшие результаты, если будете стирать вместе ткани похожих цветов и плотности. Застежки могут раскрыться во время стирки и задеть более деликатные ткани.

Как освежить застежки-липучки

Если сторона застежки с крючком осталась открытой в стиральной машине, на крючках может накапливаться ворсинки и другие загрязнения. Если загрязнений много, сцепление между двумя сторонами липучки не будет держаться.

Чтобы очистить застежку, используйте зубную щетку с жесткой щетиной для очистки между крючками. Почистите щеткой в нескольких разных направлениях, чтобы ослабить и удалить загрязнения.

6 других предметов, которые могут испортить ваше белье

Крючки для бюстгальтеров: При стирке бюстгальтеров или любой одежды с застежками-крючками всегда застегивайте застежки, прежде чем добавлять одежду в стиральную машину.

Открытые молнии: Зубцы открытой молнии на паре синих джинсов могут задеть другие ткани. Закройте все молнии, прежде чем добавлять одежду в стиральную машину.

Бальзам для губ: Оставив бальзам для губ в кармане, вы можете постирать одежду в стиральной машине, не повредив ее, но как только он попадет в сушилку, он расплавится. Вы в конечном итоге оставите масляные пятна на всем белье.

Ручки, маркеры и карандаши: Ручки, все виды маркеров и карандашей могут оставить большой беспорядок в стиральной машине и сушилке. Пятна от чернил трудно удалить, а расплавленные карандаши могут испортить как белье, так и внутреннюю часть сушилки.

Ткани, не устойчивые к окраске: Всегда читайте этикетки, и если на этикетке написано «стирать отдельно» или «ткань нестойкая», поверьте. Некоторые красители для ткани нестабильны и растекаются, испортив все белье.

Салфетки: Салфетки распадаются в воде, но не исчезают. Если оставить салфетку в кармане, все белье покроется мелкими кусочками ворса, которые трудно удалить.

