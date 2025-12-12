Никогда не удобряйте растения в декабре, если они не являются одними из этих редких исключений

Комнатные растения на подоконнике / © Credits

Зима заставляет большинство растенийспокойно отдыхать, а рост останавливается, поскольку свет ослабевает и наступает холод.

Обычно удобрять зимой плохо — избыток питательных веществ заставляет слабые побеги подвергаться морозу или болезням. Однако несколько комнатных цветов и фруктов продолжают расти в течение месяца и на самом деле получают пользу от тщательной дозы удобрения в конце года.

Какие именно растения нуждаются в подкормке, рассказывает GardeningKnowHow.

Удобрять растения в декабре можно только в том случае, если они активно растут в помещении или сейчас цветут. Уличные растения глубоко отдыхают в декабре, но комнатные растения под освещением продолжают. Здесь также применяются те же основные типы удобрений и сроки внесения, которые подходят для любого сезона. Соблюдайте нормы разведенных смесей, чтобы избежать ожогов удобрениями.

Риски внесения удобрений в декабре перевешивают преимущества для растений в состоянии покоя, но правильные подкормки вместе с этим процветают. Декабрьское удобрение всегда должно быть наполовину или меньше, смешанное с теплой водой. Главное — наблюдать за признаками, например новые листочки или бутоны — это ваша подсказка к экономному кормлению. Давайте рассмотрим 10 растений, которым полезно вносить удобрения в декабре.

Комнатные цитрусовые

Лимон / © Associated Press

Комнатные цитрусовые, такие как лимоны и апельсины, часто плодоносят зимой, если условия остаются теплыми. Им нужны постоянные питательные вещества, чтобы поддерживать эту нагрузку без остановки. Подкармливайте каждые 4-6 недель удобрениями, разведенными до половины. Листья будут оставаться глянцевыми, а плод будет хорошо развиваться, если вы все сделаете правильно.

Следите за пожелтением листьев — это признак недостатка. После внесения удобрений обильно полейте, чтобы вымыть излишки солей. Горшок должен казаться тяжелее, но быстро стекать. Новый рост появится в течение нескольких недель.

Травы в горшках

Травы в горшках / © Associated Press

Комнатные травы, такие как базилик, розмарин и мята, выталкивают листья круглый год, если поместить их под освещение. Декабрьская подкормка сохраняет их кустистыми и ароматными без перерыва. Используйте легкое органическое удобрение каждые 3-4 недели, слегка смешивая, чтобы избежать длинноногих стеблей. Травы оживятся, наполнив кухню ароматом.

Регулярно прищипывайте травы, чтобы стимулировать ветвление. Почва должна оставаться влажной, но не мокрой — она будет эластичной на ощупь. Таким образом свежий урожай должен сохраняться в течение праздников.

Амариллис

Амариллис / © Associated Press

Луковицы амариллиса бурно цветут в декабре, черпая энергию из накопленных запасов. Слегка удобряйте амариллис каждые две недели удобрением, богатым фосфором, после распускания почек. Стебли станут высокими, а цвета будут насыщенными.

Срежьте отцветшие цветы, но оставьте листья. При правильном уходе луковица будет твердой. Поливайте умеренно, чтобы предотвратить гниение. Заставить амариллис повторно зацвести на следующий год с помощью такого надлежащего ухода легко.

Рождественский кактус

Рождественский кактус / © Associated Press

Рождественские кактусы цветут в декабре, затем переходят к росту листьев. Слегка удобряйте после того, как цветы опадают, чтобы стимулировать рост новой зелени. Хорошо работает сбалансированное удобрение для комнатных растений, разведенное наполовину и внесенное ежемесячно. Ваше растение должно оставаться рыхлым и готовым к выставке в следующем году.

Избегайте чрезмерного полива во время кормления. Листья будут иметь восковой налет, когда они здоровы, а свет с восточного окна способствует усвоению питательных веществ. Такая подкормка рождественских кактусов поможет быстро восстановиться после цветения.

Цикламен

Цикламен / © Associated Press

Цикламены цветут зимой в домашних условиях, но им нужны постоянные питательные вещества, чтобы создать эти гофрированные цветы. Удобряйте каждые 2-3 недели смесью с низким содержанием азота в четверти. Лепестки дольше сохраняют цвет, а листья остаются зелеными.

Лучше всего цикламену подходят прохладные комнаты. Разбавленное удобрение для комнатных растений предотвращает буйный рост, склонный к вредителям. Клубни должны ощущаться твердыми под почвой. Вода снизу, чтобы кроны оставались сухими и предотвращали гниение. Цветение продлится до весны при условии тщательной подкормки растений цикламена.

Нарцисс

Нарциссы / © Credits

Нарциссы дома быстро растут в декабре, поэтому им полезна легкорастворимая подкормка во время удлинения стебля. Добавьте слабое универсальное удобрение, когда листья достигнут 10 см. Цветы раскрываются полнее, а аромат усиливается.

Растворимое удобрение быстро лучше всего для легкого усвоения. При надлежащем увлажнении луковицы будут тяжелыми. Сгруппируйте их в неглубоких мисках для стабильности. Стебли тянутся в высоту, не опрокидываясь.

Домашние гиацинты и тюльпаны

Тюльпаны / © Associated Press

Другие высаженные луковичные, такие как гиацинты и тюльпаны, выталкивают стебли зимой и также нуждаются в растворимом корме для сильного цветения. Слегка подкормите, когда бутоны окрасятся, используя разбавленную подкормку для усиления цветения. Ароматы наполнят комнату, а цвета будут яркими.

Посадить в прохладное место после выгонки. Луковицы должны ощущаться твердыми. Для достижения наилучших результатов охладите их, прежде чем высаживать луковицы на открытом воздухе. Цветы хранятся неделями дольше с добавлением удобрений.

Цветущие орхидеи

Орхидеи / © Credits

Орхидеи фаленопсис цветут в любое время, в том числе в декабре, если правильно за ними ухаживать. Еженедельно подкармливайте удобрением для орхидей в четверть силы во время цветения. Корни быстро поглощают питательные вещества, удерживая новый рост, загруженный почками.

Ежедневно опрыскивайте корни воздушной орхидеи. Удобрение для орхидей, поддерживает потребности этого тропического растения. Смесь для заливки коры быстро стекает, поэтому горшки будут легкими, когда высохнут. Новые листья стабильно разворачивается в течение холодных месяцев при условии надлежащего внесения удобрений.

Цветущие анютины глазки и виолы

Братки / © Associated Press

В мягком климате анютины глазки и виолы зацветают на открытом воздухе в декабре. Удобряйте очень слегка разбавленным жидким кормом, если анализ почвы показывает низкий уровень питательных веществ. Цветы должны выдержать заморозки, а краски оживиться.

Мягкий корм предотвращает выгорание удобрений в прохладную погоду. Почва должна быть прохладной, но рыхлой. Слегка замульчируйте для изоляции. При надлежащем уходе растения разрастаются шире, хорошо заполняясь для замечательных зимних горшков.

Комнатные растения с дефицитом питательных веществ

Комнатные растения с желтыми листьями или замедленным ростом в декабре нуждаются в одноразовом разбавлении для стабилизации и восстановления. Используйте сбалансированную формулу в четверть концентрации, чтобы исправить дефицит питательных веществ. Цвет возвращается, и рост медленно восстанавливается.

Сначала установите точную причину, посмотрев на узоры листьев. Различные виды пожелтения сигнализируют о разных недостатках. Далее хорошее удобрение для комнатных растений оживит ваше растение без шока. Пересадите комнатные растения, если корни переполняют горшок и состояние здоровья заметно улучшится всего за несколько недель.