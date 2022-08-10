Нижнее белье для животных: какое существует и почему оно нужно

Кроме человеческого нижнего белья также существует белье и для животных, поэтому сегодня мы предлагаем узнать вам о нем подробнее от эксперта.

Чаще всего в белье нуждаются собаки. И это не прихоть, а совершенно необходимая вещь, рассказывает ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

Итак, существуют:

Пояс для собак-самцов – нужен во избежание меток территории, а также для больных и старых животных, страдающих от недержания мочи. Пояс не должен быть слишком тесным или свободным, носить его можно до нескольких часов.

Подгузники и универсальные трусы для самцов и самок – нужны для больных и старых животных, страдающих от недержания мочи и кала. Они также должны соответствовать размерам животного и не наносить дискомфорта.

Трусы для собак-самок – нужны во время течки, они становятся защитой для мебели и ковров от сильных выделений. Трусы прежде всего необходимы в поездках, во время послеоперационного периода и для собак с проблемами мочеиспускания.

При выборе белья для любимца следует обратить на:

соответствие размеру животного. Большое или маленькое белье приведет к дискомфорту;

крепление. Белье может быть на резинке, липучках, на ремешках. Ориентируйтесь на породу и отношение вашего любимца к одежде;

одноразовость или многоразовость. Многоразовое белье значительно экономнее;

качество ткани. Лучший вариант – хлопковое белье или белье, содержащее его большой процент. Синтетическое белье может приводить к аллергическим реакциям и дерматитам.

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