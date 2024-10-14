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Новое реалити "Найкраща оселя": зрители получат шанс выиграть 25000 грн сразу после премьеры

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Новое реалити "Найкраща оселя": зрители получат шанс выиграть 25000 грн сразу после премьеры

Лучший дом

На телеканале ТЕТ стартует новое реалити-шоу.

Уже 19 октября на ТЕТ состоится премьера нового реалити "Найкраща оселя". Самые внимательные зрители получат шанс выиграть 25000 грн сразу после премьеры.

Смотрите премьеру первой серии нового шоу ТЕТ "Найкраща оселя" 19 октября в 10:00 и собирайте полный промокод, кусочки которого спрятаны в разных кадрах эпизода. Успейте отправить полученный код и свои контактные данные через эту форму до 11:30 19 октября – и вы получите шанс выиграть 25 000 грн за внимательность!

Сбор промокодов и подробная информация об акции по ссылке.

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