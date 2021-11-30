Новогодний декор: пять интересных идей из Instagram

Близится самый любимый с детства праздник, когда на несколько недель можно кардинально преобразить свое жилище, украсив его новогодней и рождественской атрибутикой.

Предлагаем вам пять красивых и оригинальных идей новогоднего и рождественского декора из Instagram.

В модных розовых тонах

Цветами Рождества по традиции считаются красный, белый и зеленый. Но и в этом вопросе есть место модным тенденциям. Например, в этом году в моду вошли розовые елки и розовые рождественские композиции. Смотрится розовая елка довольно необычно, но очень мило.

Чтобы собрать рождественскую композицию в розовых тонах, вам понадобятся только свечи, перья и елочные игрушки.

Бело-золотые елки из фетра

Новогоднюю елку можно сделать из белого фетра (или поролона). Дополнить композицию можно золотыми бусинами или шпильками с золотыми головками.

Елка в снегу

Чтобы создать новогоднее настроение, необязательно обвешивать елку игрушками, огнями и дождиком. Можно просто задуть ветки искусственным снегом.

Елка-конструктор

Если вы любите конструктивизм, минимализм и, не побоимся этого слова, концептуализм, попробуйте смастерить такую вот деревянную елку и обмотать ее огоньками. Будет красиво и необычно.

Торт с гномами

Дизайн тортов - отдельная область для демонстрации своих креативных способностей. Закажите или сделайте торт в рождественском стиле, бело-зелено-красных тонах и с фигурками гномов.

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