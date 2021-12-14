Новогодний декор своими руками: три идеи, которые очень просто повторить

Новогодний декор своими руками: три идеи, которые очень просто повторить

Это простые, но эстетичные идеи декора на Новый год и Рождество.

Когда дело доходит до украшения дома к зимним праздникам, то всегда хочется чего-то красивого и оригинально, как на картинках в Pinterest. Но не все красивое обязательно дорого или сложно, поэтому предлагаем выйти из зоны комфорта, включить режим креатива и сделать декор своими руками. Особенно такое занятие понравится детям.

1. Гирлянда в бутылке

Для такого решения вам понадобятся несколько гирлянд на батарейках, бутылок с цветным стеклом и красивые веточки. Поместите гирлянды в бутылки и включите, вставьте в них ветки. Особо красиво такая композиция будет смотреться вечером на окне.

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2. Подсвечники из банок

Для такого украшения вам понадобятся обычные магазинные банки из-под консервации. Помойте их, снимите этикетку и высушите. На ободок можно завязать любую ленту, приклеить шишки или маленькую ветку елки, а вовнутрь вставить свечку. Также можно использовать плавающие свечи. Так у вас получится красивый подсвечник, оформленный своими руками.

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3. Корица для свечки

Еще один вариант декорирования свечки - корица. Эта ароматная специя будет наполнять дом приятным запахом, а в комбинации со свечей еще, и радовать глаз. Просто примотайте ее к крупной свече и перевяжите бечевкой.

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