Нравится ли кошкам, когда их целуют, и как понять, что они против подобной ласки

Если вы только что взяли нового кота и целуете или обнимаете его, чтобы показать свою привязанность, он, скорее всего, не поймет цели вашего поведения. К сожалению, жест привязанности такого рода может быть воспринят как вторжение в их пространство, говорится на Jaw-Dropping Facts.

Как правильно целовать кошку, чтобы она знала, что вы ее любите

Как мы уже объясняли, если вы только что взяли кошку, она еще не понимает вашего поведения и может испытывать стресс и смущение, когда вы ее целуете или обнимаете. Однако со временем они могут научиться ассоциировать поцелуи с проявлением привязанности. Хотя кошачьим нравится быть достаточно независимыми, им все же нравится получать внимание и проводить время с людьми, которым они доверяют. Как только вы наладите связь со своим питомцем и выработаете способы позитивного общения с ним, ваша кошка может воспринимать поцелуи как теплый и дружеский жест и выражение любви.

Что такое кошачий поцелуй

Часто кошки показывают нам свою любовь, массируя нас, бья нас головой, лежа на спине и обнажая живот, но они никогда не поднимают голову, чтобы поцеловаться. Иногда кошки облизывают своих людей, но это сильно отличается от поцелуя. Облизывание — это черта, которую они приобретают с тех пор, когда они еще котята. Кошки-матери часто облизывают своих котят, чтобы они были чистыми и чувствовали себя комфортно. Когда кошка облизывает вас, это ее способ ухаживать за вами и показывать, что она заботится о вашем благополучии. Это знак любви и привязанности, а также отличный способ сблизиться.

Облизывание — это также способ пометить территорию. В этом случае, если ваша кошка облизывает вас, она оставляет свой запах и пытается дать другим кошкам или животным знать, что вы принадлежите ей. Точно так же, когда ваша кошка трется о ваши ноги, она на самом деле помечает вас своим запахом, чтобы другие кошки знали, что вы принадлежите ей. Когда ваша кошка демонстрирует вам такие жесты привязанности, это признак того, что она чувствует всю вашу любовь и отвечает вам взаимностью.

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Как определить, что кошка не хочет, чтобы ее целовали

Кошка, которая не хочет, чтобы ее целовали, покажет свой стресс, подав вам определенные сигналы. Некоторые признаки очевидны, например, она кусаюеся или шипит на вас, но некоторые более тонкие, например, когда они прижимают уши или быстро трясут хвостом. Ваша кошка может даже выгнуть спину или шлепнуть вас, чтобы дать понять, что она хочет, чтобы ее оставили в покое.

Когда ваша кошка проявляет любой из этих признаков, вы должны остановиться и отойти. Кошки — создания привычек, которые ведут себя, основываясь на опыте и ассоциациях. Целоваться, когда они этого не хотят, — негативный опыт для животного. Если их слишком много, ваша кошка вскоре начнет ассоциировать вас с негативными чувствами, что приведет к ослаблению связи между вами и вашим кошачьим другом.

С другой стороны, если ваша кошка мурлычет, поднимает хвост, наклоняется вперед или медленно моргает и засыпает, когда вы ее целуете, это признак того, что ей нравятся ваши поцелуи.

Как правильно проявлять привязанность

Есть много способов показать кошке привязанность, помимо поцелуев. Один из способов показать свою привязанность кошкам — это посмотреть на нее, медленно закрыть глаза и снова открыть их. Вы можете ответить на это проявление привязанности, встав на ее уровень, встретившись с ней взглядом и медленно моргая в ответ.

Интерактивная игра также является отличным способом сблизиться. Еще один способ показать привязанность к питомцу – это голосовые сигналы. У кошек есть особое мяуканье и воркование, которые они используют в общении с близкими им людьми. Если вы подражаете их звукам, они поймут это как проявление привязанности. Возможно, лучший способ показать свою кошачью привязанность — провести время вместе.

Понимают ли кошки объятия и любят ли их

Многие кошки ненавидят, когда их обнимают. Им не нравится, когда их держат против их воли, особенно жестко. Когда вы берете кошку на руки и обнимаете, она может чувствовать себя пойманной в ловушку и уязвимой, и ей захочется найти место, где она сможет вернуться туда, где, по ее мнению, она контролирует свое окружение. Не принимайте это на свой счет — просто большинство кошек предпочитают свое личное пространство и проявляют к нам привязанность только на своих условиях.

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Можно ли целовать или обнимать кошку

Каждый кот уникален. Некоторые более ласковые; некоторые менее ласковы. Это не значит, что они вас не любят. Просто некоторым нужно больше личного пространства, чем другим. Вместо объятий и поцелуев поговорите с ними высоким голосом, посмотрите на них милым взглядом и позвольте им инициировать общение. Все дело в понимании вашего питомца и уважении его пространства и границ.

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