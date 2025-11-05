Нравятся ли собакам поцелуи: что на самом деле чувствует ваш любимец / © Associated Press

Издание Daily Paws рассказало, что некоторые собаки могут научиться воспринимать поцелуи как нечто приятное, если понимают контекст. Но для большинства животных это изначально непонятный, даже немного угрожающий жест.

Дело в том, что собаки общаются не так, как мы. Они не подходят «в лоб» к другим животным, а двигаются по дуге, это знак уважения. Когда же человек наклоняется прямо к морде собаки, животное может воспринять это как угрозу или вызов. Особенно опасно позволять детям целовать собак, ведь их лицо часто оказывается просто «на уровне зубов».

Итак, поцелуи в собачьем мире не имеют того же значения, что в человеческом. Для вашего питомца это — просто странный ритуал, который может либо нравиться, если он привык, либо вызывать стресс.

Собачьи поцелуи

Лизание — это не всегда о любви. В природе собаки лижут других собак, чтобы показать покорность или успокоить. Это так называемые «сигналы примирения», они помогают избежать конфликта. Когда собака лижет вашу руку или лицо, она может:

пытаться успокоить вас или себя,

просить внимания,

или просто искать лакомство, так как научилась, что после «поцелуев» получает реакцию хозяина.

Но кинологи отмечают, что собаки учатся «читать» нас и подстраиваться под наши привычки. Если ваш пес видит, что после поцелуев вы радуетесь, он может начать отвечать взаимностью, не потому, что это естественно, а потому, что он вас любит и хочет сделать приятное.

Почему собака зевает или чихает, когда вы ее целуете

Не спешите смеяться, если ваш пес зевнул в ответ на ваш поцелуй. Это не скука, а еще один сигнал примирения. Так собака говорит: «Я не угрожаю тебе, но, пожалуйста, немного отступи».

А вот чихание — это своеобразный «собачий смех». Некоторые животные так реагируют на наши странные человеческие действия, мол: «Не понимаю, что ты делаешь, но ладно».

Если же пес напрягается, отворачивает морду или избегает прикосновения, лучше прекратить поцелуи. Это не недостаток любви, просто вашему любимцу комфортнее проявлять ее по-другому.

Как показать собаке, что вы ее любите

Есть множество способов выразить свою любовь, которые песик точно поймет:

Найдите любимую игру — таскалку, мяч или фрисби. Для собаки это лучший способ совместного «времени любви».

Легкие поглаживания по груди или за ушком воспринимаются как проявление доверия.

Разговаривайте ласковым голосом, так животное чувствует ваше настроение и спокойствие.

Совместная активность, особенно любимые маршруты, укрепляет связь между вами.

Обучайте трюкам. Для собаки тренировки с лакомством — это и развлечение, и способ быть с вами «на одной волне».

Поцелуи — это милый человеческий способ показать любовь, но не всегда собачий. Если ваш любимец принимает их спокойно — замечательно. Если же нет — уважайте его границы. Ведь главное для собаки — не поцелуи, а доверие, совместные прогулки и тепло вашего сердца.