Нужен только стакан и вода: как размножить гортензию

Гортензия / © Credits

Реклама

Откажитесь от почвы и размножьте гортензию водой — это метод, который не требует усилий и дает новые растения, соответствующие вашему типу, без дополнительных затрат.

Как это правильно сделать, рассказывает GardeningKnowHow.

Размножение гортензий начинается с того, чтобы вовремя определить, когда у черенков наступают периоды активного роста. Хотя вы можете размножать твердые черенки зимой, мягкие, гибкие стебли, взятые весной или в начале лета, легче укореняются, что делает их идеальными для размножения водой. Поэтому возможность размножать гортензию водой — это отличный способ стимулировать рост ваших любимых цветов. При правильном выполнении этот метод дает новые кусты, которые отражают материнское растение в каждой детали, от цвета цветка до общей формы и силы роста.

Реклама

Что отличает размножение гортензии водой, так это ее простота. После того как на черенках образуются корни, уход за гортензией становится чрезвычайно простым. Ярко-белые корешки можно увидеть, как формируются и скручиваются внутри контейнера, что является успокаивающим знаком прогресса. Молодые растения плавно переходят в почву и быстро укореняются — во многих случаях превосходят купленные в магазине растения как по размеру, так и по количеству цветов.

Просто полейте их обильно во время засухи, посыпьте слоем мульчи для сохранения влаги и слегка обрезайте после цветения. Эти простые привычки способствуют сильному приживлению и надежному цветению год за годом.

Вот как размножить гортензию в воде и убедиться, что ваши черенки имеют лучший старт.

Когда обрезать и что использовать

Весна — идеальное время для сбора черенков и размножения гортензии в воде. Стебли остаются мягкими и зелеными, полными силы укоренения. Надо успеть, прежде чем наступит сильная жара, которая напряжет ваши укореняющиеся черенки. Утро — лучшее время для снятия черенков. Влага из росы испаряется, но солнечный свет остается мягким. Такой график сохраняет свежесть черенков и повышает общий уровень успеха, когда вы начинаете размножение растений в воде.

Реклама

Для успешного размножения гортензии в воде выбирайте с энергичные, без вредителей родительские растения, которые демонстрируют сильное цветение. Сорта гортензии с большими листьями и гладкими листьями особенно хорошо реагируют на эту технику, часто сохраняя зависимые от pH цвета цветков родительских растений, такие как голубой или розовый.

Используйте чистые, острые секаторы, поскольку неровные края способствуют гниению. Сосредоточьтесь на нецветущих стеблях размером 10-15 см, каждый с двумя или тремя листовыми узлами ближе к концу. Они должны гибко изгибаться, не ломаясь. Избегайте затвердевших оснований или цветущих ветвей, поскольку они отвлекают внимание от формирования корней.

Чтобы избежать ошибок при срезании, делайте чистый, наклонный срез непосредственно под узлом. Узлы, точки, где появляются листья, служат основными местами для появления новых корней. Этот угловой срез максимально увеличит площадь поверхности, доступную для всасывания полезных элементов и зарождения корней. Предварительно простерилизуйте инструменты спиртом, чтобы минимизировать передачу болезней от материнского растения.

Подготовка черенков

Сразу после взятия черенков для размножения удалите листья с нижней части каждого стебля с помощью ручного секатора или садовых ножниц. Оставьте одну или две пары верхних листьев, но уменьшите их вдвое, срезав горизонтально, чтобы минимизировать испарение влаги. Это уменьшает риск обезвоживания черенков, когда начнут формироваться корни.

Реклама

Дополнительное нанесение гормона корнеобразования на поверхность среза ускоряет процесс. Оставьте подготовленные черенки отдыхать несколько часов на ровной поверхности. На оголенных концах развивается легкий каллюс, который помогает предотвратить проникновение микробов во время погружения в воду. Это необязательно, но часто помогает. Затем найдите прозрачные контейнеры. Если вы не можете найти специальную станцию для размножения или стеклянную вазу, используйте стеклянные банки.

Видимость помогает контролировать прогресс, когда вы размножаете черенки гортензии в воде. Выбирайте дождевую воду или дехлорированную водопроводную воду, чтобы избежать химического воздействия на нежные корни. Непрямой свет на этом этапе помогает предотвратить преждевременное увядание стеблей.

Как размножать гортензию в воде

Налейте воду комнатной температуры в контейнеры, чтобы погрузить нижние 5-8 см стебля. Убедитесь, что узлы покрыты, растения держат листья приподнятыми, чтобы избежать грибковых проблем. Чтобы черенки хорошо укоренились, размножайте гортензии в воде под ярким непрямым светом, например, у северного окна. Обновляйте воду каждые 3-4 дня, чтобы поддерживать прозрачность и уровень кислорода. Начальные корни должны появиться в виде тонких белых нитей в течение 2-3 недель, расширяясь в прочную сеть к шестой неделе для многих видов.

Когда корни достигнут 5 см и будут иметь крепкий вид, вы можете пересадить их в контейнеры. Выберите хорошо дренированную среду, которая сохраняет определенную влажность. Осторожно вставляйте черенки; корни нежные, но устойчивые. Начальный полив должен насытить почву, а затем дать поверхности высохнуть перед повторным поливом.

Реклама

Переместите черенки на улицу в частичную тень после последних заморозков. Нанесите щедрый слой мульчи у основания, чтобы поддерживать постоянную влажность почвы без избытка. Подкармливайте свои молодые гортензии ежемесячно в течение активного сезона общим удобрением. Приживление требует немного внимания, но к следующему лету ваши молодые растения должны созреть и дать те большие красивые цветы, которых вы хотите. Опрыскивание способствует адаптации в засушливых условиях, поддерживая гибкость листьев, а не позволяя краям высыхать.