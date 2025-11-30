Нужно ли накрывать наружные электрические коробки на зиму

Измеритель электроэнергии / © Credits

Издание Martha Stewart рассказало, что внешние электрические коробки — это невидимые герои нашего дома. Они постоянно контактируют с ветром, снегом, влагой и перепадами температур. А все это «зимнее творчество» может вызвать:

конденсат,

ржавчину,

коррозию на контактах,

короткие замыкания.

Легкое, погодоустойчивое накрытие помогает уменьшить образование влаги и защищает корпус коробки от конденсата. А именно он и приводит к ржавчине и повреждениям металлических элементов.

Правильная защита действительно продлевает жизнь оборудования и уменьшает шансы неожиданной поломки в самые холодные дни.

Однако, стоит помнить, что иногда накрытие может быть опаснее всего. Последствия неправильного накрывания колеблются от неприятных до серьезно опасных. Среди рисков:

Пожарная опасность. Особенно если использовать полиэтиленовые пакеты, плотные пленки, самодельные чехлы и материалы, которые горят или проводят ток. Электрические коробки должны закрываться только UL-сертифицированными негорючими материалами.

Влага внутри. Да, ирония судьбы: накрыл и получил больше конденсата. Плотные, герметичные накрытия задерживают влагу. Совсем не та эффективность, на которую мы рассчитываем. Некоторые покрытия ускоряют коррозию и могут скрыть ранние признаки повреждений, поэтому лучше выбирайте только специальные, вентилируемые, погодоустойчивые накрытия.

Правильный выбор накрытия

UL-сертификация. Гарантия, что материалы негорючие и безопасные.

Погодоустойчивость. Ищите маркировку NEMA 3R или выше, это означает, что коробка защищена от дождя и снега.

Плотное, но не герметичное прилегание. Без щелей, но с вентиляцией.

Вентиляция. Чтобы избежать конденсата.

Доступность. Хорошее накрытие не должно превращать любую проверку в квест.

UV-защита. Солнце тоже делает свою работу — даже зимой.

Установка накрытия

Если вы выбрали подходящую модель, вот упрощенная схема, без лишнего технического жаргона:

Отключите питание в щитке. Снимите старую крышку или чехол. Очистите коробку и область вокруг нее от пыли и грязи. Если нужно — установите резиновый уплотнитель. Закрепите новое покрытие, чтобы оно было ровным и хорошо прилегало. Не перетягивайте винты. Включите питание обратно.

Когда вызывать электрика

Слышите гудение или жужжание.

Видите искры или чувствуете тепло от коробки.

Коробка имеет ржавый вид.

Розетки выбивает после морозов или дождей.

Не уверены, все ли установлено правильно.

Если речь о главной панели, щитке или сложном подключении, не стоит даже думать о самостоятельном вмешательстве, лучше вызвать мастера.

Итак, накрывать или нет, да — если накрытие качественное, вентилируемое и сертифицированное, нет — если это пакет, пленка или любая самодельная конструкция. Зима — не повод рисковать безопасностью дома. А немного внимания к внешней электрике может уберечь от неприятных сюрпризов в самый неподходящий момент.