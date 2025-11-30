ТСН в социальных сетях

Нужно ли накрывать наружные электрические коробки на зиму

Зима — это время, когда мы утепляем все: дома, растения и даже кондиционеры. Но вот вопрос, который обычно попадает в категорию «а я о таком вообще не думал»: нужно ли укрывать внешние электрические коробки.

Измеритель электроэнергии

Измеритель электроэнергии / © Credits

Издание Martha Stewart рассказало, что внешние электрические коробки — это невидимые герои нашего дома. Они постоянно контактируют с ветром, снегом, влагой и перепадами температур. А все это «зимнее творчество» может вызвать:

  • конденсат,

  • ржавчину,

  • коррозию на контактах,

  • короткие замыкания.

Легкое, погодоустойчивое накрытие помогает уменьшить образование влаги и защищает корпус коробки от конденсата. А именно он и приводит к ржавчине и повреждениям металлических элементов.

Правильная защита действительно продлевает жизнь оборудования и уменьшает шансы неожиданной поломки в самые холодные дни.

Однако, стоит помнить, что иногда накрытие может быть опаснее всего. Последствия неправильного накрывания колеблются от неприятных до серьезно опасных. Среди рисков:

  • Пожарная опасность. Особенно если использовать полиэтиленовые пакеты, плотные пленки, самодельные чехлы и материалы, которые горят или проводят ток. Электрические коробки должны закрываться только UL-сертифицированными негорючими материалами.

  • Влага внутри. Да, ирония судьбы: накрыл и получил больше конденсата. Плотные, герметичные накрытия задерживают влагу. Совсем не та эффективность, на которую мы рассчитываем. Некоторые покрытия ускоряют коррозию и могут скрыть ранние признаки повреждений, поэтому лучше выбирайте только специальные, вентилируемые, погодоустойчивые накрытия.

Правильный выбор накрытия

  • UL-сертификация. Гарантия, что материалы негорючие и безопасные.

  • Погодоустойчивость. Ищите маркировку NEMA 3R или выше, это означает, что коробка защищена от дождя и снега.

  • Плотное, но не герметичное прилегание. Без щелей, но с вентиляцией.

  • Вентиляция. Чтобы избежать конденсата.

  • Доступность. Хорошее накрытие не должно превращать любую проверку в квест.

  • UV-защита. Солнце тоже делает свою работу — даже зимой.

Установка накрытия

Если вы выбрали подходящую модель, вот упрощенная схема, без лишнего технического жаргона:

  1. Отключите питание в щитке.

  2. Снимите старую крышку или чехол.

  3. Очистите коробку и область вокруг нее от пыли и грязи.

  4. Если нужно — установите резиновый уплотнитель.

  5. Закрепите новое покрытие, чтобы оно было ровным и хорошо прилегало.

  6. Не перетягивайте винты.

  7. Включите питание обратно.

Когда вызывать электрика

  • Слышите гудение или жужжание.

  • Видите искры или чувствуете тепло от коробки.

  • Коробка имеет ржавый вид.

  • Розетки выбивает после морозов или дождей.

  • Не уверены, все ли установлено правильно.

Если речь о главной панели, щитке или сложном подключении, не стоит даже думать о самостоятельном вмешательстве, лучше вызвать мастера.

Итак, накрывать или нет, да — если накрытие качественное, вентилируемое и сертифицированное, нет — если это пакет, пленка или любая самодельная конструкция. Зима — не повод рисковать безопасностью дома. А немного внимания к внешней электрике может уберечь от неприятных сюрпризов в самый неподходящий момент.

