Нужно ли обрезать сирень осенью: как правильно действовать

Некоторые сорта сирени могут жить более ста лет — дольше, чем целые поколения садоводов. Но чтобы ваша сирень радовала пышным цветением, она нуждается в правильной обрезке и здесь многие делают одну ключевую ошибку. Издание Martha Stewart отметило, что осенняя обрезка может лишить вас весенних цветов. Почему так и когда на самом деле стоит брать в руки секатор, попробуем вместе разобраться.

Почему нельзя осенью обрезать сирень осенью

Хотя осень традиционно считают сезоном «уборки сада», с сиренью этот подход не работает.

Сирень формирует цветочные почки с конца лета до начала осени. То есть, если вы обрезаете растение в сентябре или октябре, вы буквально срезаете следующую весну. Осенняя обрезка не убьет ее, но заберет цветы в следующем году. Если хотите пышного цветения — не трогайте сирень в холодный сезон.

Единственное исключение — санитарная или омолаживающая обрезка, а именно — удаление сухих, поврежденных веток и уменьшение старого, слишком высокого или «лысоногого» куста. Но даже в этом случае придется смириться, часть цветения вы потеряете.

Когда обрезать сирень

Сразу после весеннего цветения. Оптимальное окно — около шести недель после того, как сирень отцвела, обычно с июня до начала июля. Именно тогда растение еще не успело заложить новые почки, следовательно, обрезка будет без потерь:

сохранить форму,

контролировать размеры,

омолодить растение,

обеспечить хорошее цветение в следующем году.

Правило «одной трети»

Большинство сортов сирени цветет на трехлетней древесине. Именно поэтому специалисты советуют пользоваться золотым правилом, ежегодно удалять лишь треть старых побегов. Схема имеет такой вид:

1-й год: обрезать ⅓ самых старых и толстых веток.

2-й год: убрать еще ⅓ или половину того, что осталось.

3-й год: завершить очистку, оставив молодые сильные побеги.

Такой метод открывает крону для света и воздуха, стимулирует рост молодых побегов и гарантирует ежегодное появление цветов. Важно помнить, что это не про срезание «верхней трети куста». Такое вмешательство лишь исказит форму и лишит цветов.

Необходимые инструменты

острые секаторы,

веткорез,

садовая пила для толстых стволов.

Здесь критически важна острота, потому что тупые инструменты оставляют рваные срезы, которые дольше заживают и становятся воротами для инфекций.

Техника обрезки

Делайте срез в месте разветвления — там, где одна ветка переходит в другую. Никогда не «стригите» сирень, как живую изгородь. Особенно это касается компактных сортов. Использование кусторезов превращает их в «шарик без жизни», без внутренних побегов и, соответственно, без цветов.

Если хотите весной получить пушистые, ароматные букеты в собственном саду, отложите секатор и помните главное, что сирень обрезают после завершения весеннего цветения, а осенью надо делать только санитарную очистку. Придерживайтесь правила «одной трети» и работайте только острыми инструментами. Тогда ваша сирень будет жить десятилетиями и каждую весну дарить вам тот самый аромат, который мы все так любим с детства.