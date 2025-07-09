Нужно ли стирать новое нижнее белье перед тем, как его надевать / © www.credits

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Мы все знакомы с тем приятным ощущением «новенького»: только что приобретенное белье имеет идеальный вид, пахнет новизной и хочется как можно быстрее его примерить. Но прежде чем надеть новые трусики или бра однозначно рекомендуется предварительная стирка, об этом рассказало издание Real Simple.

Что «скрывает» новое белье

Ее могли примерить другие

Во многих магазинах разрешена примерка нижнего белья, хотя и с использованием одноразовых защитных вставок или поверх собственного. Но, согласимся, не все придерживаются правил. И даже если вы купили белье в упаковке или онлайн — нет гарантии, что его не вернули после примерки.

Именно белье и носки являются самыми загрязненными вещами среди новых товаров — они могут содержать бактерии, грибки, клещей и следы пота предыдущих «испытателей».

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Возврат товаров — дополнительный риск

Иногда вещи, которые уже побывали у кого-то дома, возвращаются в магазин, проходят обработку и снова попадают в продажу. Да, многие бренды используют озоновую или паровую обработку, однако это не всегда гарантирует полное обеззараживание.

Химия на ткани

Даже если вы приобрели белье из онлайн-магазина и оно было запаяно — это не значит, что оно безопасно. Во время производства ткани обрабатывают химическими веществами, такими как формальдегид, например. Он предотвращает образование плесени и сохраняет товарный вид во время транспортировки, но для кожи, особенно деликатной интимной зоны, может быть сильным раздражителем.

Возможно окрашивание кожи

Темные или яркие красители могут «отдать» цвет коже, особенно в условиях повышенной влажности или трения. Вряд ли вам понравится неожиданно обнаружить следы синего или красного цвета на теле в самых интимных местах.

Как правильно стирать новое белье

Используйте деликатный режим стирки или ручную стирку. Это продлит жизнь белья и сохранит его форму и ткань.

Стирать отдельно от другой одежды. Это особенно важно для вещей с кружевом, сеткой или нежными вставками, которые могут зацепиться за молнии или пуговицы другой одежды. Идеальный вариант — специальные мешочки для стирки белья.

Выбирайте мягкое, гипоаллергенное стиральное средство. Избегайте агрессивных ароматизаторов и красителей в составе — особенно если у вас чувствительная кожа.

Температура воды — прохладная или умеренно теплая, что позволяет сохранить эластичность и цвет, а также уменьшает воздействие на ткань.

Сушите белье на воздухе — желательно на солнце. Солнечный свет действует как природный дезинфектор: уничтожает остатки бактерий и одновременно белье сохнет бережно и не теряет форму.

Это касается не только белья

То же правило стоит применять к:

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купальников

ночных рубашек

пижам

носков

нательных маек и браслетов

То есть — все, что имеет прямой контакт с кожей, особенно в чувствительных зонах.

Поэтому стирка перед первым ношением — это не предостережение для «слишком педантичных», а базовое правило гигиены, особенно когда речь идет о нижнем белье. Поэтому прежде чем радоваться обновкой, подарите ей нежесткий цикл стирки и тогда новое белье принесет вам не только комфорт, но и уверенность в собственной безопасности.