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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
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Время на прочтение
3 мин

Нужно ли стирать новую одежду перед тем, как ее надеть

Новое платье, блузка или джинсы — признайтесь, хочется сразу примерить, сделать фото и выйти в люди. Но перед тем, как новая вещь окажется на вас, стоит задать себе вопрос: действительно ли ее нужно стирать перед первым ношением.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Нужно ли стирать новую одежду перед тем, как ее надеть

Нужно ли стирать новую одежду перед тем, как ее надеть / © Associated Press

Ответ однозначен: да, стоит, об этом рассказало издание Real Simple. И не только из-за гигиены — дело в химикатах, красителях, бактериях и даже риске раздражения кожи. Вот почему стирка новых вещей — это не «перестраховка», а забота о вашем здоровье.

Даже если вещь выглядит идеально новой, она прошла долгий путь: фабрики, транспортировка, склады, магазины и примерочные. Одежда могла попасть к вам из:

  • фабрики в одной стране

  • складского помещения в другой

  • магазина, где его трогали десятки рук

Каждый из этих этапов может оставить следы — от пыли и грязи до потенциально опасных веществ.

Что может содержать новая одежда

  • Химикаты с производства: текстиль обрабатывают формальдегидом, смолами, антисептиками, клеями или синтетическими смолами для сохранения внешнего вида ткани, предотвращения смятия или плесени при перевозке.

  • Избыточные красители: особенно рискованно с джинсами, темными футболками или вещами красного цвета — краска может не только испортить другие вещи, но и оставить следы на коже или вызвать аллергическую реакцию.

  • Бактерии, грибки и вирусы: на тканях могут оставаться микроорганизмы, которые живут до нескольких недель. После примерки вещи в магазине на ней могут остаться даже частицы кожи или микробы.

Риски от нового

  • Кожные раздражения и высыпания. Особенно у людей с чувствительной кожей или склонностью к дерматитам, экземам или аллергиям. Контакт с обработанной тканью — прямой путь к зуду или сыпи.

  • Окрашивание кожи и других вещей. Красящие пигменты (особенно индиго или синий) легко «переходят» на тело или даже на светлую мебель.

  • Скопление химикатов. Длительный контакт с формальдегидом или другими веществами может привести к накоплению токсинов в коже.

Одежда которую обязательно надо стирать

  • Нижнее белье, бюстгальтеры, носки

  • Спортивная одежда

  • Рубашки, футболки, джинсы

  • Все, что будет касаться голого тела

  • Одежда для детей и младенцев — обязательно!

Что можно не стирать:

  • Верхняя одежда (пальто, куртки)

  • Свитера, которые вы носите только поверх других вещей

  • Изделия «только для химчистки» — если не будете носить их на голое тело

Как стирать новую одежду

  • Первое правило — читай этикетку. Если указано «Dry Clean Only» — не экспериментируй со стиральной машиной.

  • Выбирай холодную воду, это поможет сохранить цвет, избежать усадки и продлить жизнь ткани.

  • Естественная сушка. Высокая температура сушилки может повредить ткань и уменьшить размер вещи. Идеально — сушить на воздухе или при низкой температуре.

  • Сортируйте по цвету. Первые стирки темной или яркой одежды проводите отдельно, чтобы избежать «красочного сюрприза».

Детская одежда

Новую одежду для младенцев и детей до 3 лет обязательно нужно стирать перед первым использованием. Кожа ребенка в несколько раз чувствительнее к химии, чем у взрослых. Выбирайте гипоаллергенные средства без отдушек, красителей и агрессивных ПАВ.

Стирка новой вещи перед первым ношением — это маленькое действие, которое может защитить вас от больших проблем. Если вы заботитесь о своей коже, здоровье и комфорте — первое, что стоит сделать с новой одеждой — положить ее в стирку.

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