Нужно ли стирать новую одежду перед тем, как ее надеть / © Associated Press

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Ответ однозначен: да, стоит, об этом рассказало издание Real Simple. И не только из-за гигиены — дело в химикатах, красителях, бактериях и даже риске раздражения кожи. Вот почему стирка новых вещей — это не «перестраховка», а забота о вашем здоровье.

Даже если вещь выглядит идеально новой, она прошла долгий путь: фабрики, транспортировка, склады, магазины и примерочные. Одежда могла попасть к вам из:

фабрики в одной стране

складского помещения в другой

магазина, где его трогали десятки рук

Каждый из этих этапов может оставить следы — от пыли и грязи до потенциально опасных веществ.

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Что может содержать новая одежда

Химикаты с производства: текстиль обрабатывают формальдегидом, смолами, антисептиками, клеями или синтетическими смолами для сохранения внешнего вида ткани, предотвращения смятия или плесени при перевозке.

Избыточные красители: особенно рискованно с джинсами, темными футболками или вещами красного цвета — краска может не только испортить другие вещи, но и оставить следы на коже или вызвать аллергическую реакцию.

Бактерии, грибки и вирусы: на тканях могут оставаться микроорганизмы, которые живут до нескольких недель. После примерки вещи в магазине на ней могут остаться даже частицы кожи или микробы.

Риски от нового

Кожные раздражения и высыпания. Особенно у людей с чувствительной кожей или склонностью к дерматитам, экземам или аллергиям. Контакт с обработанной тканью — прямой путь к зуду или сыпи.

Окрашивание кожи и других вещей. Красящие пигменты (особенно индиго или синий) легко «переходят» на тело или даже на светлую мебель.

Скопление химикатов. Длительный контакт с формальдегидом или другими веществами может привести к накоплению токсинов в коже.

Одежда которую обязательно надо стирать

Нижнее белье, бюстгальтеры, носки

Спортивная одежда

Рубашки, футболки, джинсы

Все, что будет касаться голого тела

Одежда для детей и младенцев — обязательно!

Что можно не стирать:

Верхняя одежда (пальто, куртки)

Свитера, которые вы носите только поверх других вещей

Изделия «только для химчистки» — если не будете носить их на голое тело

Как стирать новую одежду

Первое правило — читай этикетку. Если указано «Dry Clean Only» — не экспериментируй со стиральной машиной.

Выбирай холодную воду, это поможет сохранить цвет, избежать усадки и продлить жизнь ткани.

Естественная сушка. Высокая температура сушилки может повредить ткань и уменьшить размер вещи. Идеально — сушить на воздухе или при низкой температуре.

Сортируйте по цвету. Первые стирки темной или яркой одежды проводите отдельно, чтобы избежать «красочного сюрприза».

Детская одежда

Новую одежду для младенцев и детей до 3 лет обязательно нужно стирать перед первым использованием. Кожа ребенка в несколько раз чувствительнее к химии, чем у взрослых. Выбирайте гипоаллергенные средства без отдушек, красителей и агрессивных ПАВ.

Стирка новой вещи перед первым ношением — это маленькое действие, которое может защитить вас от больших проблем. Если вы заботитесь о своей коже, здоровье и комфорте — первое, что стоит сделать с новой одеждой — положить ее в стирку.