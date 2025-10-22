Нужно ли вашей собаке больше кальция для здоровья / © Associated Press

Реклама

Кальций помогает щенкам расти, поддерживает здоровье костей и зубов, обеспечивает нормальную работу сердца и нервной системы. Но, как и люди, собаки не могут вырабатывать кальций самостоятельно, его нужно получать с пищей, об этом рассказало издание Daily Paws.

Сколько кальция нужно собаке

Средней здоровой собаке требуется примерно 1,25 г кальция на 1000 калорий потребляемой пищи. Это значение меняется в зависимости от:

возраст

вес

физической активности

этап жизни (щенок, беременность или кормящая собака нуждается в большем количестве кальция).

Всегда кормите собаку кормом, адаптированным к ее возрасту и состоянию здоровья и не добавляйте кальций без консультации с ветеринаром.

Реклама

Когда собаке нужен дополнительный кальций

Есть ситуации, когда даже качественный корм может не покрывать потребности в кальции:

Беременные и кормящие собаки — для роста скелета щенков. Недостаточный кальций у матери может привести к эклампсии — опасное падение уровня кальция в крови.

Определенные заболевания, которые затрудняют всасывание кальция, например, гипопаратиреоз, болезни почек, панкреатит или проблемы с пищеварением.

Поэтому перед любым дополнительным приемом кальция нужна консультация ветеринара и, возможно, анализ крови.

Симптомы недостатка кальция у собаки

Низкий уровень кальция (гипокальциемия) можно заподозрить по следующим признакам:

дрожь мышц, судороги, скованность движений;

беспокойство, агрессивность, дезориентация;

чрезмерная жажда и частое мочеиспускание.

Но эти симптомы не являются специфическими, для точного диагноза нужны анализы крови.

Реклама

Вреден ли избыток кальция

Да, слишком много кальция тоже опасно:

рвота, диарея, боль в желудке;

частое мочеиспускание, повышенная жажда;

слабость мышц, усталость, быстрое дыхание.

Серьезные случаи гиперкальциемии могут привести к невозобновляемому повреждению почек.

Советы

Не давайте кальций без рекомендации ветеринара.

Формы кальция для собак: порошки, таблетки, жевательные лакомства.

Самые популярные источники: морские водоросли и яичная скорлупа.

Регулярные анализы крови помогут поддерживать баланс.

Здоровая собака, получающая качественный корм, обычно не нуждается в дополнительном кальции. Его введение оправдано только в конкретных случаях — беременность, кормление, определенные заболевания. Главное правило, консультация с ветеринаром перед любыми добавками. Забота о костях, сердце и нервной системе вашего любимца — это просто и безопасно, если знать меру.