Нужно ли вашей собаке больше кальция для здоровья
Когда мы думаем о здоровье наших собак, то прежде всего обращаем внимание на активность, шерсть и питание. Но мало кто задумывается о минералах, которые являются ключевыми для костей, зубов и работы мышц. Один из таких — кальций.
Кальций помогает щенкам расти, поддерживает здоровье костей и зубов, обеспечивает нормальную работу сердца и нервной системы. Но, как и люди, собаки не могут вырабатывать кальций самостоятельно, его нужно получать с пищей, об этом рассказало издание Daily Paws.
Сколько кальция нужно собаке
Средней здоровой собаке требуется примерно 1,25 г кальция на 1000 калорий потребляемой пищи. Это значение меняется в зависимости от:
возраст
вес
физической активности
этап жизни (щенок, беременность или кормящая собака нуждается в большем количестве кальция).
Всегда кормите собаку кормом, адаптированным к ее возрасту и состоянию здоровья и не добавляйте кальций без консультации с ветеринаром.
Когда собаке нужен дополнительный кальций
Есть ситуации, когда даже качественный корм может не покрывать потребности в кальции:
Беременные и кормящие собаки — для роста скелета щенков. Недостаточный кальций у матери может привести к эклампсии — опасное падение уровня кальция в крови.
Определенные заболевания, которые затрудняют всасывание кальция, например, гипопаратиреоз, болезни почек, панкреатит или проблемы с пищеварением.
Поэтому перед любым дополнительным приемом кальция нужна консультация ветеринара и, возможно, анализ крови.
Симптомы недостатка кальция у собаки
Низкий уровень кальция (гипокальциемия) можно заподозрить по следующим признакам:
дрожь мышц, судороги, скованность движений;
беспокойство, агрессивность, дезориентация;
чрезмерная жажда и частое мочеиспускание.
Но эти симптомы не являются специфическими, для точного диагноза нужны анализы крови.
Вреден ли избыток кальция
Да, слишком много кальция тоже опасно:
рвота, диарея, боль в желудке;
частое мочеиспускание, повышенная жажда;
слабость мышц, усталость, быстрое дыхание.
Серьезные случаи гиперкальциемии могут привести к невозобновляемому повреждению почек.
Советы
Не давайте кальций без рекомендации ветеринара.
Формы кальция для собак: порошки, таблетки, жевательные лакомства.
Самые популярные источники: морские водоросли и яичная скорлупа.
Регулярные анализы крови помогут поддерживать баланс.
Здоровая собака, получающая качественный корм, обычно не нуждается в дополнительном кальции. Его введение оправдано только в конкретных случаях — беременность, кормление, определенные заболевания. Главное правило, консультация с ветеринаром перед любыми добавками. Забота о костях, сердце и нервной системе вашего любимца — это просто и безопасно, если знать меру.