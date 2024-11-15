О чем думает и что чувствует собака, когда вы покидаете ее дома в одиночестве

Каждый владелец собаки знает, как тяжело оставлять своего любимца дома одного. Эти слезные глазки и грустное скуление способны растопить сердце любого.

Однако задумывались ли вы, что чувствует ваш четырехлапый друг, когда вы отправляетесь на работу или просто по делам? На странице Animals Studio попробовали ответить на этот вопрос.

Собаки скучают по своим хозяевам

У собаки нет понятия о работе или других человеческих обязанностях. Поэтому для них ваше отсутствие становится загадкой. Хвостатые могут часами гадать, куда вы делись и почему вас нет рядом. Их благосклонность к хозяевам связана с положительными эмоциями и опытом, которые они ассоциируют с вами.

Если вас не было долго, ваша собака может быть невероятно взволнована, когда вы возвращаетесь домой. Чем дольше вы отсутствовали, тем сильнее эмоции ваш любимец будет проявлять при встрече. Это неудивительно, ведь собаки — социальные животные, очень ценят общество своих людей.

Как собаки проводят время, пока вы не дома

К счастью, собаки хорошо адаптируются к рутинному расписанию. Когда вы уходите, они сначала могут скучать, однако впоследствии начинают заниматься своими "собачьими делами":

спать

жевать любимые игрушки

прислушиваться к окружающим звукам

Большую часть времени, проведенного в одиночестве, собаки спят. Этот отдых не только помогает им заполнить часы до вашего возвращения, но и дает возможность видеть сны.

Собаки видят сны о хозяевах

Знали ли вы, что собакам снятся их ежедневные переживания, оказывается, их сны во многом сродни человеческим. Доберманы, например, могут в снах гоняться за грабителями, а ретриверы носить палки.

Поскольку вы являетесь центральной фигурой в жизни вашего любимца, велика вероятность, что собаке снитесь именно вы. Итак, пока вы заняты своими делами, ваш пушистый друг, вполне возможно, проводит время с вами в своих мечтах.

Как собаки выражают свои чувства, когда остаются одни

Хотя большинство собак хорошо приспосабливаются ко времени, проведенному в одиночестве, некоторые могут выражать свое недовольство. Они делают это через:

лай

скуление

порчу мебели или других предметов

неожиданные "неприятности" дома, такие как мочеиспускание.

Такие проявления характерны не только для собак с тревогой разлуки, но и для тех, кто просто скучает по своим любимым людям.

Что происходит в сознании собаки, когда вас нет

Пока вы далеко, ваш четырехлапый друг может вспоминать проведённон вместе время. Время, которое вы посвятили прогулкам, играм или просто пребыванию рядом, оставляет глубокий след в их памяти. Собаки не только любят своих хозяев – они воспринимают вас как свою семью.

Собаки – преданные и эмоциональные создания. Ваше внимание, забота и любовь являются для них основным источником счастья. Даже когда вас нет рядом, они продолжают думать о вас и мечтать о вашем присутствии.

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