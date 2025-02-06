О чем может предупреждать цвет собачьего ошейника и почему важно выбирать его осознанно 

Цвет ошейника собаки может рассказать о ее характере и особенностях поведения. Прежде чем выбрать ошейник для своего питомца, узнайте, что означают шесть основных цветов.

О том, что может означать цвет собачьего ошейника, рассказывает GoodHousekeeping.

Около 25 лет назад дрессировщик собак в Австралии представил движение желтой ленты, которое переросло в проект Yellow Dog, в рамках которого желтые ленты и банданы использовались для обозначения уровня комфорта собаки при приближении людей и других собак, а также указывали на то, что ей нужно больше пространства.

Эта идея развилась в систему цветового кодирования, которая начала внедряться по всей территории США. Некоторые организации по спасению животных приняли эту систему, включив цветовое кодирование в свою работу с собаками. Со временем кинологи определили основные цвета, которые могут отображаться на ошейниках или поводках, и то, что они означают, когда речь идет о собаках: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый и фиолетовый.

Красный

Как и дорожные знаки, красный ошейник для собаки означает "стоп". Красный необязательно означает, что собака агрессивна, но она может не захотеть знакомиться с новыми людьми или собаками на прогулке.

Зеленый

Зеленый означает "иди" в отношении ошейников для собак, показывая, что пес дружелюбен.

Желтый

Желтые ошейники имеют два значения: собаке может понадобиться пространство, чтобы привыкнуть к людям или другим собакам, или, возможно, эта собака отдается на усыновление.

Белый

Если вы видите собаку в белом ошейнике, это может означать, что она глухая или слепая. Это не значит, что она недружелюбная, но может испугаться, если к ней неожиданно подойти.

Оранжевый

Оранжевый ошейник означает, что собака не хочет общаться с другими собаками, хотя она может спокойно встречаться с новыми людьми.

Фиолетовый

Такой ошейник будет означать, что собаку нельзя кормить.

Читайте также: