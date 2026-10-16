О чем садоводам нельзя забывать перед зимой

Садовый кран / © Credits

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Обычно этот процесс подготовки сада к зиме включает уборку растительных остатков, посадку луковиц многолетников (которым для развития нужен холод) и укрытие почвы слоем мульчи. Однако есть один шаг, о котором домовладельцы часто забывают, и это может привести к неприятностям.

Что нужно сделать до наступления холодов, рассказывает Good Housekeeping.

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Задача, которую каждый садовод должен выполнить перед зимой

Уход за садовым шлангом — важный этап подготовки сада к зиме и наступлению морозов. Это необходимо по нескольким причинам.

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Во-первых, суровые погодные условия могут серьезно повредить садовые шланги, оставленные на улице на зиму. Цикл замерзания и оттаивания пагубно влияет на внешнюю поверхность шланга, особенно если он изготовлен из винила, подверженного растрескиванию. Даже качественный резиновый или латексный шланг может пострадать после длительного воздействия экстремальных погодных условий.

Вторая проблема касается наружного крана, к которому подключается садовый шланг. Его также необходимо подготовить к зиме.

Если этого не сделать, остатки воды в трубе могут замерзнуть, что приведёт к разрыву трубы. А это серьёзная проблема. Даже один разрыв трубы в доме может нанести значительный ущерб.

К счастью, подготовить наружный кран к зиме очень просто. Просто найдите в доме запорный вентиль, перекрывающий подачу воды, и закройте его. Затем откройте кран, чтобы убедиться, что в трубах не осталось воды.

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Выполнение этого простого задания занимает не более 10 минут; оно защищает ваш дом и сам шланг, а также дарит душевное спокойствие.

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