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Об этом вы точно не знали: 18 способов использования лимона в уборке

Об этом вы точно не знали: 18 способов использования лимона в уборке

Лимон / Фото: Associated Press

Этот обычный цитрус может стать незаменимым помощником в уходе за домом, от очистки до ароматизации.

Издание MarthaStewart поделилось неожиданными способами использования лимона в домашней уборке и как сделать ваш дом блестящим и ароматным благодаря этому фрукту.

  1. Натуральный аромат для дома. Лимон поможет замаскировать нежелательные запахи до тех пор, пока вы найдете их источник. Достаточно отварить в кастрюле шесть ломтиков лимона с горстью гвоздики. Смесь наполнит воздух свежестью.
  2. Полировка меди. Медные изделия со временем теряют блеск. Возвратить им первобытную красоту поможет половинка лимона, смоченная в соли. Протрите ею медь, смойте остатки и протрите насухо.
  3. Осветление белых вещей. Чтобы вернуть яркость белья, наполните кастрюлю водой, добавьте ломтики лимона и доведите до кипения. Замочите вещи на несколько часов, после чего постирайте, как обычно. Перед использованием этого метода проверьте ткань на прочность.
  4. Удаление стойких пятен. Замочите загрязненные участки в лимонном соке на час. Если пятно не исчезло, сделайте пасту из пищевой соды и воды, осторожно очистите поверхность.
  5. Предотвращение окисления фруктов. Чтобы яблоки, фенхель или авокадо не темнели, сбрызните их лимонным соком. Это остановит окисление и сохранит свежесть.
  6. Очистка разделочной доски. Чеснок и лук оставляют следы на доске. Протрите ее половинкой лимона, оставьте на 20 минут, затем промойте.
  7. Дезинфекция мусорного ведра. Половинка лимона с ложкой пищевой соды устранит неприятные запахи в вашем мусорном ведре.
  8. Очистка микроволновки. Смешайте 4 ст. л лимонного сока и стакан воды. Разогрейте в микроволновке 3–5 минут, оставьте на несколько минут, чтобы пар размягчил засохшие пятна. Протрите внутреннюю поверхность.
  9. Детоксикация посудомоечной машины. Перед запуском добавьте ломтик лимона на верхнюю полку посудомоечной машины. Это освежит и машину, и посуду.
  10. Очистка стеклянной посуды. Стеклянную посуду засияет, если смешать лимонный сок, уксус и воду. Это средство устранит разводы.
  11. Удаление ржавчины. Для удаления легкой ржавчины на ножах или ножницах используйте лимонный сок и большую соль. Натрите, смойте водой и протрите насухо.
  12. Шампунь для ковров. Смешайте воду, моющее средство и сок половины лимона. Это сделает ковры ярче и оставит свежий аромат.
  13. Очистка раковин и ванн. Смешайте 1/2 стакана пищевой соды с жидким мылом, добавьте к пасте лимонный сок. Используйте для чистки раковин, ванны и поверхностей из нержавеющей стали.
  14. Запах из холодильника. Нарезанный лимон или ватный диск смоченный в соке нейтрализуют запахи в холодильнике.
  15. Удаление минеральных отложений. Лимонный сок растворяет известковый налет на кранах и душевых воронках. Протрите пораженные места лимоном, оставьте на несколько минут, смойте.
  16. Удаление мыльных пятен. Смешайте лимонный сок и уксус в равных частях, распылите на загрязненные поверхности в ванной. Оставьте на несколько минут, затем смойте.
  17. Полировка дерева. Смешайте 1/2 стакана растительного масла миндаля и сок половины лимона. Это средство придаст блеску деревянным поверхностям.
  18. Очистка плиты. Накипевшуюся грязь на плите легко удалить смесью лимонного сока и соды. Используйте половинку лимона в качестве губки, оставьте на 30 минут, протрите мокрым полотенцем.

Лимоны – это не просто кулинарный ингредиент, но и универсальное средство для уборки. Попробуйте эти методы, и ваш дом наполнится чистотой и свежестью.

Мы также писали о том, как сделать лимонный дезинфектор.

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