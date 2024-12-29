Об этом вы точно не знали: 18 способов использования лимона в уборке

Этот обычный цитрус может стать незаменимым помощником в уходе за домом, от очистки до ароматизации.

Издание MarthaStewart поделилось неожиданными способами использования лимона в домашней уборке и как сделать ваш дом блестящим и ароматным благодаря этому фрукту.

Натуральный аромат для дома. Лимон поможет замаскировать нежелательные запахи до тех пор, пока вы найдете их источник. Достаточно отварить в кастрюле шесть ломтиков лимона с горстью гвоздики. Смесь наполнит воздух свежестью. Полировка меди. Медные изделия со временем теряют блеск. Возвратить им первобытную красоту поможет половинка лимона, смоченная в соли. Протрите ею медь, смойте остатки и протрите насухо. Осветление белых вещей. Чтобы вернуть яркость белья, наполните кастрюлю водой, добавьте ломтики лимона и доведите до кипения. Замочите вещи на несколько часов, после чего постирайте, как обычно. Перед использованием этого метода проверьте ткань на прочность. Удаление стойких пятен. Замочите загрязненные участки в лимонном соке на час. Если пятно не исчезло, сделайте пасту из пищевой соды и воды, осторожно очистите поверхность. Предотвращение окисления фруктов. Чтобы яблоки, фенхель или авокадо не темнели, сбрызните их лимонным соком. Это остановит окисление и сохранит свежесть. Очистка разделочной доски. Чеснок и лук оставляют следы на доске. Протрите ее половинкой лимона, оставьте на 20 минут, затем промойте. Дезинфекция мусорного ведра. Половинка лимона с ложкой пищевой соды устранит неприятные запахи в вашем мусорном ведре. Очистка микроволновки. Смешайте 4 ст. л лимонного сока и стакан воды. Разогрейте в микроволновке 3–5 минут, оставьте на несколько минут, чтобы пар размягчил засохшие пятна. Протрите внутреннюю поверхность. Детоксикация посудомоечной машины. Перед запуском добавьте ломтик лимона на верхнюю полку посудомоечной машины. Это освежит и машину, и посуду. Очистка стеклянной посуды. Стеклянную посуду засияет, если смешать лимонный сок, уксус и воду. Это средство устранит разводы. Удаление ржавчины. Для удаления легкой ржавчины на ножах или ножницах используйте лимонный сок и большую соль. Натрите, смойте водой и протрите насухо. Шампунь для ковров. Смешайте воду, моющее средство и сок половины лимона. Это сделает ковры ярче и оставит свежий аромат. Очистка раковин и ванн. Смешайте 1/2 стакана пищевой соды с жидким мылом, добавьте к пасте лимонный сок. Используйте для чистки раковин, ванны и поверхностей из нержавеющей стали. Запах из холодильника. Нарезанный лимон или ватный диск смоченный в соке нейтрализуют запахи в холодильнике. Удаление минеральных отложений. Лимонный сок растворяет известковый налет на кранах и душевых воронках. Протрите пораженные места лимоном, оставьте на несколько минут, смойте. Удаление мыльных пятен. Смешайте лимонный сок и уксус в равных частях, распылите на загрязненные поверхности в ванной. Оставьте на несколько минут, затем смойте. Полировка дерева. Смешайте 1/2 стакана растительного масла миндаля и сок половины лимона. Это средство придаст блеску деревянным поверхностям. Очистка плиты. Накипевшуюся грязь на плите легко удалить смесью лимонного сока и соды. Используйте половинку лимона в качестве губки, оставьте на 30 минут, протрите мокрым полотенцем.

Лимоны – это не просто кулинарный ингредиент, но и универсальное средство для уборки. Попробуйте эти методы, и ваш дом наполнится чистотой и свежестью.

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