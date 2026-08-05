Обеспечат прохладу в вашем саду: 6 быстрорастущих кустарников, которые можно посадить прямо сейчас

Калина / © Credits

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Посадка нескольких быстрорастущих кустарников — это именно то, что нужно, чтобы охладить солнечное место во дворе или на патио. Помимо обеспечения тени, растения выделяют охлаждающий водяной пар посредством транспирации, поэтому они постоянно пополняют влажность воздуха, нагретого солнцем и теплом. Растения с густой листвой или крупными листьями выделяют больше всего влаги.

Наряду с растениями обязательно добавьте зеленый, синий и фиолетовый цвета, которые считаются охлаждающими и успокаивающими цветами для сада. Кустарники с желтой листвой и красными или оранжевыми цветами могут усилить знойную атмосферу, поэтому выбирайте кустарники с оттенками зеленого, синего и фиолетового.

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На какие виды стоит обратить внимание тем, кто ищет в своем саду тени, рассказывает GardeningKnowHow.

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Летняя посадка требует дополнительного ухода

Кустарники, выращенные в питомниковых контейнерах, можно сажать летом, но следует принять дополнительные меры предосторожности. Сажайте растения, когда небо затянуто облаками, или в начале вечера, когда становится прохладнее, после чего обильно полейте. Также хорошо поливайте растение, пока оно не приживётся. Возможно, вам придётся поливать ежедневно, если достаточно жарко, или через день.

Однако избегайте внесения удобрений в летнюю жару. Добавление 5–8 см мульчи поможет сохранить корни прохладными и влажными. Разложите мульчу на расстоянии не менее 10 см от основания кустарника.

Быстрорастущие кустарники для прохладной тени

Вот быстрорастущие кустарники, которые создадут у вас прохладную зону. Обязательно прочтите этикетки на растениях и выберите кустарники, подходящие для вашей зоны морозостойкости USDA.

Калина

Калины (Viburnum spp.) — это листопадные и вечнозеленые кустарники различной высоты, в том числе некоторые североамериканские виды. У них преобладают белые цветы, а также красочная осенняя листва. Некоторые сорта также плодоносят осенью, чем радуют птиц. Калины прирастают на 0,3–0,6 м в год. В зависимости от сорта калины предпочитают полное солнце, а не лёгкую тень, и хорошо дренированную почву. Добавьте органическое вещество в почву при посадке, чтобы повысить плодородие и дренаж.

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Пузырник

Физокарпус (Physocarpus opulifolius) — это крепкий, засухоустойчивый кустарник, произрастающий в восточной части Северной Америки, который достигает 2,4 м в высоту в зонах от 2 до 8. Он известен своей отслаивающейся корой, которая становится заметной зимой после опадения листьев.

Существует несколько сортов с листьями таких цветов, как фиолетовый, желтый, шартрез и двухцветный. Сорт «Diabolo» имеет фиолетовую листву и кремово-белые цветы летом. «Снегопад» имеет тёмно-зелёную листву и белые или розовые цветы.

Хорошо растет на слабокислой, хорошо дренированной почве на полном или частичном солнце. Переносит многократные перегревы.

Гортензия метельчатая

Гортензии метельчатые (H. paniculata) цветут с середины лета до осени на новых побегах, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что поздние заморозки уничтожат цветочные почки. Их крепкие стебли поддерживают конические соцветия, обычно белого цвета, которые меняют цвет на розовый или красный.

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Метельчатые гортензии лучше переносят солнце, чем другие виды гортензий, но всё же предпочитают утреннее солнце и дневную тень в хорошо дренированной почве в зонах с 3 по 8.

Их высота зависит от сорта, но чтобы обеспечить больше тени, выбирайте более высокие сорта

Гибискус

Роза Шарона (Hibiscus syriacus) быстро вырастает в форме вазы высотой от 2,4 до 3,7 м. Цветы цветут непрерывно с лета до осени и привлекают опылителей. Доступны одноцветковые и махровые варианты цветов: розовый, красный, синий, белый, фиолетовый, лиловый и двухцветный.

Старые сорта легко пересеваются, но многие новые сорта стерильны, что устраняет эту проблему.

Гибискус предпочитает полное солнце и хорошо переносит жару, влажность и засуху в зонах от 5 до 8.

Пятнистая ива

Деревья пятнистой ивы (Salix integra «Hakuro-Nishiki») ценятся за свою привлекательную внешность — пеструю листву, струящуюся, как фонтан. Её разноцветная листва имеет яркие оттенки розового, белого и яблочно-зелёного цветов. Морозостойкая в зонах от 4 до 10, она растёт практически везде.

Ива пятнистая предпочитает влажную, плодородную почву на полном или частичном солнце. Она вырастает до 2,4–3 м в высоту и в ширину. Обрезка листьев несколько раз за сезон способствует обильному росту новой листвы. Появляющиеся весной сережки сохраняются до осени.

Лагерстремия

Быстрорастущие деревья индийской сирени (Lagerstroemia indica) могут достичь своей полной высоты всего за один сезон! Этот теплолюбивый кустарник цветет с середины лета до осени яркими оттенками красного, розового, белого, лавандового и фиолетового — его гофрированные цветы. Когда наступает осень, листья меняют цвет на желтый, оранжевый или красный.

Креп-мирт вырастает до 8–9 м в высоту в зависимости от сорта, в зонах с 6 по 9. Если верхушка отмирает во время суровой зимы, она снова отрастёт от корней. Отслоившаяся кора придает зимнему пейзажу особый шарм.

Добавление быстрорастущих кустарников в ваш ландшафт смягчит контуры, придаст умиротворяющие зеленые оттенки и фактически снизит температуру окружающей среды за счет транспирации листьев, особенно если кустарники сгруппированы вместе.

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