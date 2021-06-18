Обильные дожди и грибные болезни плодовых растений: как спасти сад от избыточной влаги

В конце весны этого года и в начале лета выпало аномально много осадков — примерно в полтора раза больше нормы.

В обильных дождях есть плюсы и минусы. О них рассказал доцент кафедры растениеводства Полесского национального университета в городе Житомире, кандидат сельскохозяйственных наук Вадим Пелехатый.

Какие плюсы и минусы обильных дождей?

Основной плюс в том, что вода — это основной фактор роста и развития растений, в том числе и плодовых. Это особенно хорошо для ягодных растений, потому что у них поверхностно размещена корневая система, которая требует много воды. Но когда влаги очень много или даже избыток, начинаются проблемы.

Плохо то, что в этом году аномальные осадки сочетались с прохладными ночами, когда температура опускалась до плюс десяти градусов или ниже. При высокой влажности и низкой температуре интенсивнее развиваются грибные болезни на растениях, что и происходит сейчас. И с ними нужно бороться.

Если говорить о профилактических средствах, то основное из них — правильная посадка растений. Не нужно сажать растения слишком густо. Когда они растут близко друг от друга, между ними замедляется движение воздуха, а влажность около растения и в середине крон повышается, и это способствует еще большему развитию грибных болезней. Вот почему нужно сажать разреженно. Это, с одной стороны, профилактика грибных заболеваний, а с другой — залог того, что растения не будут затенять друг друга. Потому что когда освещенность внутри кроны плодовых деревьев и кустов снижается хотя бы до 70% от уровня освещенности на незатененных участках, то цветочные почки практически не закладываются. Кроме того, листья, которые находятся в сильном затенении, работают в плане фотосинтеза неэффективно. Если вы замечаете, что кроны у деревьев и кустов склонны к сгущению, нужно решать эту проблему путем правильного формирования и обрезки.

Смородину опрыскивать "химией" уже поздно, а осенью малину — можно

Когда вы применяете химические пестициды на ягодных кустах, нужно помнить, что должно пройти не менее 20 дней с момента опрыскивания до сбора ягод. Поэтому смородину, летнюю малину, крыжовник опрыскивать уже поздно. Обработать можно ремонтантную малину, которая начинает созревать с конца августа. Вообще, на ягодниках целесообразно использовать биологические препараты. С точки зрения борьбы с болезнями они не столь эффективны, как химические, но они безопасны, так как в данный момент другого выхода просто нет. Есть известный украинский производитель биологических средств для растений — фирма "Живая земля", чьи препараты довольно неплохо себя зарекомендовали.

Как бороться с болезнями яблони и груши

Основные болезни яблони и груши (семечковые породы плодовых растений) — парша и мучнистая роса, которые интенсивно развиваются при высокой влажности. Поскольку плоды будут созревать еще не скоро, даже летние сорта — не ранее середины августа, поэтому можно применять химические пестициды, но нужно четко соблюдать инструкции. Часто люди для большей гарантии повышают концентрацию препарата и кратность обработки, а этого делать не стоит. И еще очень важный момент — препараты нужно чередовать. То есть, если вы опрыскали растение препаратом одной фирмы, то последующую обработку лучше проводить препаратом другой фирмы.

Чем болеет персик?

Теперь о косточковых: вишне, черешне, абрикосе, персике и других. Главной проблемой персика является такая болезнь, как курчавость листьев. С этой болезнью нужно начинать бороться еще до распускания почек. Обрабатывать или бордосской жидкостью, или другим препаратом. А потом проводить еще минимум два профилактических или лечебных опрыскивания химическими пестицидами, так как биологическими препаратами побороть эту болезнь практически невозможно.

Почему усыхает абрикос?

Абрикосы, вишни, в меньшей степени черешни и сливы болеют монилиозом. Эту болезнь еще называют монилиальный ожог. Проявляется она сразу после цветения, когда побеги сначала отрастают, а затем начинают внезапно усыхать. Дерево имеет вид, будто оно обожженное огнем. Особенно это касается абрикоса. Болезнь, во-первых, сильно снижает урожайность, во-вторых, ослабляет зимостойкость дерева и вообще снижает иммунитет растения.

Есть два способа борьбы с ней. Профилактический и лечебный. Профилактический — это правильный выбор сорта. Существуют сорта, которые поражаются сильнее, а есть такие, которые меньше. Поэтому, когда вы покупаете определенный сорт косточковых, нужно поинтересоваться у специалиста, насколько этот сорт устойчив к монилиозу.

У вишни и черешни есть еще одно заболевание — клястероспориоз. Это когда на листьях образуются некие дырочки. Здесь тоже нужно выбирать сорта, которые меньше подвержены этой болезни. В настоящее время черешню уже нельзя обрабатывать химическими препаратами, а вишню - еще не поздно, но если она не ранняя. Абрикос и сливу тоже можно лечить химическими средствами от названных болезней, четко следуя инструкции. Препаратов существует великое множество, их поможет подобрать продавец специализированного магазина.

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