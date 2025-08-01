Обои на потолке: стильный тренд, который может изменить пространство вашего дома

Обои на потолок / © Credits

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Обои на потолке — новый или скорее найденный старый способ освежить дом, добавить ему характера, настроения и создать «вау-эффект» буквально за несколько дней, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Идея на самом деле не нова, ведь еще в XIX веке украшенные потолки были признаком роскоши и изысканного вкуса. Сегодня мы возвращаемся к этой эстетике в обновленном ключе, вдохновляемся трендом максимализма, то есть смелого сочетания цветов, текстур и форм.

Актуальность обоев на потолке

Обои на потолке — это простой способ добавить драматизма и стиля, не перестраивая все пространство.

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Это решение позволяет:

создать глубину и уют в комнатах;

визуально расширить пространство, ведь рисунок на потолке буквально «поднимает» его;

задать настроение комнате, ведь принты и цвета влияют на наше эмоциональное восприятие.

Потолок с обоями — это неожиданный, но очень выразительный акцент. Он задает атмосферу и превращает пространство в персональную историю.

Уместность

От маленьких коридоров до просторных гостиных, от детских до спален — потолок может быть вашей новой «пятой стеной».

В маленьких помещениях (туалеты, гардеробные, прихожие) — это неожиданный ход, который добавляет характера.

В спальне, это эффект «объятий пространства» (особенно заметно, когда вы лежите на кровати).

В гостиной или кухне обои могут создать настоящую дизайнерскую «изюминку».

В ванной комнате просто выберите влагостойкие обои и превратите ванную в роскошную капсулу покоя.

Какой тип обоев выбрать

Традиционные обои (на клей) — лучший выбор

Легче подстраиваются под поверхность.

Крепче держатся, особенно на горизонтальной плоскости.

Идеально подходят для больших пространств.

Обои «самоклеящиеся» — быстрое решение для малых комнат

Самоклеящиеся варианты — хороший вариант для гардеробных или ниш.

Важно: поверхность должна быть идеально гладкой, чистой и сухой.

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Как выбрать узор

Как и с цветом, рисунок влияет на вашу эмоциональную реакцию:

Абстракция — для творческих и современных пространств.

Цветочные мотивы — романтика, нежность, визуальное смягчение комнаты.

Текстуры (твида, травы, льна) — тонкая изысканность и натуральность.

Классические орнаменты — идеально для интерьера с винтажными или артдеко нотами.

Закажите образец обоев и поживите с ним несколько дней. Посмотрите, как меняется цвет при дневном и искусственном свете. Нравится ли вам ощущение, которое создает принт. Также обратите внимание на то, сочетается ли выбранный принт с цветом стен, мебелью, шторами, чтобы интерьер имел целостный вид.

Если вы не готовы к рисунку, попробуйте текстурные обои в нейтральном тоне, они создают объем, но не доминируют. Например:

травяная ткань отлично смотрится в спальне;

тисненые узоры добавляют глубины светлым интерьерам;

имитация ткани или камня — интересное решение для кухни или домашнего офиса.

Подготовка потолка к наклеиванию

Очистите поверхность, она должна быть без пыли, пятен, неровностей. Загрунтуйте потолок специальным праймером для обоев, дайте высохнуть 24 часа. Разметка. Проведите легкие линии карандашом или сделайте шаблон, чтобы каждая полоса ложилась ровно. Обои на потолке лучше клеить вдвоем, когда один поддерживает полотно, другой фиксирует.

В вашем доме не существует правильного или неправильного. Все сводится к тому, как вы хотите чувствовать себя в своем пространстве. Добавьте креатива, цвета и неожиданных акцентов, а потолок с обоями поможет вашему дому заиграть новыми красками. И даже гости, подняв взгляд вверх, скажут: «Вау!».

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