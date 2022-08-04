Обрезка, полив и профилактика болезней: что нужно сделать в саду в августе

В августе у садоводов очень много работы: некоторые культуры в этом месяце уже дают урожай, часто случается засуха, на растения могут нападать вредители.

Крис Боннетт - садовый эксперт - рассказал Express, что необходимо сделать в саду в августе.

Полив

Если нет дождя и сохраняется теплая погода, садовникам рекомендуется следить за поливом сада. Если у вас нет возможности все время ухаживать за садом и вы поливаете растения только не выходных, перед отъездом дайте растениям как можно больше воды. Если вы оставляете сад на несколько дней без полива, горшечные растения следует переместить в тень.

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Если же у вас есть возможность ухаживать за садом каждый день, не пренебрегайте поливом. Регулярно пополняйте водоемы и ванночки для птиц, ежедневно поливайте фруктовые и овощные растения. При поливе направляйте растение прямо на корень, чтобы избежать пересыхания почвы из-за жары.

Обрезка

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В августе садоводы должны произвести обрезку цветущих кустарников, как только они отцветут полностью. Также нужно обрезать глицинию и лаванду.

Сбор урожая

Овощи, такие как кабачки и сладкая кукуруза, следует собирать в течение всего августа. Картофель также можно начать копать, особенно ранние сорта. Можно собирать фасоль, чтобы дать возможность вырасти новым стручкам.

Уход за цветами

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У цветов нужно удалять головки, которые уже отцвели, чтобы стимулировать развитие новых цветов.

Таким образом нужно поступать с петуниями, чернобривцами, георгинами, лилиями и розами, чтобы способствовать постоянному цветению в саду.

Нарезка и сушка трав

Август — прекрасное время для нарезки таких трав, как розмарин и шалфей. Эксперт рекомендовал заморозить все оставшиеся травы, чтобы использовать их в блюдах и напитках в ближайшие месяцы.

Профилактика заболеваний

Фитофтороз также чаще встречается в августе, поэтому садовникам следует внимательно следить за ним. Он встречается на помидорах и картофеле и начинается с больших коричневых пятен на стеблях. Как только вы это увидите признаки заболеваний, сорвите зараженные растения. У картофеля пятнистость появляется в виде небольших темных пятен по краю листьев картофеля.

Срежьте все зараженные листья и стебли, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Стрижка газона и живой изгороди

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Живые изгороди нуждаются в обрезке в августе, это будет последняя обрезка перед зимой, так как осенью изгороди уже не растут.

В августе для газонов не используйте удобрения с высоким содержанием азота, так как это только стимулирует рост, которому будет вредна предстоящая осенняя погода. Конец лета означает более медленный рост газона, поэтому убедитесь, что газонокосилки настроены на более высокую стрижку.

Влажность и вентиляция в теплице

Чтобы предотвратить повреждение растений из-за перегрева, проветривайте теплицу, открывая форточки и двери в теплые летние дни августа. Чтобы дополнительно защитить нежные растения от перегрева, рассмотрите возможность использования жалюзи или затеняющей краски в самые жаркие дни августа.

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