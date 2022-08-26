Обрезка растений: три главные ошибки садоводов

Обрезка может спасти растение или его убить, поэтому эксперт по садоводству поделился тремя ключевыми ошибками, которые часто совершаются при выполнении этой задачи.

Обрезка - это метод контроля роста и развития растений по определенным схемам. Обрезка всегда стимулирует рост, но насколько сильно садоводы обрезают растение, зависит от того, чего они хотят добиться. Если растение не подвергалось регулярной обрезке и было оставлено для роста естественным образом, ему может потребоваться так называемая серьезная обрезка, которая приведет к появлению большого количества новых побегов и быстрому росту следующей весной.

Элени Верутсос, эксперт по садоводству, поделилась с Еxpress.co.uk несколькими распространенными ошибками при обрезке, которых следует избегать, чтобы получить максимальную отдачу без дорогостоящих ошибок.

Обрезка в неподходящее время

Обрезка, произведенная слишком рано или слишком поздно, может повредить или даже убить ваши деревья и кусты.

Если обрезать слишком рано, растение будет стимулировать новый рост, который не успеет окрепнуть до зимы, что приведет к повреждению новых побегов от мороза.

Садовники, которые обрезают слишком поздно, могут случайно удалить цветочные почки, которые распустились бы весной.

Лучшее время для обрезки большинства растений — поздняя зима или ранняя весна, до начала нового роста.

Это дает растению время на восстановление перед летними стрессами.

Однако есть несколько исключений. Те, кто не знает, когда обрезать конкретное растение, могут обратиться за советом в питомник или садоводческий центр.

Отказ от обрезки

Фото: Credits

Обрезка абсолютно необходима для стимулирования здорового роста и омоложения кустов и растений. Одна из самых распространенных ошибок, которую совершают люди, — это вообще не обрезать свои растения.

Да, обрезка требует сил и времени, но она совершенно необходима.

Чрезмерная обрезка

Обрезка деревьев и кустов – важная часть ухода за садом. Это способствует здоровому росту и даже может сделать ваши растения более привлекательными.

Но и тут можно перестараться. Чрезмерная обрезка может даже убить ваши растения. Так же, как и полное отсутствие обрезки, чрезмерная обрезка может быть злом. Одна из самых больших опасностей чрезмерной обрезки заключается в том, что она может стимулировать чрезмерный рост. Поначалу это может показаться неплохим результатом, но может быстро выйти из-под контроля.

Чрезмерный рост в долгосрочной перспективе означает больше работы для садоводов, а также может сделать растения более восприимчивыми к вредителям и болезням.

Еще одна проблема чрезмерной обрезки заключается в том, что она может ослабить растение. Это связано с тем, что при обрезке удаляются листья и стебли, которые необходимы для общего здоровья растения.

Верный способ определить не слишком ли много вы обрезали - посмотреть на само растение. Если он выглядит напряженным или поврежденным, то вы, вероятно, переусердствовали.

Еще один способ определить это по качеству нового роста. Если вы видите много новых побегов и листьев, то, вероятно, вы проводите чрезмерную обрезку. Если вы считаете, что обрезаете слишком много, лучше всего на некоторое время прекратить обрезку и посмотреть, как отреагирует растение. Если оно начнет восстанавливаться, то, вероятно, вы обрезали слишком коротко.

Читайте также: