Обязательная вещь, которую надо сделать в саду до первых заморозков, чтобы весной все пышно расцвело / © Associated Press

Однако не паникуйте раньше времени, издание Real Simple рассказало, что достаточно одного правильного действия и нескольких мелких шагов, чтобы подготовить почву, растения и себя к холодам.

Уберите лишнее

«Чистота» клумб перед морозами — это самое важное, что вы можете сделать для своего сада. Продуманная уборка — это фундамент всего дальнейшего ухода. Уберите сорняки, сухие однолетники, увядшие цветы, а также больные или загнившие части многолетников. Это помогает улучшить циркуляцию воздуха и здоровье почвы, а также не «переносить» в новый сезон вредителей или грибковые заболевания.

Не срезайте зеленые листья раньше времени, пока они еще фотосинтезируют, растение накапливает силы. Подождите, пока стебли и листья начнут буреть — это знак, что можно обрезать.

Листья — не враг, а одеяло для вашего сада

Многие стремятся сгребать все листья до последней, но это ошибка. Под слоем листьев зимуют полезные насекомые, поэтому не стоит убирать все.

Оставьте легкий естественный слой листьев, особенно под деревьями и кустами, это станет мягким утеплением для почвы. Только уберите листья из тех мест, где есть признаки плесени или вредителей.

Сухие листья можно превратить в мульчу, просто измельчите их газонокосилкой и рассыпьте между грядками.

Замульчируйте и не жалейте

Мульча — это как теплый плед для вашего сада. Она удерживает влагу и защищает корни от резких перепадов температуры. Наносите свежий 5-сантиметровый слой органической мульчи вокруг молодых деревьев и многолетников. Подойдут измельченные листья, кора, солома или компост. Но важно не насыпайте мульчу сразу к основанию растения, оставьте 5-7 см свободного пространства, чтобы избежать загнивания.

Последний полив сезона

Перед тем как земля промерзнет, сделайте растениям глубокий полив. Последний полив обеспечивает запас влаги на зиму, это помогает растениям легче пережить холода и не истощиться.

Сделайте это за день-два до прогнозируемых заморозков. Поливать нужно основательно, чтобы вода проникла глубоко, но не заливайте, иначе корни могут подмерзнуть.

Не забудьте о поливочной системе

Если у вас есть автополив или спринклеры, обязательно слейте воду из системы. Из-за замерзшей воды внутри могут треснуть трубы и головки спринклеров и тогда ремонт обойдется значительно дороже, чем профилактика.

Перекройте подачу воды, продуйте шланги воздухом и храните их в теплом месте. Если не уверены, лучше вызвать специалиста, чтобы сделать это один раз правильно.

Почистите и спрячьте инвентарь

После того как высадите последние луковицы тюльпанов или нарциссов, пора подготовить инструменты к зиме. Протрите лезвия влажной тряпкой с мылом или спиртом, высушите, заточите и храните в сухом сарае или гараже.

Шланги тоже стоит слить и смотать. Весной будет приятно открыть сезон чистыми, острыми и готовыми к работе инструментами.

Если есть немного времени, посадите несколько весенних луковиц, например, тюльпаны или нарциссы. Это подарит вам цветущую награду за весь осенний труд, когда снег сойдет.

Перед первыми морозами в саду не нужно героизма, лишь немного заботы и предусмотрительности. Очистите, замульчируйте, напоите и спрячьте инструменты и ваш сад не просто переживет зиму, а встретит весну обновленным.