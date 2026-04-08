Обязательные для посадки: известный садовод назвал 5 любимых сортов помидоров, которые рекомендует всем

Помидоры / © ТСН

Какие сорта помидоров стоит посадить в этом году, что выбрать: новую селекцию или старинные сорта — все эти вопросы в апреле волнуют каждого томатолюба.

Знаменитый садовод Джейми Уолтон назвал свои 5 любимых сортов томатов, которые он советует посадить в этом сезоне всем.

За годы своей жизни Джейми выращивал в саду множество органических и старинных сортов помидоров, поэтому на этот вопрос было очень трудно ответить, но если бы он мог вырастить только 5, то, вероятно, выбрал бы именно эти, исходя из их вида, вкуса, урожайности и каких-либо особых черт, таких как устойчивость к фитофторе.

Костолюто Флорентийский

Сорт из Тосканы с сильной ребристостью, замечательным вкусом, подходит для консервирования и салатов.

Зеленая зебра

Дает плоды среднего размера с кислым вкусом, светло-зеленого цвета с более темными зелеными полосами, которые со временем желтеют при созревании.

Голубой огонь

Действительно привлекательный помидор среднего размера, который созревает от синего до красного, черного и золотистого цвета, а также имеет хороший вкус.

Скайкомиш

Большой оранжевый помидор с фруктовым вкусом и ароматом, имеет хорошую устойчивость к фитофторе и может выращиваться на открытом воздухе.

Миллефлер

Сорт лозы с высокой степенью цветения, который дает сотни маленьких желтых плодов на кисти! Они сладкие на вкус, и наблюдать за их ростом просто весело.

И еще несколько сортов, которые Джейми Уолтону очень нравится выращивать: