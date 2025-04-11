Что взять с собой в поход: топ необходимых вещей

Обязательный Топ вещей, которые необходимо взять с собой в поход / © Credits

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Кемпинг — это не только способ убежать от городской суеты, но и шанс по-настоящему почувствовать себя частью природы. Издание Real Simple рассказало о полном гиде по вещам, которые стоит взять с собой в поход, чтобы отдых был безопасным, комфортным и приятным.

Основное кемпинговое снаряжение

Палатка — с водонепроницаемым тентом и сеткой от насекомых.

Колечки и веревки для фиксации.

Каремат или надувной матрас, спальный мешок, подушка — для комфортного сна.

Брезент или подстилка под шатер.

Складной стол и стулья.

Коврик для вытирания ног у входа в палатку.

Рюкзак или туристическая сумка — для организованной упаковки.

Освещение и костер

Фонари, налобные фонарики, фонарики на батарейках.

Спички или зажигалка в герметичном контейнере.

Световые палочки или неоновые бусы для детей.

Дрова (купленные неподалеку кемпинга во избежание распространения вредителей).

Разжигатели огня (кубики, гель или пакеты).

Одежда для похода

Кемпинговая одежда должна быть многослойной, влагоотводящей, с защитой от солнца и насекомых. Следует избегать хлопка в пользу синтетических или шерстяных материалов.

Дополнительное белье и носки.

Туристическая обувь, сандалии или водные ботинки.

Брюки и рубашки с длинными рукавами.

Одежда со SPF-защитой.

Купальник.

Дождевик, флис или куртка.

Солнцезащитные очки, шляпа, охлаждающий платок.

Москитная сетка, бандана.

Кухонное снаряжение

Производная печка с горючим, портативный гриль.

Кастрюли, сковородки, котел (чугун — идеальный вариант).

Разделочная доска, кухонный нож, ложки, щипцы, лопатка.

Тарелки, миски, кружки, бутылки для воды.

Контейнер для хранения пищи, термос, изотермический холодильник.

Открывалка, специи, растительное масло.

Моющие средства (биоразлагаемые), полотенца, губка.

Большие кувшины с водой, мусорные пакеты.

Совет: чтобы лед дольше не таял, используйте два холодильника — один для напитков, другой — для продуктов.

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Средства гигиены

Солнцезащитный крем, бальзам для губ с SPF.

Мыло, шампунь, зубная паста — желательно без запаха.

Расческа, зеркало, дезодорант.

Влажные салфетки, санитайзер, туалетная бумага.

Бритва, бритвенные средства.

Полотенце из микрофибры, средство от комаров, средства для менструации.

Лекарства по рецепту, антисептики, анальгетики, противоаллергические средства.

На всякий случай

Аптечка, пластыри, крем от ожогов, средства от диареи.

Клейкая лента, мультитул, молоток, лопатка.

Средство очистки воды, зарядные устройства на солнечных батареях.

Свисток, дополнительные одеяла, набор для шитья, антисептические салфетки.

Набор для борьбы с укусами змей.

Вещи для развлечений и отдыха

Мяч, настольные игры, карты.

Книги, журналы, бинокль.

Фотоаппарат, компас, туристическая палка.

Гамаки, музыкальные инструменты.

Поясной рюкзак, снаряжение для рыбалки или водного спорта.

Советы для начинающих

Начните с короткого путешествия недалеко от дома.

Попрактикуйтесь дома — попробуйте поставить палатку во дворе.

Не оставляйте следов — упаковывайте мусор и уменьшайте использование одноразовых вещей.

Готовьтесь к изменениям погоды — проверяйте прогноз.

Планируйте меню заранее — берите продукты с длительным сроком хранения.

Не храните еду у палатки — это может привлечь диких животных.

Купить, одолжить или арендовать

Прежде чем инвестировать в дорогостоящее снаряжение, попробуйте арендовать или ссудить. Многие туристические магазины предоставляют такую услугу. Это позволяет попробовать кемпинг без больших затрат.

Кемпинг — отличная возможность перезагрузиться, почувствовать гармонию с природой и найти новые впечатления. Правильно собранный рюкзак — залог того, что вы сосредоточитесь на отдыхе, а не на том, чего не хватает.