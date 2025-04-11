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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
61
Время на прочтение
3 мин

Что взять с собой в поход: топ необходимых вещей

Свежий воздух, звездное небо, потрескивание костра и тишина вокруг — романтика, которая требует тщательной подготовки. Ведь даже самый простой поход может стать вызовом, если забыть что-нибудь важное.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Обязательный Топ вещей, которые необходимо взять с собой в поход

Обязательный Топ вещей, которые необходимо взять с собой в поход / © Credits

Кемпинг — это не только способ убежать от городской суеты, но и шанс по-настоящему почувствовать себя частью природы. Издание Real Simple рассказало о полном гиде по вещам, которые стоит взять с собой в поход, чтобы отдых был безопасным, комфортным и приятным.

Основное кемпинговое снаряжение

  • Палатка — с водонепроницаемым тентом и сеткой от насекомых.

  • Колечки и веревки для фиксации.

  • Каремат или надувной матрас, спальный мешок, подушка — для комфортного сна.

  • Брезент или подстилка под шатер.

  • Складной стол и стулья.

  • Коврик для вытирания ног у входа в палатку.

  • Рюкзак или туристическая сумка — для организованной упаковки.

Освещение и костер

  • Фонари, налобные фонарики, фонарики на батарейках.

  • Спички или зажигалка в герметичном контейнере.

  • Световые палочки или неоновые бусы для детей.

  • Дрова (купленные неподалеку кемпинга во избежание распространения вредителей).

  • Разжигатели огня (кубики, гель или пакеты).

Одежда для похода

Кемпинговая одежда должна быть многослойной, влагоотводящей, с защитой от солнца и насекомых. Следует избегать хлопка в пользу синтетических или шерстяных материалов.

  • Дополнительное белье и носки.

  • Туристическая обувь, сандалии или водные ботинки.

  • Брюки и рубашки с длинными рукавами.

  • Одежда со SPF-защитой.

  • Купальник.

  • Дождевик, флис или куртка.

  • Солнцезащитные очки, шляпа, охлаждающий платок.

  • Москитная сетка, бандана.

Кухонное снаряжение

  • Производная печка с горючим, портативный гриль.

  • Кастрюли, сковородки, котел (чугун — идеальный вариант).

  • Разделочная доска, кухонный нож, ложки, щипцы, лопатка.

  • Тарелки, миски, кружки, бутылки для воды.

  • Контейнер для хранения пищи, термос, изотермический холодильник.

  • Открывалка, специи, растительное масло.

  • Моющие средства (биоразлагаемые), полотенца, губка.

  • Большие кувшины с водой, мусорные пакеты.

Совет: чтобы лед дольше не таял, используйте два холодильника — один для напитков, другой — для продуктов.

Средства гигиены

  • Солнцезащитный крем, бальзам для губ с SPF.

  • Мыло, шампунь, зубная паста — желательно без запаха.

  • Расческа, зеркало, дезодорант.

  • Влажные салфетки, санитайзер, туалетная бумага.

  • Бритва, бритвенные средства.

  • Полотенце из микрофибры, средство от комаров, средства для менструации.

  • Лекарства по рецепту, антисептики, анальгетики, противоаллергические средства.

На всякий случай

  • Аптечка, пластыри, крем от ожогов, средства от диареи.

  • Клейкая лента, мультитул, молоток, лопатка.

  • Средство очистки воды, зарядные устройства на солнечных батареях.

  • Свисток, дополнительные одеяла, набор для шитья, антисептические салфетки.

  • Набор для борьбы с укусами змей.

Вещи для развлечений и отдыха

  • Мяч, настольные игры, карты.

  • Книги, журналы, бинокль.

  • Фотоаппарат, компас, туристическая палка.

  • Гамаки, музыкальные инструменты.

  • Поясной рюкзак, снаряжение для рыбалки или водного спорта.

Советы для начинающих

  • Начните с короткого путешествия недалеко от дома.

  • Попрактикуйтесь дома — попробуйте поставить палатку во дворе.

  • Не оставляйте следов — упаковывайте мусор и уменьшайте использование одноразовых вещей.

  • Готовьтесь к изменениям погоды — проверяйте прогноз.

  • Планируйте меню заранее — берите продукты с длительным сроком хранения.

  • Не храните еду у палатки — это может привлечь диких животных.

Купить, одолжить или арендовать

Прежде чем инвестировать в дорогостоящее снаряжение, попробуйте арендовать или ссудить. Многие туристические магазины предоставляют такую услугу. Это позволяет попробовать кемпинг без больших затрат.

Кемпинг — отличная возможность перезагрузиться, почувствовать гармонию с природой и найти новые впечатления. Правильно собранный рюкзак — залог того, что вы сосредоточитесь на отдыхе, а не на том, чего не хватает.

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Дата публикации
Количество просмотров
61
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