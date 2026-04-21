Обычные звуки, которые могут пугать вашу собаку / © Associated Press

Реклама

Мы привыкли думать, что дом — самое безопасное место для наших животных, но именно здесь скрывается неожиданный триггер — звуки, которые кажутся нам абсолютно нормальными, об этом рассказало издание Martha Stewart. Собаки значительно более чувствительны к шуму, нежели люди, поэтому понимание этой разницы — первый шаг к тому, чтобы сделать жизнь питомца дома спокойнее и комфортнее.

Звуки, которые чаще всего пугают собак

Не все шумы одинаковы, больше всего стресса вызывают:

громкие (пылесос, блендер)

резкие (падение предметов, хлопанье)

высокочастотные (сигнализация, кухонная техника)

Даже те звуки, которые нам кажутся незначительными, например, звон посуды, могут стать триггером. Особенно если когда-то они уже ассоциировались у собаки с негативным опытом.

Реклама

Почему собаки сильнее реагируют

Все довольно просто, потому что они больше слышат. Собачий слух значительно острее человеческого, поэтому звуки кажутся им громче, они улавливают частоты, которые мы не слышим, а неожиданные шумы сложнее «предугадать».

А еще, собаки не всегда понимают, откуда идет звук. Если источник невидим или непонятен, это усиливает тревогу.

Все ли собаки одинаково чувствительны

Нет, здесь работает комбинация таких факторов, как:

порода и темперамент — более «бдительные» собаки чаще реагируют

возраст — щенки только учатся взаимодействовать с миром

опыт — негативные ассоциации могут закреплять реакции

состояние здоровья — у старших собак чувствительность может меняться

Это означает, что даже спокойный пес со временем может начать реагировать на звуки иначе.

Реклама

Как понять, что собака испытывает стресс

Собаки не скажут словами, но их поведение чрезвычайно показательно. Обратите внимание, если любимец:

лает

дрожит

ходит туда-сюда

часто дышит без физической нагрузки

прячется или пытается убежать

прижимает уши или поджимает хвост

становится чрезмерно «прилипчивым» или, наоборот, отстраненным

Любое изменение поведения при определенных звуках — сигнал, что ему некомфортно.

Как помочь собаке

Минимизируйте шум. Если можете, просто уменьшите влияние, а именно, перенесите собаку в другую комнату во время уборки или используйте «белый шум» для смягчения резких звуков.

Дайте ощущение безопасности. Спокойное присутствие хозяина очень важно. Не игнорируйте страх, но и не усиливайте его паникой.

Работайте с адаптацией к раздражителю. Это постепенное «привыкание», например, начните с тихого звука, сочетайте его с позитивом вроде вкусностей или игрушек, и постепенно увеличивайте громкость.

Используйте отвлечение. Когда звук невозможно контролировать, например, если это гроза или фейерверки, давайте собаке игрушки или лакомства, создайте «безопасное место» и используйте специальные жилеты или обертывания. В некоторых случаях ветеринар может посоветовать успокаивающие препараты.

Когда нужна помощь специалиста

Если реакции становятся частыми, сильными и разрушительными, стоит обратиться к ветеринару. Среди особенно тревожных сигналов то, что собака не может успокоиться, поведение со временем ухудшается и появляется разрушительное поведение. В таких случаях может потребоваться комплексный подход, а именно, тренировки, поддержка специалиста и иногда медикаменты.

Мир собаки звучит иначе, громче, резче и интенсивнее. И то, что для нас фон, для нее может быть настоящим стрессом. Хорошая новость в том, что большинство этих ситуаций можно мягко скорректировать и тогда ваш дом снова станет для любимца местом спокойствия, а не тревоги.