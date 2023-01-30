Очень неожиданно, но это работает: британцы поделились способом очистки чашек от чайного налета

То, что британцы любят пить чай и предпочитают черные его сорта, - общеизвестный факт. А черный чай оставляет трудно вымываемые следы на чашках. Поэтому, если вас беспокоит появление чайного налета на ваших чашках и вы не знаете, как его отмыть, прислушайтесь к советом британцев.

Фанаты чистоты, которые собираются в социальных сетях в группе эксперта по клинингу миссис Хинч, поделились простыми способами удаления чайных пятен с чашек без использования каких-либо агрессивных химикатов.

Лучшие из этих советов собрали в Еxpress.co.uk.

Два типа пятен от чая

Есть два типа пятен, которые можно найти на чайных чашках. Во-первых, это просто поверхностные пятна, которые остаются на чашке, когда чай остыл, а чашку не помыли достаточно тщательно. Чем дольше пятно остается на чашке, тем больше оно становится и тем непригляднее выглядит. Даже посудомоечная машина не может удалить эти следы от чая.

Пятна второго типа выглядят хуже, и они не вызваны плохим мытьем посуды. Особенно часто такие пятна появляются на фарфоровых чашках. Этот тип пятен от чая возникает из-за того, что поверхность чашки поцарапана, вероятно, чайной ложкой, за годы использования. Как только поверхность фарфора поцарапана, она становится пористой, а танин, который содержится в чае, со временем прилипает к ней, и его становится трудно отмыть.

Чем и как отчистить следы чая

По мнению многих поклонников миссис Хинч, всего одна таблетка для зубных протезов, оставленная в чашке с водой, полностью справится с чайным налетом.

Нужно добавить таблетку в кипяток и залить этот раствор в чашку. Через несколько минут чашка очистится. Таким образом можно очистить несколько чашек.

Некоторые фанаты чистоты рекомендуют замочить на ночь в растворе с таблеткой для зубных протезов (литр воды с одной таблеткой) сразу несколько чашек. При этом раствор рекомендуют не выливать, а перелить в пластиковую бутылку и использовать повторно.

Таким же образом можно отчистить от чайного налета и ложки.

Еще одни способ избавиться от чайного налета

Если же вам по каким-то причинам не подходит метод с таблеткой для чистки протезов, воспользуйтесь пищевой содой и кипятком. Также можно смешать бикарбонат соды с лимонной кислотой, растворить в горячей воде и оставить в этом растворе чашки на 30 минут, после чего хорошо промыть их чистой водой.

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