Одежда с защитой от солнца: действительно ли UPF эффективен и почему этим летом все о нём говорят

Одежда с защитой от солнца / © Credits

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Лето — это время отпусков, прогулок, пляжей и пикников. Однако вместе с приятным теплом приходит и опасность ультрафиолетового излучения, которое ускоряет старение кожи, вызывает солнечные ожоги и повышает риск развития рака кожи, об этом сообщило издание Cleveland Clinic.

Именно поэтому дерматологи всё чаще советуют не ограничиваться только солнцезащитным кремом, а добавить ещё один уровень защиты — одежду с UPF, то есть с коэффициентом защиты от ультрафиолета.

Сегодня такая одежда выпускается в самых разнообразных вариантах: от шляп и рубашек до леггинсов и спортивных костюмов. И выглядит она совсем не как специализированная экипировка, а скорее напоминает современный спортивный или атлетический гардероб.

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Что такое UPF и как он работает

UPF (Ultraviolet Protection Factor) показывает, какую часть ультрафиолетового излучения задерживает ткань. Обычная одежда не обеспечивает полной защиты: ультрафиолет проникает через микроскопические зазоры между нитями, а светлые и тонкие ткани пропускают ещё больше солнечных лучей.

Именно поэтому специальная одежда с UPF изготавливается из тканей, которые создают гораздо более эффективный барьер для солнечных лучей. К тому же благодаря более плотному плетению такие вещи часто кажутся более качественными и даже более приятными на ощупь, чем обычная хлопковая футболка.

Что означает рейтинг UPF

Чем выше показатель UPF, тем меньше ультрафиолета проникает через ткань, например:

UPF 30 пропускает лишь примерно 1/30, или 3,3%, ультрафиолетовых лучей.

UPF 50+ — самый высокий уровень защиты. Такая одежда пропускает менее 2% УФ-излучения.

Для сравнения: обычная хлопковая футболка обеспечивает защиту примерно на уровне UPF 5, то есть значительно ниже.

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От чего зависит эффективность одежды с UPF

Как и любой текстиль, солнцезащитная одежда не вечна. При активном использовании она обычно сохраняет свои свойства примерно 2–3 года.

Также стоит обращать внимание на этикетку. Если защита обеспечивается специальным покрытием ткани, после каждой стирки его эффективность постепенно снижается. Именно поэтому производители часто указывают, на сколько циклов стирки рассчитан заявленный уровень UPF.

Как сделать обычный летний гардероб более безопасным

Даже если у вас нет специальной одежды с UPF, некоторые правила помогут лучше защититься от солнца.

Выбирайте тёмные цвета . Чёрный, тёмно-синий, тёмно-зелёный, бордовый или коричневый лучше блокируют ультрафиолет, чем светлые ткани.

Обращайте внимание на плотность ткани . Если свет легко проходит сквозь материал, он практически не защищает от солнечных лучей. Плотное плетение значительно эффективнее.

Отдавайте предпочтение синтетическим волокнам. Полиэстер и нейлон защищают от ультрафиолета лучше, чем натуральные ткани, в частности хлопок или конопляное волокно.

Кроме того, хорошими естественными защитными свойствами отличаются плотные материалы, такие как джинсовая ткань, шерсть или парусина.

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Кому рекомендуется носить одежду с UPF

На самом деле — всем: и детям, и взрослым. Особенно полезен он будет тем, кто:

быстро получает солнечные ожоги или склонен к появлению веснушек

принимает препараты, повышающие чувствительность кожи к солнцу, например, некоторые лекарства от акне или антигистаминные средства

отдыхает в горах или странах, расположенных ближе к экватору, где ультрафиолетовое излучение значительно интенсивнее.

Даже если рубашка, брюки и шляпа отлично защищают тело, открытыми остаются лицо, шея, кисти рук и другие участки кожи. Именно поэтому дерматологи рекомендуют сочетать одежду с UPF и солнцезащитный крем. Такая комбинация обеспечивает максимально эффективную защиту от солнечных ожогов и фотостарения, а также снижает риск развития рака кожи.

Солнцезащитная одежда — это уже не нишевый спортивный аксессуар, а современная альтернатива обычному летнему гардеробу. Она не заменяет использование средств с SPF, но значительно усиливает защиту кожи, особенно при длительном пребывании на солнце.

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