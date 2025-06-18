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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
388
Время на прочтение
2 мин

Один простой лайфхак: что сделать, чтобы помидоры не заболели фитофторозом

Помидоры не заражаются фитофторозом, если один природный элемент разбросан вокруг растений.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Помидоры

Помидоры / © Associated Press

Помидоры являются одной из популярнейших культур для выращивания в летние месяцы, но серьезной проблемой для них может быть фитофтороз.

Еxpress.co.uk поделились экспертным мнением по поводу профилактики фитофтороза помидоров.

Что такое фитофтороз

Фитофтороз – это грибковая инфекция, которая распространяется из-за ветра и брызг воды. Болезнь обычно проявляется с июня по август, но сырые условия могут спровоцировать ее раньше.

Помидоры в открытом грунте особенно чувствительны к фитофторозу, особенно в теплых и влажных условиях. Первоначальные признаки фитофтороза включают коричневые утопленные пятна на созревающих томатах, которые затем могут распространяться на остальные растения.

Лечить фитофтороз может быть сложно, поэтому важны профилактические мероприятия и регулярный мониторинг ваших растений обязателен.

Как предотвратить болезнь

Один из самых эффективных способов предотвратить фитофтороз — это мульчирование растений помидоров.

Мульча может поддерживать низкую температуру корней, предотвращать их высыхание и препятствовать распространению заболеваний во время полива.

При орошении болезнетворные микроорганизмы, передающиеся из почвы, могут попасть на растение, что может привести к заражению. Мульча служит защитным барьером между почвой и растением, предотвращая это.

Существует большое разнообразие типов мульчи, но некоторые из лучших вариантов для томатов включают солому, древесную щепу, скошенную траву и природные альтернативы.

Применение мульчи вокруг помидорных растений не только защитит их от болезней, но и поможет в борьбе с сорняками.

Применяя мульчу, просто рассыпьте слой толщиной примерно 5-7 см вокруг каждого растения.

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Дата публикации
Количество просмотров
388
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