- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 388
- Время на прочтение
- 2 мин
Один простой лайфхак: что сделать, чтобы помидоры не заболели фитофторозом
Помидоры не заражаются фитофторозом, если один природный элемент разбросан вокруг растений.
Помидоры являются одной из популярнейших культур для выращивания в летние месяцы, но серьезной проблемой для них может быть фитофтороз.
Еxpress.co.uk поделились экспертным мнением по поводу профилактики фитофтороза помидоров.
Что такое фитофтороз
Фитофтороз – это грибковая инфекция, которая распространяется из-за ветра и брызг воды. Болезнь обычно проявляется с июня по август, но сырые условия могут спровоцировать ее раньше.
Помидоры в открытом грунте особенно чувствительны к фитофторозу, особенно в теплых и влажных условиях. Первоначальные признаки фитофтороза включают коричневые утопленные пятна на созревающих томатах, которые затем могут распространяться на остальные растения.
Лечить фитофтороз может быть сложно, поэтому важны профилактические мероприятия и регулярный мониторинг ваших растений обязателен.
Как предотвратить болезнь
Один из самых эффективных способов предотвратить фитофтороз — это мульчирование растений помидоров.
Мульча может поддерживать низкую температуру корней, предотвращать их высыхание и препятствовать распространению заболеваний во время полива.
При орошении болезнетворные микроорганизмы, передающиеся из почвы, могут попасть на растение, что может привести к заражению. Мульча служит защитным барьером между почвой и растением, предотвращая это.
Существует большое разнообразие типов мульчи, но некоторые из лучших вариантов для томатов включают солому, древесную щепу, скошенную траву и природные альтернативы.
Применение мульчи вокруг помидорных растений не только защитит их от болезней, но и поможет в борьбе с сорняками.
Применяя мульчу, просто рассыпьте слой толщиной примерно 5-7 см вокруг каждого растения.