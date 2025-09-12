Один раз и больше никогда: растения, которые не хочется повторно выращивать в саду

Брокколи / © Associated Press

Издание Martha Stewart рассказало, какие растения опытные садоводы больше никогда не решатся выращивать и почему, а также предоставили перечень самых частых «разочарований» и советов, как избежать ошибок.

Лук: маленькие инвестиции, большие разочарования

Лук / © Associated Press

Многие садоводы признают, что выращивание лука — это больше усилий, чем выгоды. Сажаешь маленькую луковицу, а получаешь чуть большую, поэтому лучше купить в магазине.

Традиционный желтый лук требует времени и правильного ухода, а урожай может быть непредсказуемым. В то же время зеленый лук растет гораздо проще и быстрее, его можно выращивать даже на подоконнике, поэтому многие садоводы рекомендуют начать именно с него.

Кабачки и цукини: красавцы, которые манят незваных гостей

Кабачки / © Credits

Хотя эти овощи быстро растут, они часто становятся «жертвами» вредителей и болезней. Основные проблемы:

Мучнистая растительная плесень

Кабачковые гусеницы

Кабачковые жуки

Кабачковые гусеницы уничтожают все за считанные дни. Если все же хочется иметь свой урожай, лучше выращивать кабачки в больших контейнерах и регулярно обрабатывать от вредителей.

Кинза: ароматная, но капризная

Кинза / © Credits

Кинза любит тепло, но часто «портит планы» садоводам, это растение быстро вянет или «уходит в семена», когда вы ожидаете свежих листьев для блюд. Для тех, кто хочет иметь свежую кинзу, лучший вариант — выращивать ее в горшках на подоконнике, где легче контролировать полив и температуру.

Брокколи: больше забот, чем пользы

Брокколи / © Associated Press

Брокколи привлекает таких вредителей, как белокрылка, тля и уховертки. Из-за этого урожай часто меньше, чем ожидают садоводы. Поэтому не стоит тратить столько времени на одну головку.

Альтернатива — более легкие в выращивании культуры, например салат, редис или шпинат, которые дают стабильный урожай без чрезмерных усилий.

Мята: зеленый «агрессор»

Мята / © Associated Press

Мята быстро разрастается и способна заполонить весь сад. Даже высаженная в горшок, она может прорасти сквозь землю и колонизировать соседние грядки. Иногда, даже бетонный забор не остановит ее.

Если вы хотите свежую мяту, лучший вариант — выращивание в контейнерах, которые легко перемещать или на отдельном участке.

Садоводство — это искусство проб и ошибок. Иногда лучше отказаться от определенных культур, чтобы не тратить время и силы. Если вы ищете простые в уходе и стабильные растения, обратите внимание на такую зелень, как салат, шпинат и зеленый лук, травы в контейнерах и неприхотливые овощи. И помните, что сад — это место радости, а не стресса.