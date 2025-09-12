- Дата публикации
Один раз и больше никогда: растения, которые не хочется повторно выращивать в саду
Садоводство — это всегда сочетание радости, терпения и неустанных экспериментов. Каждый опытный садовод знает, что не все растения одинаково легко приживаются, а некоторые могут превратить ваш участок в настоящий испытательный полигон.
Издание Martha Stewart рассказало, какие растения опытные садоводы больше никогда не решатся выращивать и почему, а также предоставили перечень самых частых «разочарований» и советов, как избежать ошибок.
Лук: маленькие инвестиции, большие разочарования
Многие садоводы признают, что выращивание лука — это больше усилий, чем выгоды. Сажаешь маленькую луковицу, а получаешь чуть большую, поэтому лучше купить в магазине.
Традиционный желтый лук требует времени и правильного ухода, а урожай может быть непредсказуемым. В то же время зеленый лук растет гораздо проще и быстрее, его можно выращивать даже на подоконнике, поэтому многие садоводы рекомендуют начать именно с него.
Кабачки и цукини: красавцы, которые манят незваных гостей
Хотя эти овощи быстро растут, они часто становятся «жертвами» вредителей и болезней. Основные проблемы:
Мучнистая растительная плесень
Кабачковые гусеницы
Кабачковые жуки
Кабачковые гусеницы уничтожают все за считанные дни. Если все же хочется иметь свой урожай, лучше выращивать кабачки в больших контейнерах и регулярно обрабатывать от вредителей.
Кинза: ароматная, но капризная
Кинза любит тепло, но часто «портит планы» садоводам, это растение быстро вянет или «уходит в семена», когда вы ожидаете свежих листьев для блюд. Для тех, кто хочет иметь свежую кинзу, лучший вариант — выращивать ее в горшках на подоконнике, где легче контролировать полив и температуру.
Брокколи: больше забот, чем пользы
Брокколи привлекает таких вредителей, как белокрылка, тля и уховертки. Из-за этого урожай часто меньше, чем ожидают садоводы. Поэтому не стоит тратить столько времени на одну головку.
Альтернатива — более легкие в выращивании культуры, например салат, редис или шпинат, которые дают стабильный урожай без чрезмерных усилий.
Мята: зеленый «агрессор»
Мята быстро разрастается и способна заполонить весь сад. Даже высаженная в горшок, она может прорасти сквозь землю и колонизировать соседние грядки. Иногда, даже бетонный забор не остановит ее.
Если вы хотите свежую мяту, лучший вариант — выращивание в контейнерах, которые легко перемещать или на отдельном участке.
Садоводство — это искусство проб и ошибок. Иногда лучше отказаться от определенных культур, чтобы не тратить время и силы. Если вы ищете простые в уходе и стабильные растения, обратите внимание на такую зелень, как салат, шпинат и зеленый лук, травы в контейнерах и неприхотливые овощи. И помните, что сад — это место радости, а не стресса.