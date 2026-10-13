Одна головка даст до 8 растений: как вырастить чеснок из супермаркета

Урожай чеснока / © Credits

Реклама

Ароматный чеснок — незаменимый ингредиент осенних супов, рагу и запеканок. Однако почему бы не вырастить его самостоятельно, вместо того чтобы покупать каждый раз. По словам садовода Иша Камрана, для этого не нужны специальные семена, большой огород или сложный уход. Достаточно одной головки чеснока, горшка или небольшой грядки и немного терпения.

Как получить несколько растений из одной головки

Как объясняет эксперт, из одной головки чеснока можно получить примерно 6–8 растений. Секрет прост, сажать нужно не всю головку, а отдельные зубчики. Каждый из них при благоприятных условиях способен сформировать новую головку.

Реклама

Для посадки Камран советует выбирать органический или местный чеснок, у которого, по его мнению, больше шансов дать хороший урожай. В то же время результат зависит от конкретного сорта и условий выращивания.

Реклама

Еще одно преимущество — чеснок не требует много места. Его можно выращивать не только на грядке, но и в горшке на балконе или во дворе.

Чеснок следует сажать осенью

Осенняя посадка ценится за то, что зубчики успевают укорениться к весне. Зимний холод также играет важную роль в развитии многих сортов чеснока, поскольку помогает им сформировать полноценные головки.

Садовод советует оставлять растениям достаточно места, расстояние между луковицами должно составлять примерно 8–10 см. Для посадки подойдет качественный универсальный компост или плодородная почва с хорошим дренажом.

Сажать зубчики нужно заостренным концом вверх, плоской основой вниз. Заглубляют их примерно на две высоты зубчика, после чего поливают и оставляют на улице.

Реклама

Что делать весной и когда собирать урожай

После посадки чеснок не требует постоянного ухода. Зимой он постепенно укореняется, а весной начинает активнее расти. Если появятся первые зеленые ростки, волноваться не стоит — это естественная стадия развития растения.

Когда станет теплее, важно следить за влажностью почвы и не допускать её полного пересыхания. В то же время чрезмерный полив нежелателен, ведь чеснок плохо переносит застой воды.

По словам Камрана, примерно с июня по июль листья начинают желтеть и отмирать. Это может свидетельствовать о приближении времени сбора урожая. Однако ориентироваться следует не только на календарь, но и на состояние растений и степень сформированности головок.

Выращивание чеснока — простой способ собрать собственный урожай без больших затрат и лишних хлопот.

Реклама

Новости партнеров