"Одна из тех страшных вещей, которыми ломали украинцев": писательница рассказала о малоизвестной странице геноцида

Писательница Зоя Жук (Зоряна Живка) на странице в Facebook рассказывает о геноциде украинского народа через истории своей семьи. Одну из публикаций писательница посвятила малоизвестной странице уничтожения Украины — принудительной массовой вырубке плодовых деревьев.

Каждый год, в четвертую субботу ноября, мы зажигаем свечу памяти, чтобы почтить жертв голодоморов. К этой дате писательница Зоя Жук публикует цикл сообщений с тегом #запалисвечку. Одну из них она посвятила истории уничтожения большевиками плодовых деревьев Украины. Также рассказала о своем деде Петре Сикачине, который в 60-е годы начал выращивать деревья из косточек одиноких уцелевших деревьев.

Петр Сикачина

"Одна из тех страшных вещей, которыми ломали украинцев при советах — это налог на деревья (и кусты) и массовая принудительная вырубка садов.

Их было несколько: в 1929-м, 1939-м, 1948-м и последний в 1953-м, буквально перед самой смертью Сталина.

В некоторых селах люди сами вырубали деревья и кусты, потому что нечем платить (за неуплату наказывали). В других – это делали показательно бригады "буксиров" и красноармейцев.

Упразднили его в 1954 г.

То, какое влияние оказал этот аспект геноцида на украинскую культуру, трудно оценить. Об этом подробно должны говорить как историки, так и ботаники. Но если коротко: были уничтожены десятки старинных сортов яблок, груш, слив, жерделей и морелей (старые разновидности абрикос), смородины, вишен, черешней, малины, земляники, бросквин (старинное название персиков). Вот вы пробовали когда-нибудь дули? Не те, что с маком, а я имею в виду сорт мелких ранних летних груш, очень душистых и сладких, он был распространен на территории Речи Посполитой с 16 в. (и вплоть до 19 в. не имел конкурентов). Некоторые культуры – чишкун, айва, старинные сорта орехов, вишнево-черешневые гибриды, персики – просто исчезли, порой даже названия не осталось... (Мне казалось, что физалис – это новая культура. А оказывается, его массово выращивали в конце 19 ст. и называли фонарщиком).

…А вместе с тем всем – исчезли рецепты сладостей и домашних наливок.

И даже слова – исчезли.

Вот вы знали, что первоначально означало слово "смаколик"?

На Фастовщине, в районе с. Яхнов и с. Малая Половецкая еще с царских времен – от отмены крепостного права до первого налога на сады, то есть почти три поколения – крестьяне выращивали на продажу для Киева массово фрукты и ягоды. Каждая семья имела свою специализацию — смородина, малина, крыжовник... или яблоки, или вишни. А "смаколик" — это цукаты, изготовленные по принципу сухого киевского варенья.

Когда налог на сад отменили, мой дед — Петр Сикачина — принялся сажать сад. Это была его стержневая мечта, жизненная опора. В том же году крестьянам-колхозникам разрешили иметь большие приусадебные участки. И вот семья получила более-менее ровный надел на огород, а склон оврага разрешено было засадить садиком и использовать как сенокосы. А сам овраг – для сдерживания эрозии – засадить быстрорастущими деревьями (дед посадил ивы, осокоры, ольхи, терносливы, а также орешник и бузину). Эрозия прекратилась. В общем, тогда по селу было высажено много деревьев — лесополосы между полями, сдерживающие балки по оврагам, ели, ивы, осокоры, тополя, дубы. Это, по сути, спасло село и поля вокруг него. Иначе пришли бы суховеи.

Яблоки донешта

Так вот, чтобы суметь посадить сад из яблонь и груш – все деревья дед сам прививал – он обошел все близлежащие села в поисках черенков. Ибо уцелевших плодовых деревьев были единицы. Ему удалось раздобыть: донешту, антоновку, семеренку, пепенку, шафран, папировку, джонатан, снежный кальвиль и еще какое-то мелкое раннее сладкое яблоко (при моей памяти у нас его никто, кроме коровы, не ел, на Винничине это — "канхветка"). Кроме того, 4 сорта груш. Сливы и вишни росли дикие. 4 сортовых сливы посажены были уже в конце 1960-х. Труднее всего было восстановить популяцию абрикосов и орехов — младшие братья, ушедшие в военные, присылали деду косточки с Кавказа. Еще одну морелю местную дед нашел в лесополосе. Смородина у нас росла дикая – гигантские кусты в полтора человеческих роста, с мелкими кислыми ягодами, очень пахучими. Поричка и малина появились позже.

К деревьям относились с благоговением. Срубить? Грех. Каждое вымерзшее или поломанное бурей дерево оплакивали. Каждая весенняя посадка — праздник и символический акт "я живу, я расту, я верю в будущее... и когда даже я умру, деревья — останутся."

Писательница Зоя Жук (Зоряна Живка)

Википедия пишет, что восстановить вред, причиненный этими сталинскими указами, и утолить "фруктовый голод" удалось в 1969 г. По-моему, восстановить вред не удалось никогда — потерянные сорта и культивары, природные гибриды... они потеряны навеки. Остановка селекции и развития на три десятилетия – это потерянное время. И главное, что исцелит душевную боль тех, кто помнил с детства, как люди в черном с красными звездами вырубали только что расцветшие сады? Такие раны исцеляет только Бог. Такие грехи прощает только Бог. Наша обязанность – помнить.

У меня есть рассказ, посвященный памяти дедушки, – "Миры и сад".

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