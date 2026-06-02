Одна ошибка, которая может испортить урожай: как правильно обрезать помидоры

Ваши растения помидоров, вероятно, должны быть впервые обрезаны в июне, когда только что пересаженные помидоры начинают делать большие скачки в росте. Они наслаждаются длинными днями и теплыми ночами начала лета.

Но по мере роста помидоров они могут немного выйти из-под контроля. Они быстро растут и выпускают много побегов, которые направляют энергию от производства плодов. Когда это начинается, самое время начать обрезать растения помидоров. Сделав несколько простых обрезков сейчас, вы сохраните свои помидоры опрятными, что поможет предотвратить болезни, а также увеличит вашу урожайность.

Прежде чем взять в руки секатор, есть несколько основ, которые вам нужно изучить, чтобы убедиться, что вы делаете правильные обрезки. Не все помидоры нуждаются в обрезке. Кроме того, обрезка в неправильном месте может фактически разрушить ваши шансы на большой урожай.

GardeningKnowHowрассказывает, как начать обрезать помидоры и почему именно сейчас самое важное время для обрезки.

Все ли помидоры нуждаются в обрезке

Не все помидоры одинаковы, существует два основных типа помидоров: детерминантные и индетерминантные. Детерминантные помидоры - это кустовые помидоры, что означает, что они перестают расти на определенной высоте. Они гораздо ниже и компактнее, чем индетерминантные сорта, и не нуждаются в обрезке.

Индетерминантные помидоры могут достигать до 2 м или выше, если позволить им продолжать расти. Они выпускают много побегов, которые отвлекают энергию и питательные вещества от производства плодов. Эти вьющиеся виды помидоров лучше всего плодоносят, когда их обрезать. Это направляет ресурсы растения на выращивание большого количества крупных, сочных помидоров. Обрезка также способствует более быстрому созреванию плодов, особенно в конце сезона.

Преимущества обрезки помидоров

Больший урожай - не единственное преимущество обрезки неопределенных сортов помидоров. Разумная срезка также может сохранить растения здоровыми.

Помидоры могут быстро дать много веток, полных листьев, которые скапливаются. Обрезка побегов и ненужных веток улучшает поток воздуха, что помогает предотвратить распространенные болезни помидоров.

Регулярная обрезка растений также облегчает выявление распространенных вредителей томатов. Уменьшается количество листьев, где могут прятаться голодные томатные роговые черви и надоедливая тля.

Лучшее время для начала обрезки помидоров - это когда растения достигнут высоты не менее 30 см. В зависимости от того, где вы живете и когда вы начали выращивать помидоры, точная дата будет отличаться. Но помидоры многих садоводов превышают этот порог в начале июня. Поэтому сейчас идеальное время взять в руки секаторы.

Новые ростки появляются быстро, поэтому вам нужно продолжать обрезать побеги помидоров каждые неделю или две в течение остального вегетационного периода. К счастью, обрезка открывает структуру ваших растений помидоров и облегчает наблюдение за появляющимися побегами. Сломайте или срежьте побеги, прежде чем они станут слишком большими. Лучше всего удалять их, когда они менее 5 см длиной.

Обрезайте растения помидоров утром, но не делайте никаких срезов, если растения влажные. Это может привести к болезням. Если ваши растения имеют какие-либо признаки болезни, обязательно стерилизуйте секаторы после каждого растения.

Даже если ваши растения помидоров еще не достигли 30 см высотой, возможно, вам все равно придется их обрезать. Помидоры, которые цветут, но не достигли порога 30 см, также нуждаются в обрезке.

Срывайте все цветы помидоров, появляющиеся на растениях высотой менее 30 см. Если вы их оставите, они могут развиться в обычные плоды. Но на этом этапе цикла роста, позволяя маленькому растению цвести и плодоносить, вы лишь истощите ваши помидоры энергию, которая им понадобится позже. Подождите, пока ваши помидоры достигнут отметки 30 см, прежде чем позволить цветам превратиться в плоды.

Не делайте этой ошибки обрезки

Обрезка помидоров - это быстрое, простое и довольно интересное дело. Это отличное время, чтобы проверить здоровье ваших растений, найти нежелательных насекомых и научить ваши помидоры расти большими и сильными. Но также легко увлечься обрезкой и сделать срез, которого не следовало делать. И есть одна ошибка во время обрезки помидоров, которая может испортить ваш урожай на оставшуюся часть лета.

Не срезайте верхушку главного стебля. Обрезайте лишь побеги, которые появляются в местах соединения боковых ветвей и главного стебля. Если вы случайно обрежете верхушку растения помидоров на этом этапе сезона, вы значительно сократите урожайность плодов на оставшуюся часть лета. Все остальные ветви отходят от этого стебля, и именно там появляются и развиваются плоды вашего помидора.

Однако, если вы случайно обрежете верхушку помидора, вы можете позволить нескольким побегам развиться и превратить их в новые главные стебли. Они, вероятно, не будут такими крепкими, как первоначальный главный стебель, но все равно дадут много плодов.

