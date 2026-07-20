Одна ошибка может испортить вещь: как правильно выводить пятна крови

как правильно удалять пятна крови / © Credits

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Специалисты University of Georgia рекомендуют действовать как можно быстрее и выбирать способ очистки в зависимости от типа материала. Свежее пятно нужно немедленно промыть холодной проточной водой, так как горячая вода только закрепит загрязнение, и удалить его будет значительно сложнее.

Одежда

Пятно на одежде после промывки рекомендуется натереть хозяйственным мылом или обработать жидким стиральным средством, после чего снова прополоскать. Если пятно старое или стойкое, можно нанести несколько капель нашатырного спирта и повторить стирку. При необходимости допускается использование отбеливателя в соответствии с рекомендациями производителя ткани.

Еще один эффективный способ — замочить вещь в прохладной воде как минимум на 30 минут. Если пятно не исчезло, стоит повторно замочить ткань в слегка тёплой воде со средством для предварительного замачивания с ферментами. После этого остатки пятна нужно потереть стиральным средством. Если загрязнение все еще заметно, можно нанести 3% перекись водорода на 1–3 мин, тщательно смыть и постирать изделие.

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Ковры

Способ очистки зависит от материала покрытия. Для синтетических волокон рекомендуется приготовить раствор из чайной ложки мягкого нейтрального моющего средства и примерно 250 мл прохладной воды. Пятно нужно промокать, а не тереть, чтобы не втирать кровь глубже в волокна. Если загрязнение осталось, можно использовать раствор из столовой ложки нашатырного спирта и половины стакана воды. После обработки промокните поверхность сухой салфеткой, накройте впитывающей тканью и оставьте высыхать естественным образом.

Для шерстяных ковров используется тот же моющий раствор, но без добавления нашатырного спирта.

Меховые изделия очищают мыльной пеной с добавлением нескольких капель нашатырного спирта. Обработку проводят по направлению ворса, чтобы не допустить чрезмерного намокания основы. Затем мех протирают чистой влажной тканью и сушат вдали от источников тепла.

Пол

Для кирпича, бетона, камня и керамической плитки сначала достаточно протереть поверхность губкой, смоченной холодной водой. Если пятно осталось, его моют раствором стирального средства или кальцинированной соды в тёплой воде, после чего тщательно смывают.

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Мрамор требует более бережного ухода. Если холодная вода не помогла, рекомендуется приготовить густую пасту из воды, порошкового моющего средства и перекиси водорода. Пасту наносят толстым слоем, накрывают влажной тканью, а после осветления пятна поверхность хорошо промывают и высушивают.

Для виниловых и других эластичных покрытий достаточно мыльной воды. Если загрязнение не исчезает, можно использовать раствор из примерно 4 л воды и половины стакана хлорного отбеливателя, после чего поверхность необходимо тщательно промыть.

С деревянного пола кровь нужно сразу вытереть тканью, смоченной холодной водой, высушить насухо и, при необходимости, отполировать или натереть воском.

Мебель и обивка

Металлическую, бамбуковую и ротанговую мебель достаточно протереть холодной или мыльной водой и высушить.

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Для ухода за кожаной мебелью следует использовать только пену из мягкого мыльного раствора. Ее аккуратно наносят губкой, не втирая пятно, после чего поверхность вытирают насухо. Для ухода за кожей можно использовать специальное мыло для кожаных изделий.

Обивку из стекловолокна очищают холодной водой. Если пятно осталось, применяют специальный раствор, состоящий из одной части глицерина, одной части жидкого средства для мытья посуды, восьми частей холодной воды и нескольких капель нашатырного спирта. Пропитанную салфетку оставляют на пятне и периодически заменяют её чистой, после чего поверхность тщательно промывают.

Для натуральных тканей, например, хлопка и льна, используют раствор из холодной воды, моющего средства и нашатырного спирта, а после очистки рекомендуется применить средство для предварительного замачивания. Шёлк требует более деликатной обработки тем же раствором, но без нашатырного спирта.

Синтетические ткани также чистят с помощью этого раствора с добавлением нескольких капель нашатырного спирта. Для шерстяной обивки используют аналогичный раствор, но без аммиака.

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Стены, обои и потолок

На обычных бумажных обоях кровь может оставить необратимый след. Их рекомендуется лишь осторожно промокнуть влажной тканью и не растирать пятно. Деревянные панели очищают холодной водой, после чего вытирают насухо и полируют.

Металл, пластик и стекло

Алюминий, латунь, бронзу, медь, хром, золото, серебро, нержавеющую сталь, олово и другие металлические поверхности достаточно промыть холодной или мыльной водой и вытереть насухо.

Этот же способ подходит для стекла, зеркал, керамики, хрусталя, эмали, акрила, пластика, тефлона и других твердых поверхностей.

Алебастр и швы между плитками

Для алебастра рекомендуется использовать пасту из воды, стирального порошка и хлорного отбеливателя. Её наносят на пятно, накрывают влажной тканью, а после отбеливания поверхность тщательно промывают.

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Швы между плитками сначала промывают холодной водой. Если этого недостаточно, их аккуратно чистят зубной щеткой с пищевой содой или порошковым моющим средством. При необходимости используют хлорный отбеливатель.

Наружные поверхности

Для террас, патио, бетонных дорожек, кирпича и каменной кладки сначала используют холодную воду. Если пятно не исчезает, его моют раствором моющего средства или кальцинированной соды, после чего поверхность тщательно промывают. Деревянные наружные поверхности очищают так же, как и деревянный пол, а именно, холодной водой с последующей сушкой.

Предупреждение

Специалисты рекомендуют всегда читать этикетку с рекомендациями по уходу за изделием перед использованием любого пятновыводителя. Каждое чистящее средство необходимо сначала проверить на незаметном участке, чтобы убедиться в стойкости цвета.

Натриевый спирт может повредить шелк и шерсть, поэтому для этих материалов его используют только в очень разбавленном виде или вовсе избегают. Кальцинированная сода является токсичной, а при работе с отбеливателями, агрессивными или легковоспламеняющимися веществами необходимо использовать резиновые перчатки и обеспечить хорошую вентиляцию помещения.

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Кроме того, все чистящие средства следует хранить в соответствии с инструкциями производителя, в недоступном для детей месте.

Универсального способа удаления пятен крови не существует — выбор эффективного метода зависит от типа материала. Однако есть правило, которое работает всегда: действовать нужно как можно быстрее, использовать холодную воду и подбирать средство в соответствии с поверхностью.

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