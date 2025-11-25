Огород на подоконнике: 10 лучших трав для выращивания в помещении зимой

Травы на окне / © Credits

В большинстве регионов невозможна посадка новых культур глубокой осенью. Но не нужно слишком унывать, когда вы собираете последний шпинат или базилик — поскольку вы можете выращивать как зеленые листовые овощи, так и много любимых трав в помещении в контейнерах. Все, что вам нужно, это солнечное окно или хорошее освещение для выращивания.

Вы можете посадить разнообразные итальянские травы, если это то, что вы любите готовить. Или сделать мини-сад сальсы в помещении с карликовым растением помидора и кинзы.

GardeningKnowHow назвал травы, которые легко выращивать, они полны вкуса и оживят вашу кухню в пасмурные зимние дни.

Петрушка

Петрушка

У вас есть солнечное окно? Если да, то петрушку легко вырастить в помещении. Замочите семена на 24 часа перед посадкой. Выберите горшок с дренажными отверстиями, затем добавьте качественную почву. Увлажните почву, затем поместите семена на грунт, слегка прикрыв его. Поддерживайте почву влажной, но не мокрой.

Петрушка нуждается в 6-8 часах яркого солнца в день. Если естественного света недостаточно, используйте лампу для выращивания.

Шнитт-лук

Этот родственник лука, похожий на траву, быстро растет из семян, рассыпанных по влажной, хорошо дренированной почве. Поставьте контейнер для лука в помещении на полное солнце. Когда лук созреет, срежьте несколько от основания. По возможности используйте его в тот же день, когда вы его срезали, поскольку он имеет наибольший вкус, когда его только что собрали.

Мята

Мята

Если в вашем саду есть мята, вы знаете, что это растение не нужно уговаривать. Она, скорее всего, захватит весь сад, чем погибнет. Выращивайте мяту в помещении, выкопав ее из вашего уличного сада. Мята довольно легко зимует в помещении, если у вас есть солнечное окно. Однако не используйте один из этих неглубоких контейнеров — вам понадобится контейнер для мяты глубиной не менее 30 см и диаметром около 16 см. Мяте нужен регулярный полив, а не опрыскивание, чтобы процветать. Поэтому отнесите ее к раковине, наполните контейнер и дайте ему стечь.

Базилик

Базилик — отличное растение для выращивания в помещении с его большими ярко-зелеными листьями. Вы можете купить молодое растение в садовом магазине, пересадить его снаружи в комнатный горшок или взять черенки из уличных горшков. Они очень быстро укореняются в воде. Используйте почву для горшков на основе компоста и поддерживайте почву влажной. Держите его в месте, которое постоянно теплое, для лучших результатов. Найдите замечательную кулинарную смесь семян базилика от Park Seed.

Кинза

Кинза

Комнатная кинза — еще одна быстрорастущая трава, которая переходит от семян до сбора урожая менее чем за месяц. Самое сложное в выращивании кинзы в помещении — это обеспечить растению правильный солнечный свет, поскольку она увядает под прямыми солнечными лучами, но требует яркого непрямого солнца. Посадите семена кинзы в большой контейнер, не менее 45 см в ширину и 30 см в глубину. Почва должна быть постоянно влажной. Внешние листья прищипывайте для приготовления пищи, оставляя внутренние расти. Кинзу можно собирать только через три-четыре недели.

5 лучших листовых овощей для выращивания в помещении

Необязательно отказываться от свежих домашних продуктов только потому, что сейчас зима.

Шпинат

Чтобы выращивать шпинат в помещении, вам понадобятся достаточно глубокие контейнеры — от 30-40 см — и солнечное окно или освещение для выращивания не менее 12 часов в день. Семена должны быть углублены примерно на 2,5 см во влажную почву на расстоянии примерно 10 см друг от друга. Поддерживайте почву влажной в течение всего периода роста. После появления настоящих листьев проредите рассаду до 15 см друг от друга. Сначала снимите внешние листья, чтобы внутренние листья продолжали расти.

Салат-латук

Ни один салат не является более вкусным, чем тот, что приготовлен из молодого салата, выращенного на вашем кухонном окне. Вам не понадобится глубокий контейнер. Наполните горшок почвой, прижмите семена к поверхности почвы, а затем опрыскайте водой. Подождите, пока растения достигнут 30 см в высоту, прежде чем начинать собирать внешние листья. Это займет от одного до двух месяцев.

Микрозелень

Микрозелень

Микрозелень, которую легко выращивать в помещении, — это крошечные ростки, растущие из семян других растений, таких как мангольд, базилик и свекла. Ее собирают и добавляют в салаты, когда она еще является рассадой, поэтому вы никогда не получите зрелых овощей. Как и салат, микрозелень не требует глубоких горшков, достаточно нескольких сантиметров почвы. Рассыпьте смесь семян, а затем осторожно прижмите семена к почве. Опрыскивайте семена, чтобы полить, и ожидайте появления ростков через несколько дней. Срежьте ростки на уровне почвы, когда рассада вырастит две пары настоящих

Руккола

Листовая зелень, которая хорошо подходит для выращивания в помещении, имеет некоторые схожие характеристики: она быстро растет, является компактными растениями и требует только умеренного солнечного света. Руккола соответствует всем этим критериям. И вы можете получить постоянный урожай, сея семена каждые несколько недель. Растения созревают от месяца до шести недель.

Микс листовых салатов

Смесь разнообразной мелкой молодой салатной зелени вырастить очень просто. Традиционно смесь состояла из кервеля, рукколы, листьев кукурузного салата, дубового салата и цикория, но другую зелень можно исключить или заменить. Используйте контейнер глубиной от 10 до 15 см, заполненный качественным грунтом для горшков. Посыпьте семена почвой, затем добавьте сверху небольшой слой грунта. Хорошо полейте и поддерживайте почву влажной. Поместите в место, которое получает много прямых солнечных лучей, или используйте искусственное освещение. Сбор урожая начинается примерно через три недели, сначала снимайте наружные листья.