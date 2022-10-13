Огород на подоконнике: как выращивать травы зимой

Выращивать травы в домашних условиях не так уж и сложно, но выгода от этого двойная: красивый подоконник и значительная экономия на покупке зелени, которая зимой стоит совсем не дешево.

Если вы не рискуете продолжать выращивать овощи в холодное время года в открытом грунте, но не готовы совсем отказаться от огородничества, попробуйте выращивать травы для салатов и приправ на своем подоконнике. Эксперты поделились с Еxpress.co.uk важными советами по выращиванию трав в доме.

Травы отлично растут в помещении в зимние месяцы, и хотя рост и замедляется, когда температура ниже, некоторые все равно прекрасно растут растут в холодное время года.

Выберите свои травы

Первый шаг — выбрать, какие травы вы хотите выращивать. Базилик, зеленый лук, мята, петрушка и тимьян — отличные травы для начинающих огородников. Но вам стоит подумать, будете ли вы их использовать и насколько часто.

Если вы не используете что-то из перечисленного, или кто-то из членов семьи не переносит, например, резкий запах какой-то из пряных трав, стоит подумать, и правильно расставить приоритеты.

Семена или черенки

Фото: Credits

По мнению экспертов, некоторые травы легче выращивать из черенков, в том числе розмарин и мяту. Базилик и кориандр легче выращивать из семян.

Вы также можете купить уже подращенные травы и пересадить в больший горшок.

Как выращивать травы из семян

Эксперты рекомендуют попробовать трюк с трубкой от рулона туалетной бумаги, чтобы упростить пересадку рассады. Просто разрежьте втулки от рулонов туалетной бумаги пополам, выложите их в лоток, наполненный компостом, и посейте семена. Мы рекомендуем высыпать от двух до пяти семян в трубку, чтобы у них было достаточно места для роста. Как только саженцы будут готовы к переживанию в свои горшки, вы можете поместить всю трубку в горшок, не беспокоя свою рассаду, картонная втулка вскоре растворится в земле.

Как выращивать травы из черенков

Часто бывает проще взять укоренившееся или купить уже подращенное растение в магазине.

Чтобы вырастить травы из черенка, возьмите чистые ножницы и срежьте чуть ниже листового узла, что даст вам стебель длиной в 5-7 см.

Обрежьте нижние листья, просто положите черенок в стакан с водой и оставьте укореняться. Как только корни разовьются, вы можете посадить свою траву в контейнер с компостом, уплотнить почву пальцами, полить и наблюдать, как она растет.

Как выбрать место для выращивания трав

Подоконник— отличное место. Но ключ к успешному выращиванию трав заключается в его расположении, так как большинство видов трав предпочитают солнце.

Место на южной стороне идеально подходит, особенно если ваши травы будут защищены от холодных ветров или сквозняков.

Как удобрять травы

Как и многим другим растениям и овощам, травам требуются дополнительные питательные вещества, чтобы вырастить много здоровых листьев. Лучше всего использовать специальную подкормку для зелени.

Большинству разновидностей трав требуется много воды, поэтому обильно поливайте один раз в неделю рано утром или поздно вечером и добавляйте несколько капель удобрения каждые две недели для достижения оптимальных результатов.

Убедитесь, что в вашем горшке есть дренажное отверстие, чтобы предотвратить заболачивание почвы, так как это может в конечном итоге убить ваш урожай.

Как собирать и хранить травы

Фото: Credits

Когда ваши травы готовы к сбору, важно осторожно отщипнуть верхушки или отрезать ножницами. Чем больше вы сорвете и обрежете, тем больше вы будете стимулировать свежий рост трав.

Вы можете заморозить листья если у вас их в избытке. Их нужно плотно упаковать в лоток, а затем просто положить в морозильную камеру.

Читайте также: