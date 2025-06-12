Как правильно стирать обувь в стиральной машине / © Credits

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К счастью, многие модели обуви вполне безопасно стирать в стиральной машине, если придерживаться определенных правил. Издание Real Simple поделилось подробной инструкцией, как это сделать, чтобы ваша обувь выглядела идеально.

Можно ли стирать обувь в машинке

Да, но важно знать, какая именно обувь подходит для машинной стирки:

Тканевые кроссовки

Спортивная обувь с сетчатыми вставками

Некоторые модели синтетической обуви

Нельзя стирать в стиральной машине:

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Кожаная обувь

Замшевые модели

Обувь с плетеной или джутовой подошвой

Обувь с декоративными элементами (бусины и т.п.)

Перед первой стиркой всегда проверяйте рекомендации производителя.

Как часто нужно стирать обувь

Лучше стирать кроссовки не менее одного раза в 2-3 недели при активном ношении, особенно в жаркое время года. Если вы используете одну пару ежедневно, обувь может потребовать стирки даже чаще. Особенно важно стирать обувь, если:

есть следы грязи, пыли или пятен;

появился неприятный запах;

обувь была загрязнена во время активного отдыха (песок, грязи, трава).

Что вам понадобится

Стиральная машина

Мягкая щетка (например, старая зубная щетка)

Мешок для стирки или старая наволочка

Сушилка для белья или сушка для обуви

Качественный стиральный порошок (желательно жидкий)

Энзимный пятновыводитель (при необходимости)

Кислородный отбеливатель (опционально)

Дезинфектор для стирки (опционально)

Меламиновая губка

Как постирать обувь

Подготовка к стирке

Снимите шнурки — их лучше стирать отдельно в мешочке или вручную.

Выньте стельки — их также лучше стирать вручную.

Мягкой щеткой или влажной салфеткой удалите верхний слой грязи.

Если есть засохшая грязь или болото — смойте его под водой перед тем, как положите в машинку.

Для сложных пятен нанесите энзимное средство или каплю жидкого моющего средства, аккуратно потрите щеткой и оставьте на 15 мин.

Выбор режима стирки

Установите деликатный режим.

Температура воды: холодная или теплая (до 30°C).

Используйте стандартное стиральное средство.

По желанию добавьте немного кислородного отбеливателя для осветления ткани (обязательно соблюдайте дозировку).

Если есть опасения относительно грибков (например, из-за грибковых заболеваний стоп), добавьте специальный дезинфектор для стирки.

Кладите в стиральную машину

Поместите каждую пару обуви в отдельный стиральный мешок.

Если мешка нет — используйте старую наволочку, завяжите ее крепко шнурком.

Для баланса обязательно добавьте в барабан несколько полотенец или джинсов — это уменьшит ударную нагрузку на барабан.

После стирки тщательно встряхните обувь, чтобы удалить остатки воды.

Сушка обуви

Обувь сушите естественным путем: поставьте на сушилку в хорошо проветриваемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Нельзя сушить на батарее или в сушильной машине с горячим воздухом — это может деформировать обувь или расклеить подошву.

Если есть функция «сушки холодным воздухом», можно использовать ее, но обязательно добавьте полотенца, чтобы поглощали влагу.

Перед повторным ношением убедитесь, что обувь абсолютно сухая (примерно 24 часа).

Лайфхаки

Чтобы избежать деформации, во время сушки вставьте внутрь обуви смятую бумагу или специальные формовочные колодки.

Для профилактики запаха используйте дезодоранты для обуви после каждого ношения.

Не забывайте периодически чистить внутренние стельки — они накапливают пот и бактерии.

Стирка обуви в стиральной машине — это не миф, а вполне реальная и безопасная процедура, если грамотно к ней подойти. Соблюдайте простые правила и ваши любимые кроссовки будут выглядеть как новые еще долгое время.