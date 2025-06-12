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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
64
Время на прочтение
3 мин

Как правильно стирать обувь в стиральной машине

Кроссовки — незаменимая часть гардероба. Мы носим их в дождь, в жару, на прогулках, на работе, во время тренировок. Неудивительно, что они быстро пачкаются и приобретают неприятный запах.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как правильно стирать обувь в стиральной машине

Как правильно стирать обувь в стиральной машине / © Credits

К счастью, многие модели обуви вполне безопасно стирать в стиральной машине, если придерживаться определенных правил. Издание Real Simple поделилось подробной инструкцией, как это сделать, чтобы ваша обувь выглядела идеально.

Можно ли стирать обувь в машинке

Да, но важно знать, какая именно обувь подходит для машинной стирки:

  • Тканевые кроссовки

  • Спортивная обувь с сетчатыми вставками

  • Некоторые модели синтетической обуви

Нельзя стирать в стиральной машине:

  • Кожаная обувь

  • Замшевые модели

  • Обувь с плетеной или джутовой подошвой

  • Обувь с декоративными элементами (бусины и т.п.)

Перед первой стиркой всегда проверяйте рекомендации производителя.

Как часто нужно стирать обувь

Лучше стирать кроссовки не менее одного раза в 2-3 недели при активном ношении, особенно в жаркое время года. Если вы используете одну пару ежедневно, обувь может потребовать стирки даже чаще. Особенно важно стирать обувь, если:

  • есть следы грязи, пыли или пятен;

  • появился неприятный запах;

  • обувь была загрязнена во время активного отдыха (песок, грязи, трава).

Что вам понадобится

  • Стиральная машина

  • Мягкая щетка (например, старая зубная щетка)

  • Мешок для стирки или старая наволочка

  • Сушилка для белья или сушка для обуви

  • Качественный стиральный порошок (желательно жидкий)

  • Энзимный пятновыводитель (при необходимости)

  • Кислородный отбеливатель (опционально)

  • Дезинфектор для стирки (опционально)

  • Меламиновая губка

Как постирать обувь

Подготовка к стирке

  • Снимите шнурки — их лучше стирать отдельно в мешочке или вручную.

  • Выньте стельки — их также лучше стирать вручную.

  • Мягкой щеткой или влажной салфеткой удалите верхний слой грязи.

  • Если есть засохшая грязь или болото — смойте его под водой перед тем, как положите в машинку.

  • Для сложных пятен нанесите энзимное средство или каплю жидкого моющего средства, аккуратно потрите щеткой и оставьте на 15 мин.

Выбор режима стирки

  • Установите деликатный режим.

  • Температура воды: холодная или теплая (до 30°C).

  • Используйте стандартное стиральное средство.

  • По желанию добавьте немного кислородного отбеливателя для осветления ткани (обязательно соблюдайте дозировку).

  • Если есть опасения относительно грибков (например, из-за грибковых заболеваний стоп), добавьте специальный дезинфектор для стирки.

Кладите в стиральную машину

  • Поместите каждую пару обуви в отдельный стиральный мешок.

  • Если мешка нет — используйте старую наволочку, завяжите ее крепко шнурком.

  • Для баланса обязательно добавьте в барабан несколько полотенец или джинсов — это уменьшит ударную нагрузку на барабан.

  • После стирки тщательно встряхните обувь, чтобы удалить остатки воды.

Сушка обуви

  • Обувь сушите естественным путем: поставьте на сушилку в хорошо проветриваемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

  • Нельзя сушить на батарее или в сушильной машине с горячим воздухом — это может деформировать обувь или расклеить подошву.

  • Если есть функция «сушки холодным воздухом», можно использовать ее, но обязательно добавьте полотенца, чтобы поглощали влагу.

  • Перед повторным ношением убедитесь, что обувь абсолютно сухая (примерно 24 часа).

Лайфхаки

  • Чтобы избежать деформации, во время сушки вставьте внутрь обуви смятую бумагу или специальные формовочные колодки.

  • Для профилактики запаха используйте дезодоранты для обуви после каждого ношения.

  • Не забывайте периодически чистить внутренние стельки — они накапливают пот и бактерии.

Стирка обуви в стиральной машине — это не миф, а вполне реальная и безопасная процедура, если грамотно к ней подойти. Соблюдайте простые правила и ваши любимые кроссовки будут выглядеть как новые еще долгое время.

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