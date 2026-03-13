Он будет идеальным: 7 простых задач по уходу за газоном в марте

Газон / © Associated Press

Ваш газон — самый богатый на растения участок вашего сада, но уделяете ли вы ему столько же любви и внимания, сколько вашим клумбам?

Пышный газон — это центральная часть красивого двора, и не нужно много времени, чтобы превратить его в зеленый ковер — главное, чтобы вы начали ухаживать за газоном в начале весны.

GardeningKnowHow назвал семь простых задач по уходу за газоном весной, которые подарят вам замечательный газон к лету, и они не займут много времени. Вы можете выполнить их все за один день, конечно, в зависимости от размера вашего газона. Но честно говоря, даже если вам удастся выполнить только один или два шага, это будет иметь большое значение для роста травы.

В совокупности эти семь шагов не только создают оптимальные условия для хорошего роста вашего газона, но и поддерживают его красивый вид. Сильный, равномерный рост травы означает, что семена сорняков не будет места для оседания и роста, поэтому ваш газон будет занимать меньше времени в вашем садоводстве в течение остального года.

Косите траву

Как только худшая зимняя погода пройдет, ваша трава начнет расти, а регулярное скашивание поможет сделать дернину гуще. Для первой обрезки года установите лезвия газонокосилки выше, чем обычно, примерно на 3,5 см от земли. Косите раз в неделю или две недели отныне, в зависимости от погоды и скорости роста травы, и с течением недель постепенно опускайте лезвия понемногу. К лету лезвия вашей газонокосилки должны быть высотой около 2,5 см. Выберите сухой день без мороза.

Однако, прежде чем косить, заточите лезвия газонокосилки. Вы не только получите более аккуратный газон, но и тупые лезвия могут повредить траву. Это займет всего 10 минут, и вы вернете это время, поскольку острые лезвия ускорят скашивание газона.

Убедитесь, что ваша газонокосилка не подключена к источнику питания, когда вы затачиваете лезвия, а это означает также вынуть аккумулятор из беспроводной газонокосилки.

Пропалывайте сорняки разумно

Никто из нас не хочет, чтобы газон, заросший сорняками, выглядел неопрятно, но стоит ли избавляться от всех сорняков? Абсолютно нет. Низкорослый клевер, ромашки и лапник птичий — все это хорошо оставить на газоне, чтобы получить изящные цветы, которые выглядят красиво и являются ценным источником нектара для опылителей.

Большие газонные сорняки, такие как одуванчики и чертополохи, обычно имеют длинные стержневые корни, и если вы сломаете их во время выдергивания растения, оно вырастет сильнее, чем когда-либо. Вам нужен инструмент, который даст вам рычаг, чтобы аккуратно вытянуть эти крепкие корни. Используйте угловой, зубчатый вырыватель сорняков. Если у вас много сорняков для выдергивания или у вас болит спина, то длинный вырыватель сорняков с когтевидным наконечником облегчит вам жизнь.

Подумайте о том, чтобы оставить одуванчики на газоне на несколько недель дольше, поскольку они являются прекрасным источником нектара для ранних опылителей, когда мало что другое цветет. Просто сломайте отцветшие цветочные головки, прежде чем они превратятся в семенные головки, чтобы предотвратить разрастание растения.

Обработайте края газона

Там, где ваш газон соприкасается с клумбами, трава, вероятно, достигла плодородной почвы. Если вы имеете дело с серьезным вторжением, обрезчик газона в форме полумесяца, например этот инструмент для обрезки краев с пилообразными зубцами, восстановит чистую линию между травой и почвой. Если край просто требует опрятности, тогда подстригите его по краю парой ножниц для обрезки краев с длинной ручкой. Если у вас есть мини-ножницы для живой изгороди, то проверьте, имеет ли он дополнительное лезвие для стрижки травы, которое можно заменить — большинство имеет, и это сделает края вашего газона аккуратными.

Избавьтесь от мха

Причина, почему сорняки любят прорастать на газонах, заключается в том, что есть много тонких, влажных участков, где они могут легко закрепиться. Увеличение толщины газона — это решение, но прежде чем это сделать, вам нужно избавиться от конкуренции и дать траве пространство для роста. Присмотритесь внимательнее к своему газону, и вы увидите, что есть участки мха и много коричневой, мертвой травы — именно это вы собираетесь устранить.

Это просто (и чрезвычайно приятно) сделать. Все, что вам нужно, это грабли с пружинными зубцами, у вас, вероятно, уже есть такие для сгребания листьев. Вы будете поражены, сколько мусора вы удалите со своего газона!

Аэрация почвы

Газоны много используются, и почва часто уплотняется. Это затрудняет проникновение воды, воздуха и питательных веществ в почву для питания корней травы. Но это легко исправить. Все, что вам нужно сделать, это аэрировать почву, создав множество маленьких отверстий по всему газону. Вы можете сделать это с помощью садовых вил, или существует множество специальных инструментов для аэрации, таких как этот аэратор на колесах. Вы даже можете приобрести шипованные подошвы, которые крепятся на липучке к вашей обуви, поэтому все, что вам нужно сделать, — это пройтись по газону.

Пересейте оголенные участки

После зимы у вас, вероятно, останется несколько редких участков травы, а также лысые участки там, где вы удалили сорняки, которые нужно подсевать. Семенам травы нужен контакт с почвой для хорошего прорастания, поэтому часто лучше вырезать квадрат дерна и заменить почву до уровня газона перед посевом. Семена прорастут менее чем за две недели. Если у вас есть больший участок для ремонта, лучше выбрать специализированные семена для газона, адаптированные к вашим условиям. Поливайте хорошо, но осторожно, чтобы не смыть семена, и поддерживайте влажность, пока трава не приживется.

Если на вашем газоне есть ожоги, вызванные собачьей мочой, то существуют средства для нейтрализации кислотности поврежденной мочой почвы, что позволяет траве восстановиться. Ища средства для ремонта ожогов, обязательно прочитайте мелкий шрифт, поскольку некоторые из них — это просто красители, которые окрашивают мертвую траву в зеленый цвет. В дальнейшем рассмотрите натуральные жевательные лакомства для собак, которые балансируют уровень азота в моче, чтобы уменьшить эту проблему.

Подкормка роста травы

Теперь вы готовы к росту травы! Ищите удобрение для газона, которое способствует росту корней и побегов, а также высвобождает питательные вещества в течение длительного периода времени.

Еще один вариант, если у вас есть опция мульчирования на газоне, — это подпитывать газон скошенной травой. Некоторые газонокосилки имеют режим, который измельчает траву на очень короткие кусочки во время скашивания. Оставленная на газоне, она разлагается, чтобы обеспечить траву азотом для сильного роста.