Они будут обходить ваш участок стороной: 8 растений, которые отпугивают клещей

Лаванда / © Associated Press

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Клещи распространены в домашних садах, особенно весной и летом. Они живут в тенистой, влажной среде, созданной высокой травой, густыми кустарниками, заросшими бордюрами и кучами опавших листьев.

Некоторые садовые растения, такие как ежевика, папоротники, плющ, вереск, рододендроны, лавр и даже нескошенные газоны, обеспечивают идеальные места для жизни клещей, которые ждут, чтобы зацепиться за животных или людей, проходящих мимо.

Поддержание опрятного сада и выбор растений, отпугивающих клещей, может помочь уменьшить влияние этих устойчивых паразитов на вашего любимца и на членов вашей семьи.

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Специалисты рассказали Ехргеѕѕ.co.uk, какие растения обладают природными свойствами, помогающими предотвратить появление этих вредителей.

Выбирая растения, отпугивающие клещей, для вашего сада, владельцам собак важно учитывать потенциальную токсичность, если домашние животные будут жевать или глотать листья.

Розмарин

Розмарин / © Associated Press

Эта ароматная трава нетоксична для собак и безопасна, если ее грызть в небольших количествах. Ее также можно использовать как кулинарную трава.

Сосновый аромат розмарина происходит от таких масел, как цинеол, камфора и борнеол — соединений, которые, как доказано, отпугивают клещей. Это выносливое вечнозеленое растение процветает на солнце и устойчиво к засухе после того, как приживется.

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Некоторые исследования показывают, что розмарин содержит три молекулы, которые могут отпугивать клещей так же эффективно, как распространенный активный ингредиент многих средств от насекомых.

Лаванда

Лаванда / © Associated Press

Эфирное масло лаванды содержит линалоол, который нарушает нервную систему клещей. Ее ароматные фиолетовые цветы процветают в солнечных, хорошо дренированных местах.

Однако линалоол может быть токсичным для собак при употреблении в больших количествах. Небольшие случайные укусы вряд ли нанесут серьезный вред, но следите за своим питомцем на наличие признаков тошноты или вялости.

Мята

Мята

Резкий аромат мяты отпугивает различных вредителей, включая клещей. Сажайте ее в горшки или на клумбы, поскольку она быстро распространяется.

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Большинство настоящих мят нетоксичны в небольших количествах, но мята пеннирояльская (Mentha pulegium) очень токсична, и ее следует полностью избегать. Обычная садовая мята безопасна, если не употреблять ее чрезмерно.

Бархатцы

Бархатцы / © Associated Press

Яркие цветы бархатцев содержат соединения, которые, как известно, отпугивают клещей и других садовых вредителей. Они хорошо процветают на солнечных бордюрах и в контейнерах.

Растение бархатцев может быть умеренно токсичным для собак при проглатывании, а также может вызвать раздражение при контакте с их шерстью и кожей.

Чеснок

Чеснок / © Associated Press

Кроме кулинарного использования чеснок выделяет сернистый запах, который отпугивает клещей, когда его выращивают по периметру сада. Даже в относительно небольших количествах чеснок токсичен для собак и никогда не следует намеренно сажать его там, где домашние животные могут его съесть.

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Шалфей

Шалфей

Ароматические листья шалфея не нравятся многим насекомым, в частности клещам. Эта выносливая трава хорошо переносит бедную почву и сухие условия. Шалфей обыкновенный считается нетоксичным при умеренном употреблении, но большое количество может вызвать проблемы с пищеварением.

Кошачья мята

Кошачья мята / © Credits

Кошачья мята богата активным соединением непеталактон, это растение из семейства сорняков является перспективным средством от клещей. Хотя исследования еще продолжаются, они показывают, что непеталактон может отпугивать клещей.

Кошачья мята нетоксична для собак, хотя она более привлекательна для кошек. Если ее употреблять в больших количествах, она может вызвать легкое расстройство пищеварения, но не опасна.

Хризантемы

Хризантемы / © Credits

Хризантемы являются источником природных пиретринов — соединений, используемых во многих средствах от насекомых. Их посадка добавляет цвета, одновременно помогая уменьшить количество клещей.

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