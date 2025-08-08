Они будут работать лучше и дольше: как ухаживать за фонарями на солнечной энергии

Фонари / © Credits

Фонари на солнечной энергии могут превратить сад в потрясающее ночное зрелище. Лето предоставляет идеальную возможность максимально использовать их потенциал, отдыхая в саду теплыми летними вечерами.

К сожалению, они часто выходят из строя, поскольку большинство домовладельцев не ухаживают за ними регулярно. Эксперты рассказали Ехргеѕѕ.co.uk, что стоит проверять ваши солнечные фонари по крайней мере ежемесячно, особенно в чрезвычайно сухие летние периоды, когда образуется значительное количество пыли и пыльцы.

Что влияет на работу фонарей на солнечных батареях

Проверка ваших солнечных фонарей чрезвычайно важна, поскольку пыльца и другой обычный садовый мусор может легко их затмить. Как и любой другой уличный прибор, солнечные садовые фонари подвергаются воздействию различных элементов, таких как пыль, стойкая грязь, птичий помет и суровые погодные условия, которые со временем могут повлиять на их работу.

Летом наблюдается повышенная активность на свежем воздухе, а рутинные садовые задачи, такие как скашивание газона, создают дополнительный мусор, который может оседать на ваших фонарях. Даже малейший слой грязи сделает солнечные лампы непригодными для использования, поскольку он полностью предотвращает попадание солнечного света к батарее — основной причине их поломки.

Накопление грязи на солнечных лампах может в конце концов привести к их растрескиванию, что позволит воде проникнуть внутрь батареи и нанести непоправимый вред.

К счастью, очистка солнечных ламп чрезвычайно проста и должна занять примерно пять минут, гарантируя, что ваш сад будет оставаться ярко освещенным в течение всего вечера.

Как поддерживать солнечные лампы в оптимальном состоянии

При очистке солнечных фонарей избегайте использования жесткой щетки, поскольку она может легко их поцарапать, поэтому нужно быть как можно более осторожным.

Далее смешайте немного средства для мытья посуды и теплой воды в миске, а затем используйте старую зубную щетку, смоченную в мыльной смеси, чтобы удалить лишнюю пыль.

Средство для мытья посуды является мягким и не повредит защитное покрытие солнечной лампы, что делает его идеальным для удаления любой липкой пыли, прилипающей к поверхности.

Избегайте использования агрессивных химикатов или абразивных чистящих средств и вместо этого используйте только мягкие моющие средства при очистке ламп, особенно поверхности солнечных элементов.

Убедитесь, что вы используете только несколько капель средства для мытья посуды, поскольку слишком много образует пленку, которая также будет блокировать солнечный свет, что сделает очистку садового светильника бесполезным.

Если есть какие-то стойкие загрязнения, которые не удаляются, добавьте одну чайную ложку белого уксуса к мыльной смеси. Уксус является кислотным, который может справиться со стойкими пятнами, но все же достаточно мягкий, чтобы не повредить солнечный светильник.

Что делать с царапинами

Не волнуйтесь, если вы заметите незначительные царапины на своих солнечных светильниках, поскольку вы можете нанести прозрачный лак для ногтей, чтобы защитить свет от попадания воды или грязи в трещину.

Если после очистки на солнечных элементах есть поверхностные царапины, прозрачный лак для ногтей можно использовать как защитный слой, чтобы предотвратить появление царапин.

После того как вы хорошо их почистили, осмотрите свои солнечные светильники, чтобы убедиться, что батарея, металлические части и пластиковые покрытия не содержат пыли и не повреждены.

Ваши солнечные светильники теперь должны сиять чистотой и ярко светить, готовые к тому, чтобы вы наслаждались остатком лета в саду.