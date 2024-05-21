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Они должны лежать: как правильно посадить томаты, чтобы у вас был хороший урожай

Они должны лежать: как правильно посадить томаты, чтобы у вас был хороший урожай

Фото: Credits

Благодаря такому методу растение будет поглощать больше воды и полезных элементов, что позволит улучшить урожайность.

Хорошие томаты вырастить не так просто, как может сначала показаться. Вам нужно терпение, а помидорам хорошая земля, тепло и достаточная влажность. Вот с последним часто возникают трудности и наши томаты просто сгорают.

Садовник Luke Marion на своей странице Instagram предложил другой, лежащий, способ вырастить хорошие томаты у себя на грядке. Автор говорит, что благодаря этому способу растение получит все необходимое, в достаточном количестве.

Что предлагает Luke Marion:

  • Возьмите ваш саженец и оборвите нижние листики. Они вам не нужны;
  • У саженца есть корни, но каждое место, где черенок крепился к побегу, может стать новым корнем. Это место будет поглощать полезные элементы и воду, чтобы хорошо расти и хорошо плодоносить.
  • Возьмите саженец и горизонтально уложите в землю. Его верхушка с листьями должна остаться на поверхности, а корневая часть и часть ствола без листьев под землей.
  • Делайте все осторожно и без спешки, чтобы не сломать растение.
  • Хорошо присыпьте все землей, а у листьев, немного утрамбуйте ее. Можно сказать, что ваш саженец очень глубоко в земле.

Хотя, метод автора поддержали многие читатели, некоторые его раскритиковали, говоря, что листья, которые находятся ближе к земле тускнеют и растение плохо растет вверх, а еще, стебель очень легко сломать, когда вы сгибаете его во время посадки. Поэтому часть читателей подчеркивают, что классический метод с более глубокой посадкой все же актуальнее.

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