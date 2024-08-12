Они их просто не едят: 17 овощей, устойчивых к слизням

Слизни - настоящее бедствие для любого сада и огорода. Эти прожорливые создания могут за одну ночь лишить вас урожая и испортить настроение на весь оставшийся сезон.

У многих овощных растений такие мягкие, сочные листья, что слизни и улитки любят есть так же, как и мы. Неудивительно, что листовая зелень, такая как салат и большинство капустных, — одни из первых, которые съедаются, и они будут продолжать представлять проблему, даже когда вырастут до полного размера.

Однако есть овощи, которые не привлекают слизняков, а есть такие, которых они избегают. Также, чтобы обезопасить урожай от слизней, очень важно вырастить некоторые овощи большими перед посадкой и ухаживать за ними на ранних стадиях роста, защищая, пока они не станут больше и менее уязвимыми.

Gardens illustrated назвал 17 видов овощей, которым не страшны слизни.

Артишоки

Артишоки / Фото: Credits

Артишоки — многолетние растения, поэтому их легче выращивать, чем многие овощи, к тому же их не беспокоят слизни и улитки после укоренения. Они вырастают до 1,5 м в высоту и ширину, а бутоны зрелых растений собирают, когда они становятся размером с апельсин. Покупайте растения и высаживайте их с весны до начала лета в теплом солнечном месте в хорошо дренируемой почве.

Свекла

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Этот земляной овощ не является приоритетом для слизней, поэтому посев семян прямо в землю обычно безопасен. Однако в дождливый год, лучше всего начать с посева рассады и пересаживать более крупные растения. Свекле нужно полное солнце и рыхлая, хорошо дренированная почва.

Сельдерей

Сельдерей / Фото: Credits

Долгое время считавшийся овощем, на пережевывание которого уходит больше энергии, чем он дает, сельдерей на самом деле имеет много преимуществ для здоровья. Сейте семена в теплом месте, весной и выращивайте растения в 9-сантиметровых в диаметре горшках, пока они хорошо не разовьются, прежде чем высаживать после последних заморозков. Небольшие растения могут привлекать слизней, но ростки сельдерея гораздо менее восприимчивы к повреждениям, когда они крупнее. Высаживайте в богатую, влажную почву на солнце.

Сельдерей корневой

Сельдерей корневой / Фото: Credits

Сельдерей образует большую, часто узловатую, съедобную основу. Как и в случае с сельдереем, зрелые растения обычно не трогают слизни и улитки. Посейте семена в теплом месте, ранней весной и высаживайте на солнце или в легкой тени после последнего заморозка. Выращивайте на плодородной почве и хорошо поливайте в засушливые периоды.

Мангольд

Мангольд / Фото: Credits

Как и в случае с его родственником, свеклой, редко случается, что целые растения мангольда повреждаются слизнями, хотя они могут есть молодые листья или внешние листья зрелых растений. Мангольд вынослив, и семена можно сеять в почву, но проще выращивать растения в 9-сантиметровых горшках перед посадкой весной. Выберите солнечное место с плодородной почвой, которая удерживает влагу.

Ранний картофель

Картофель / Фото: Credits

Клубни картофеля, а в плохие годы даже листья, часто поедаются слизнями. Однако ранний картофель, посаженный в марте и собранный в июне, может избежать повреждений, поскольку его сажают и выкапывают до того, как слизни станут полностью активными. Высаживайте картофель под укрытием или в контейнерах в теплице. Окучьте листву, если прогнозируются заморозки.

Цикорий салатный

Цикорий салатный / Фото: Credits

Молодые растения эндивия (цикория салатного), скорее всего, станут целью для слизней, в то время как зрелые растения не привлекают их, но могут иметь горький вкус; количество горечи зависит от сорта. Существуют сорта, подходящие для летнего урожая, например, поэтому время посева соответственно варьируется. Эндивий любит солнце и будет расти на любой почве, которая не очень сухая или заболоченная.

Чеснок

Чеснок / Фото: Credits

Часто говорят, что опрыскивание листьев растения смесью воды и чеснока отпугивает слизней и улиток, поскольку им не нравится вкус. Это может быть не совсем надежно, но объясняет, почему луковицы чеснока редко повреждаются слизнями. Чеснок, высаженный осенью, легче всего выращивать и хорошо хранить. Вы также можете сажать его весной. Сажайте гвоздику на солнце и в хорошо дренированную почву.

Травы

Базилик / Фото: Credits

Некоторые из более мягких трав, таких как фенхель, укроп, базилик и кориандр, могут привлекать слизней и улиток в молодом возрасте, поэтому их следует выращивать в контейнерах или, если их выращивать в земле, нужно будет следить за ними, пока они не созреют, но многие травы слишком сильно пахнут или жесткие, чтобы с ними справились слизни. Розмарин, мята, листовой фенхель, петрушка, майоран, тимьян, эстрагон и шалфей растут хорошо и без проблем. Все травы любят солнце и нуждаются в почве с хорошим дренажем для процветания.

Топинамбур

Топинамбур / Фото: Credits

Это небольшие съедобные клубни, родственные подсолнечникам, которые высаживают весной, они вырастают высокими и имеют желтые цветы, их собирают поздней осенью. Они могут привлекать слизней и улиток, когда из клубней, появляются новые листья, но они очень энергичны и обычно успевают вырасти быстро. Они не привередливы к типу почвы, если она хорошо дренируется, и будут расти на солнце или в легкой тени. Любые клубни, оставшиеся в земле, снова вырастут следующей весной.

Салат валерианелла

Салат валерианелла / Фото: Credits

Если салат сложно защитить от слизней, салат валерианелла может стать решением. Однако это вовсе не салат, и его часто выращивают как зимнюю и весеннюю культуру, хотя он также растет летом. Сейте семена прямо в почву или в горшки в теплице между весной и осенью. Растениям нужна плодородная, влажная почва на солнце или в полутени, и их можно собирать почти круглый год.

Лук-порей

Лук-порей / Фото: Credits

Семена лука-порея можно сеять прямо в почву, но, чтобы избежать слизней, лучше всего сеять весной в 9-сантиметровые горшки и высаживать на солнечном месте в хорошо дренированную почву, когда они достигнут высоты около 15-20 см и толщины карандаша. Хорошо поливайте их по мере роста. Во многих регионах лук-порей следует выращивать под защитной сеткой от насекомых, чтобы избежать луковой моли.

Горох

Горох / Фото: Credits

В то время как фасоль, как правило, является популярной целью для слизней и улиток на всех стадиях, горох гораздо менее подвержен повреждениям после того, как он прошел стадию прорастания. Посейте его в горшки диаметром 9 см или в желоба и высадите, когда он хорошо вырастет, чтобы свести к минимуму проблемы. Сейте партиями в богатую, хорошо дренированную почву на солнце.

Радиккьо

Радиккьо / Фото: Credits

Радиккьо — это разновидность цикория, и, как и эндивий, имеет горький вкус, который непривлекателен для слизней и улиток после стадии прорастания. Растения любят плодородную, хорошо дренированную почву и солнце, хотя летом их можно выращивать в полутени. Зимние культуры нуждаются в защите от мороза.

Кабачок

Кабачок / Фото: Credits

Растения кабачка могут быть подвержены повреждению слизняками, когда они маленькие. Тем не менее, они растут очень энергично после укоренения и имеют щетинистые листья и жесткую кожицу на плодах, которые отпугивают слизней. Некоторые сорта созревают летом, некоторые осенью, и существует множество различных форм, размеров и типов. Сейте семена весной в теплом месте, высаживайте после последних заморозков на солнечном участке в хорошо дренированную, плодородную почву и дайте им место для роста.

Сахарная кукуруза

Кукуруза / Фото: www.credits

Сахарная кукуруза — отличный овощ для выращивания, потому что свежесорванные початки имеют восхитительный вкус, а слизни редко беспокоят листья, похожие на траву. Сейте семена поздней весной в теплом месте и высаживайте после последних заморозков, блоками, на открытом солнечном участке с хорошо дренированной почвой. Растениям нужна некоторая защита от сильных ветров, но хороший поток воздуха для опыления.

Помидоры

Томаты

Всегда популярны среди овощеводов, растения томатов вообще не привлекают слизней. Созревшие плоды могут быть съедены, но обычно повреждаются только несколько плодов у земли. Если вы выращиваете томаты на улице, лучшим выбором будут устойчивые к фитофторозу сорта, но, если у вас теплица, выбор гораздо шире. Растениям нужно полное солнце и регулярный полив и подкормка.

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