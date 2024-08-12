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Они их просто не едят: 17 овощей, устойчивых к слизням

Они их просто не едят: 17 овощей, устойчивых к слизням

Фото: Credits

Слизни - настоящее бедствие для любого сада и огорода. Эти прожорливые создания могут за одну ночь лишить вас урожая и испортить настроение на весь оставшийся сезон. 

У многих овощных растений такие мягкие, сочные листья, что слизни и улитки любят есть так же, как и мы. Неудивительно, что листовая зелень, такая как салат и большинство капустных, — одни из первых, которые съедаются, и они будут продолжать представлять проблему, даже когда вырастут до полного размера. 

Однако есть овощи, которые не привлекают слизняков, а есть такие, которых они избегают. Также, чтобы обезопасить урожай от слизней, очень важно вырастить некоторые овощи большими перед посадкой и ухаживать за ними на ранних стадиях роста, защищая, пока они не станут больше и менее уязвимыми.

Gardens illustrated назвал 17 видов овощей, которым не страшны слизни. 

Артишоки

Артишоки / © Credits
Артишоки / Фото: Credits

Артишоки — многолетние растения, поэтому их легче выращивать, чем многие овощи, к тому же их не беспокоят слизни и улитки после укоренения. Они вырастают до 1,5 м в высоту и ширину, а бутоны зрелых растений собирают, когда они становятся размером с апельсин. Покупайте растения и высаживайте их с весны до начала лета в теплом солнечном месте в хорошо дренируемой почве.

Свекла

Свекла / © Credits
Свекла / Фото: Credits

Этот земляной овощ не является приоритетом для слизней, поэтому посев семян прямо в землю обычно безопасен. Однако в дождливый год, лучше всего начать с посева рассады и пересаживать более крупные растения. Свекле нужно полное солнце и рыхлая, хорошо дренированная почва.

Сельдерей

Сельдерей / © Credits
Сельдерей / Фото: Credits

Долгое время считавшийся овощем, на пережевывание которого уходит больше энергии, чем он дает, сельдерей на самом деле имеет много преимуществ для здоровья. Сейте семена в теплом месте, весной и выращивайте растения в 9-сантиметровых в диаметре горшках, пока они хорошо не разовьются, прежде чем высаживать после последних заморозков. Небольшие растения могут привлекать слизней, но ростки сельдерея гораздо менее восприимчивы к повреждениям, когда они крупнее. Высаживайте в богатую, влажную почву на солнце.

Сельдерей корневой

Сельдерей корневой / © Credits
Сельдерей корневой / Фото: Credits

Сельдерей образует большую, часто узловатую, съедобную основу. Как и в случае с сельдереем, зрелые растения обычно не трогают слизни и улитки. Посейте семена в теплом месте, ранней весной и высаживайте на солнце или в легкой тени после последнего заморозка. Выращивайте на плодородной почве и хорошо поливайте в засушливые периоды.

Мангольд

Мангольд / © Credits
Мангольд / Фото: Credits

Как и в случае с его родственником, свеклой, редко случается, что целые растения мангольда повреждаются слизнями, хотя они могут есть молодые листья или внешние листья зрелых растений. Мангольд вынослив, и семена можно сеять в почву, но проще выращивать растения в 9-сантиметровых горшках перед посадкой весной. Выберите солнечное место с плодородной почвой, которая удерживает влагу.

Ранний картофель

Картофель / © Credits
Картофель / Фото: Credits

Клубни картофеля, а в плохие годы даже листья, часто поедаются слизнями. Однако ранний картофель, посаженный в марте и собранный в июне, может избежать повреждений, поскольку его сажают и выкапывают до того, как слизни станут полностью активными. Высаживайте картофель под укрытием или в контейнерах в теплице. Окучьте листву, если прогнозируются заморозки.

Цикорий салатный

Цикорий салатный / © Credits
Цикорий салатный / Фото: Credits

Молодые растения эндивия (цикория салатного), скорее всего, станут целью для слизней, в то время как зрелые растения не привлекают их, но могут иметь горький вкус; количество горечи зависит от сорта. Существуют сорта, подходящие для летнего урожая, например, поэтому время посева соответственно варьируется. Эндивий любит солнце и будет расти на любой почве, которая не очень сухая или заболоченная.

Чеснок

Чеснок / © Credits
Чеснок / Фото: Credits

Часто говорят, что опрыскивание листьев растения смесью воды и чеснока отпугивает слизней и улиток, поскольку им не нравится вкус. Это может быть не совсем надежно, но объясняет, почему луковицы чеснока редко повреждаются слизнями. Чеснок, высаженный осенью, легче всего выращивать и хорошо хранить. Вы также можете сажать его весной. Сажайте гвоздику на солнце и в хорошо дренированную почву.

Травы

Базилик / © Credits
Базилик / Фото: Credits

Некоторые из более мягких трав, таких как фенхель, укроп, базилик и кориандр, могут привлекать слизней и улиток в молодом возрасте, поэтому их следует выращивать в контейнерах или, если их выращивать в земле, нужно будет следить за ними, пока они не созреют, но многие травы слишком сильно пахнут или жесткие, чтобы с ними справились слизни. Розмарин, мята, листовой фенхель, петрушка, майоран, тимьян, эстрагон и шалфей растут хорошо и без проблем. Все травы любят солнце и нуждаются в почве с хорошим дренажем для процветания.

Топинамбур

Топинамбур / © Credits
Топинамбур / Фото: Credits

Это небольшие съедобные клубни, родственные подсолнечникам, которые высаживают весной, они вырастают высокими и имеют желтые цветы, их собирают поздней осенью. Они могут привлекать слизней и улиток, когда из клубней, появляются новые листья, но они очень энергичны и обычно успевают вырасти быстро. Они не привередливы к типу почвы, если она хорошо дренируется, и будут расти на солнце или в легкой тени. Любые клубни, оставшиеся в земле, снова вырастут следующей весной.

Салат валерианелла

Салат валерианелла / © Credits
Салат валерианелла / Фото: Credits

Если салат сложно защитить от слизней, салат валерианелла может стать решением. Однако это вовсе не салат, и его часто выращивают как зимнюю и весеннюю культуру, хотя он также растет летом. Сейте семена прямо в почву или в горшки в теплице между весной и осенью. Растениям нужна плодородная, влажная почва на солнце или в полутени, и их можно собирать почти круглый год.

Лук-порей

Лук-порей / © Credits
Лук-порей / Фото: Credits

Семена лука-порея можно сеять прямо в почву, но, чтобы избежать слизней, лучше всего сеять весной в 9-сантиметровые горшки и высаживать на солнечном месте в хорошо дренированную почву, когда они достигнут высоты около 15-20 см и толщины карандаша. Хорошо поливайте их по мере роста. Во многих регионах лук-порей следует выращивать под защитной сеткой от насекомых, чтобы избежать луковой моли.

Горох

Горох / © Credits
Горох / Фото: Credits

В то время как фасоль, как правило, является популярной целью для слизней и улиток на всех стадиях, горох гораздо менее подвержен повреждениям после того, как он прошел стадию прорастания. Посейте его в горшки диаметром 9 см или в желоба и высадите, когда он хорошо вырастет, чтобы свести к минимуму проблемы. Сейте партиями в богатую, хорошо дренированную почву на солнце.

Радиккьо

Радиккьо / © Credits
Радиккьо / Фото: Credits

Радиккьо — это разновидность цикория, и, как и эндивий, имеет горький вкус, который непривлекателен для слизней и улиток после стадии прорастания. Растения любят плодородную, хорошо дренированную почву и солнце, хотя летом их можно выращивать в полутени. Зимние культуры нуждаются в защите от мороза.

Кабачок

Кабачок / © Credits
Кабачок / Фото: Credits

Растения кабачка могут быть подвержены повреждению слизняками, когда они маленькие. Тем не менее, они растут очень энергично после укоренения и имеют щетинистые листья и жесткую кожицу на плодах, которые отпугивают слизней. Некоторые сорта созревают летом, некоторые осенью, и существует множество различных форм, размеров и типов. Сейте семена весной в теплом месте, высаживайте после последних заморозков на солнечном участке в хорошо дренированную, плодородную почву и дайте им место для роста.

Сахарная кукуруза

Кукуруза / © www.credits
Кукуруза / Фото: www.credits

Сахарная кукуруза — отличный овощ для выращивания, потому что свежесорванные початки имеют восхитительный вкус, а слизни редко беспокоят листья, похожие на траву. Сейте семена поздней весной в теплом месте и высаживайте после последних заморозков, блоками, на открытом солнечном участке с хорошо дренированной почвой. Растениям нужна некоторая защита от сильных ветров, но хороший поток воздуха для опыления.

Помидоры

Томаты / ©
Томаты

Всегда популярны среди овощеводов, растения томатов вообще не привлекают слизней. Созревшие плоды могут быть съедены, но обычно повреждаются только несколько плодов у земли. Если вы выращиваете томаты на улице, лучшим выбором будут устойчивые к фитофторозу сорта, но, если у вас теплица, выбор гораздо шире. Растениям нужно полное солнце и регулярный полив и подкормка.

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