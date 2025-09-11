Они могут быть опасными: что необходимо сделать, если в вашем саду есть фруктовые деревья

Яблоня / © www.credits

Фруктовые деревья - желанные гости в наших садах, весной они дарят нам цветы, а осенью — вкусные плоды. Но, как и любые растения в саду, эти деревья нуждаются во внимании.

Эксперты предупредили Ехргеѕѕ.co.uk, что фруктовые деревья осенью требуют особого ухода, и объяснили, что нужно сделать.

Проблемы, которые могут возникнуть из-за присутствия в ваших садах фруктовых деревьев, могут быть вызваны опавшими плодами. Люди могут пренебрегать сбором опавшего фрукта, когда это кажется ненужной работой. Однако на самом деле жизненно важно удалять гнилые фрукты. Они могут привлекать не только ос и шершней, но и крыс. Но этого можно легко избежать, быстро собрав и удалив плоды. Вот почему это важно.

Привлечение вредителей

Насекомые любят свежие и только что гниющие фрукты, что может привести к укусам. Однако большей проблемой являются такие вредители, как крысы.

Болезни

Опавшие фрукты, оставленные гнить, являются рассадником многих бактерий и грибков, которые затем могут распространиться на само дерево и соседние здоровые растения. Если ваше дерево заболеет и потребует удаления, расходы могут быть значительными.

Рост сорняков

Если опавшие фрукты не удалять, сорняки могут расти вокруг фруктовых деревьев, поскольку почва получает больше богатых органических веществ. Удаление сорняков можно выполнить самостоятельно, но как только они укоренились на определенном участке, это, как правило, становится постоянной работой.

Уничтожают ваш газон

Опавшие фрукты блокируют солнечный свет и воздух от попадания их в траву и сплющивают листья, повреждая или даже убивая вашу траву через два дня. Стоимость восстановления газона может быть значительной, и может потребоваться повторное покрытие дерном.

Рассада для определенных видов деревьев

Оставляя фрукты на газоне, вы можете быстро распространить семена, пока весь ваш сад не будет заполнен саженцами фруктовых деревьев. Такие виды, как яблони, могут быстро распространяться.