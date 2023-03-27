Они могут уничтожить весь урожай: королевские садоводы назвали четыре главные болезни помидоров

Помидоры — очень благодарные растения. Всего пара кустов дает плоды в течение всего сезона. Тем не менее они могут страдать от ряда проблем, в том числе от болезней и вредителей.

После долгих усилий по выращиванию помидоров из семян до плодов очень обидно будет обнаружить, что будущий урожай под угрозой из-за болезней и вредителей.

Королевское садоводческое общество (RHS) рассказало Еxpress.co.uk о множестве проблем, с которыми сталкиваются садоводы в процессе выращивания помидоров. Специалисты назвали четыре главных проблемы, которые могут стать между вами и вашим урожаем помидоров.

Листовая плесень томатов

Фото: Credits

Листовая плесень томатов — это грибковое заболевание, поражающее листву томатов и чаще встречающееся у растений, выращенных в теплице.

Согласно листовой плесени томатов часто путают с другими заболеваниями, такими как фитофтороз томатов. Первые симптомы листовой плесени часто можно обнаружить в апреле или мае, но чаще всего они обнаруживаются в июне и июле, развиваясь довольно быстро, поэтому важно постоянно проверять растения.

Вначале можно заметить появление желтых пятен на поверхности листа, рост плесени на нижней поверхности, коричневую окраску листьев или их сморщивание, а также задержку роста.

Если вы обнаружите на своих помидорах листовую плесень, королевские садоводы рекомендует обеспечить достаточную вентиляцию, если вы выращиваете помидоры в теплице, и избегать намокания листьев при поливе. Также следует избегать температур выше 21°C, а садоводы должны обрывать зараженные листья, как только они появляются.

Фитофтороз томатов

Фото: Credits

Фитофтороз томатов поражает как листву, так и плоды, вызывая гниение, и чаще всего встречается в теплую влажную погоду ближе к концу лета.

В королевском обществе садоводов заявили, что иногда фитофтороз томатов может привести к полной потере урожая, особенно у томатов, выращиваемых на открытом воздухе.

Хотя нет лекарства от болезни, когда она уже поразила кусты томатов, есть простые способы помочь справиться с ней. Это включает в себя контроль температуры и уровня солнечного света, тщательно избегая крайностей.

Избегайте беспорядочного полива, и, если растения становятся слишком сухими, не заливайте их, а постепенно восстанавливайте уровень влажности почвы. Не храните в теплице гербициды, газонные сорняки и кормовые продукты. Также избегайте контакта помидоров со скошенной травой, если газон недавно был обработан.

Вирусы помидоров

Фото: Credits

Существует ряд томатных вирусов, о которых следует знать, и, по словам профессионалов, они оставляют мозаичные узоры на листьях томатов и вызывают задержку роста.

В мире насчитывается более 20 вирусов, но наиболее распространенными являются вирус табачной мозаики, вирус мозаики томата, вирус пятнистого увядания томата, вирус мозаики пепино и вирус мозаики огурца.

В RHS рекомендуют немедленно удалить растения с симптомами, так как они будут служить источником инфекции для других здоровых растений помидоров поблизости.

После контакта с зараженными растениями вымойте руки и инструменты в горячей мыльной воде. В качестве дополнительной меры предосторожности стерилизуйте инструменты в дезинфицирующем средстве.

Садоводы также должны избегать выращивания других восприимчивых к этим вирусам растений в непосредственной близости.

Вредители томатов

Фото: Credits

Вредителей, таких как тля, привлекает желтый цвет цветков помидоров, и они любят высасывать сок из молодых листьев и плодов.

Колонии тли обычно можно увидеть невооруженным глазом, и они могут вызывать задержку роста со скручивающимися или деформированными листьями.

Они также часто выделяют липкую падь, на которой может расти черная сажистая плесень, причем не только на помидорах процветает тля, но и на других плодах.

Чтобы помочь избавиться от них, раздавите их большим и указательным пальцами или запустите в сад естественных врагов тли, таких как божьи коровки и жужелицы.

Читайте также: