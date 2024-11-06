Они могут замерзнуть: 7 растений, которые нужно подготовить к зиме 

Примите меры по защите этих популярных растений осенью, прежде чем температура резко упадет, и они вернутся здоровыми и сильными весной.

Подготовка к зиме — это процесс защиты определенных садовых растений от суровой зимней погоды. Хотя необязательно защищать все ваши растения от низких температур, более уязвимые сорта выиграют от этого дополнительного шага. Защита растений осенью, до наступления заморозков, гарантирует, что они останутся здоровыми и будут хорошо расти весной.

В GardeningKnowHow назвали растения, которые требуют особого внимания при подготовке сада к зиме.

Подготовка к зиме многолетних растений может показаться сложной задачей, но в сильные морозы это может спасти им жизнь. Вы можете избежать многих хлопот по подготовке сада к зиме, высаживая только морозостойкие растения, соответствующие вашей климатической зоне. Но у большинства садоводов есть более теплолюбивые растения, которым пойдет на пользу небольшая подготовка к зиме.

Эти семь групп растений будут вам благодарны за небольшую дополнительную защиту перед наступлением заморозков.

Молодые деревья

Утепление молодых деревьев, особенно фруктовых, может быть полезна для защиты их от холодной погоды. Лучше всего сделать это до первых заморозков, но определенно до первых сильных морозов. Самое главное — избегать обрезки, которая может привести к новому росту, поврежденному низкими температурами.

Оберните нижнюю Это предотвратит повреждения от замерзания и оттаивания.

Еще один хороший способ защиты молодых деревьев от холода — создать конструкцию вокруг ствола с помощью колышков. Оберните колья мешковиной или пластиком. В качестве альтернативы создайте конструкцию из проволочной сетки и наполните ее листьями.

7 растений, которые нужно подготовить к зиме / Фото: Credits

Розы

Продолжайте поливать розы их в течение всего сезона, но прекратите удобрять за шесть недель до даты первых заморозков в вашем регионе. Обрежьте все побеги, которые выглядят больными или погибшими.

Примерно во время или сразу после первых заморозков сезона мульчируйте кусты роз до соединения между подвоем и главным стеблем. Если в вашем регионе очень холодно, огородите небольшие кусты роз сеткой или клетками и наполните их листьями или соломой для дополнительной защиты.

Если вы выращиваете плетистые розы, пригните их к земле и накройте листьями или другим типом мульчи.

Травы

Многие травы переживут несколько заморозков, что даст вам более длительный урожай. Базилик — одна из трав, которая не выживет, поэтому соберите его до первых заморозков или занесите в помещение.

Зимующие травы, такие как орегано и петрушка, если обеспечить им небольшую защиту, продлят свой вегетационный период. Укрывайте их в ночи, когда ожидаются заморозки. Подойдет простая простыня, но вы также можете использовать укрытия для растений или укрытия рядов. Петрушка особенно вынослива и часто переживает заморозки без защиты.

7 растений, которые нужно подготовить к зиме / Фото: Credits

Ягоды

Ягодам и мелким плодам полезна некоторая зимняя подготовка, которая снизит риск повреждения холодом и улучшит урожайность в следующем году. Мульчируйте растения клубники и не торопитесь раскрывать их весной. Слишком раннее воздействие низких температур может повредить почки.

Обрезайте стебли малины и ежевики осенью, чтобы уменьшить повреждение от холода. Ягоды в следующем году будут развиваться на новых побегах. Защитите кусты черники мульчей, чтобы изолировать корни. Оберните молодые кусты в пластик или мешковину, если у вас очень холодные зимы.

Многие сорта винограда морозостойки, но если у вас более нежный сорт, пригните лозы к земле и покройте их почвой и мульчей.

7 растений, которые нужно подготовить к зиме / Фото: Credits

Многолетние растения с поверхностной корневой системой

Если вы выращиваете многолетние растения, подходящие для вашей зоны морозостойкости, они должны пережить зиму. Однако, несмотря на морозостойкость, некоторые многолетние растения имеют неглубокие корни и уязвимы к морозу. Колебания температуры зимой приводят к циклам замерзания-оттаивания. Повторяющееся расширение и сжатие почвы выталкивает крону, а иногда и корни растений из земли, нанося значительный ущерб.

Мульчируйте почву вокруг многолетних растений с поверхностной корневой системой на глубину около 10 см, чтобы защитить их от этого явления. Хорошо дренированная почва также помогает минимизировать риск. Плохой дренаж приводит к заболачиванию почвы, которая с большей вероятностью замерзнет и оттает несколько раз в течение зимы.

Некоторые примеры многолетних растений с неглубокими корнями, которые могут выиграть от мульчирования, включают коралловые колокольчики, кореопсис, маргаритку Шаста, игольницу, пенный цветок и бадан.

Тропические растения

Тропические растения не переживают зиму в большинстве садов и могут даже не пережить легкий мороз. Если вы выращиваете такие растения, как гибискус, райская птица и бугенвиллия, вы не можете готовить их к зиме на улице и ожидать, что они выживут.

Вы можете держать эти растения горшках в помещении. Занесите их в помещение до того, как ночная температура опустится ниже 10°C. Поместите их в светлое, теплое место, в идеале с влажностью около 50%, чтобы имитировать тропические условия. Немного сократите полив, так как растениям требуется меньше влаги в период покоя, но поддерживайте достаточную влажность, чтобы предотвратить высыхание.

Крупные тропические растения или те, которые высажены прямо в землю, накройте их морозостойкими одеялами или мешковиной, когда ожидаются заморозки. Добавление толстого слоя мульчи вокруг основания может изолировать корни и сохранить почву теплее.

Летние луковицы

Подготовьте к зиме луковичные растения, цветущие летом, такие как георгины, гладиолусы, бегонии, канны и каладиумы, выкопав их и поместив на хранение до весны.

Начните с осторожного выкапывания луковиц после того, как от первых заморозков почернеют листья. Осторожно стряхните лишнюю почву, не повреждая луковицы, и дайте им высохнуть в прохладном затененном месте в течение нескольких дней, чтобы предотвратить появление плесени. Осмотрите на предмет наличия поврежденных или больных луковиц и удалите их, чтобы не повредить другие.

После высыхания храните луковицы в контейнере, наполненном торфяным мхом, опилками или вермикулитом, который помогает поддерживать влажность, не становясь слишком сырым. Поместите контейнер в прохладное, сухое, непромерзающее место, в идеале при температуре от от 4 до 10 °C.

Периодически проверяйте в течение зимы, удаляя все луковицы с признаками гниения. К весне ваши здоровые, сохраненные луковицы будут готовы к пересадке.

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