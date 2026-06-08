Они не друзья: 10 растений, которые нельзя сажать рядом с томатами

10 растений, которые нельзя сажать рядом с томатами / © Credits

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Томаты — одна из самых любимых культур домашнего огородничества. Они кажутся неприхотливыми, но на самом деле очень чувствительны к «соседям» по грядке. Издание Martha Stewart рассказало, что некоторые растения могут подавлять рост томатов из-за выделения природных веществ в почву, другие же забирают питательные элементы, затеняют или становятся источником общих вредителей и болезней. В результате даже крепкая рассада может давать более слабый урожай, если рядом «не те» культуры.

Фенхель выделяет в почву вещества, которые подавляют рост других растений. Для томатов это означает прямое торможение развития корневой системы и снижение урожайности. Капустные культуры активно конкурируют с томатами за питательные вещества. К тому же их раскидистые листья могут физически «давить» на пространство и затруднять нормальный рост. Фасоль (вьющаяся). Несмотря на популярность в смешанном садоводстве, вьющаяся фасоль может чрезмерно разрастаться, создавать тень и забирать воду и минералы у томатов. Укроп. Хотя многие травы являются хорошими соседями для томатов, укроп — исключение. Взрослое растение может подавлять развитие корней и конкурировать за питательные вещества. Кукуруза. Высокие стебли кукурузы создают плотную тень и лишают томаты необходимого солнца. А без 6-8 часов света в день их развитие значительно замедляется. Бамия. Из-за своего высокого роста и густой листвы бамия может затенять томаты, а это влияет на формирование плодов и общий урожай. Картофель — это одна из самых рискованных комбинаций. Картофель и томаты относятся к одному семейству пасленовых, поэтому имеют общих вредителей и болезни, в частности риск поражения фитофторозом. Брокколи — так называемые «тяжелые потребители» почвы. Брокколи активно истощает землю, забирает питательные вещества, необходимые томатам для роста и плодоношения. Цветная капуста. Кроме конкуренции за ресурсы, может привлекать таких вредителей, как тля и гусеницы, которые легко переходят и на томаты. Баклажан — еще один представитель пасленовых, который не только конкурирует за питание, но и может передавать общие грибковые заболевания, в частности фитофтору, что проявляется в виде потемнения и гниения плодов.

Хороший урожай томатов — это не только полив и удобрения, но и грамотное планирование пространства. Понимание того, какие растения конкурируют или конфликтуют между собой, помогает избежать скрытых потерь и получить сильные, здоровые плоды.

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