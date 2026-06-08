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Они не друзья: 10 растений, которые нельзя сажать рядом с томатами
Идеальный томатный сезон начинается не только с солнца, воды и правильного сорта. То, что растет рядом, может либо усилить урожай, либо незаметно его «затормозить».
Томаты — одна из самых любимых культур домашнего огородничества. Они кажутся неприхотливыми, но на самом деле очень чувствительны к «соседям» по грядке. Издание Martha Stewart рассказало, что некоторые растения могут подавлять рост томатов из-за выделения природных веществ в почву, другие же забирают питательные элементы, затеняют или становятся источником общих вредителей и болезней. В результате даже крепкая рассада может давать более слабый урожай, если рядом «не те» культуры.
Фенхель выделяет в почву вещества, которые подавляют рост других растений. Для томатов это означает прямое торможение развития корневой системы и снижение урожайности.
Капустные культуры активно конкурируют с томатами за питательные вещества. К тому же их раскидистые листья могут физически «давить» на пространство и затруднять нормальный рост.
Фасоль (вьющаяся). Несмотря на популярность в смешанном садоводстве, вьющаяся фасоль может чрезмерно разрастаться, создавать тень и забирать воду и минералы у томатов.
Укроп. Хотя многие травы являются хорошими соседями для томатов, укроп — исключение. Взрослое растение может подавлять развитие корней и конкурировать за питательные вещества.
Кукуруза. Высокие стебли кукурузы создают плотную тень и лишают томаты необходимого солнца. А без 6-8 часов света в день их развитие значительно замедляется.
Бамия. Из-за своего высокого роста и густой листвы бамия может затенять томаты, а это влияет на формирование плодов и общий урожай.
Картофель — это одна из самых рискованных комбинаций. Картофель и томаты относятся к одному семейству пасленовых, поэтому имеют общих вредителей и болезни, в частности риск поражения фитофторозом.
Брокколи — так называемые «тяжелые потребители» почвы. Брокколи активно истощает землю, забирает питательные вещества, необходимые томатам для роста и плодоношения.
Цветная капуста. Кроме конкуренции за ресурсы, может привлекать таких вредителей, как тля и гусеницы, которые легко переходят и на томаты.
Баклажан — еще один представитель пасленовых, который не только конкурирует за питание, но и может передавать общие грибковые заболевания, в частности фитофтору, что проявляется в виде потемнения и гниения плодов.
Хороший урожай томатов — это не только полив и удобрения, но и грамотное планирование пространства. Понимание того, какие растения конкурируют или конфликтуют между собой, помогает избежать скрытых потерь и получить сильные, здоровые плоды.