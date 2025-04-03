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Они не смогут его испортить: как сделать газон идеальным для домашних животных
Стоит добавить всего четыре растения к своему газону, чтобы увидеть, как он обогатится, и даже ваша любимая собака этому не помешает.
Иметь газон, не требующий постоянного кошения и который не смогут испортить собаки, даже если они очень любят копать землю, — настоящая мечта садовода.
Поэтому Еxpress.co.uk рекомендует воспользоваться советами знаменитого садовода Монти Дона и добавить всего четыре растения к своему газону, чтобы увидеть, как он обогатится, и даже ваша любимая собака этому не помешает.
По мнению Монти Дона, крепкий газон должен быть полон ромашек, клевера, одуванчиков и райграса, обычно встречающихся в общественных местах. Это также будет дружелюбно собакам.
Ромашки
Ромашки — многолетнее растение, которое в основном встречается на коротких дернинах, они цветут с марта по октябрь, но преимущественно с апреля по июнь.
Клевер
Клевер является прекрасным сидератом, хорошо растет на низкоплодородной почве. Они быстро растут и фиксируют азот в своих корнях, питая последующую культуру после закапывания.
Одуванчики
Одуванчики — многолетнее растение с крепким стержневым корнем. Они цветут с мая по октябрь, но наиболее обильно в мае и июне. Похоже, периоды низких температур усиливают цветение, но продолжительность светового дня не имеет большого влияния.
Райграс
Райграс — это многолетняя трава с волокнистыми корнями. Наиболее ранние сорта цветут в мае, но цветение разных сортов продолжается на протяжении всего лета.
Лучший газон для собак достаточно скромный, он сочетает в себе только крепкие травы и лучшие растения сада — ромашки, одуванчики и клевер.
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