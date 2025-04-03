Они не смогут его испортить: как сделать газон идеальным для домашних животных

Собака / © ТСН

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Содержание Ромашки Клевер Одуванчики Райграс

Иметь газон, не требующий постоянного кошения и который не смогут испортить собаки, даже если они очень любят копать землю, — настоящая мечта садовода.

Поэтому Еxpress.co.uk рекомендует воспользоваться советами знаменитого садовода Монти Дона и добавить всего четыре растения к своему газону, чтобы увидеть, как он обогатится, и даже ваша любимая собака этому не помешает.

По мнению Монти Дона, крепкий газон должен быть полон ромашек, клевера, одуванчиков и райграса, обычно встречающихся в общественных местах. Это также будет дружелюбно собакам.

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Ромашки

Ромашки — многолетнее растение, которое в основном встречается на коротких дернинах, они цветут с марта по октябрь, но преимущественно с апреля по июнь.

Клевер

Клевер является прекрасным сидератом, хорошо растет на низкоплодородной почве. Они быстро растут и фиксируют азот в своих корнях, питая последующую культуру после закапывания.

Одуванчики

Одуванчик / © Associated Press

Одуванчики — многолетнее растение с крепким стержневым корнем. Они цветут с мая по октябрь, но наиболее обильно в мае и июне. Похоже, периоды низких температур усиливают цветение, но продолжительность светового дня не имеет большого влияния.

Райграс

Райграс — это многолетняя трава с волокнистыми корнями. Наиболее ранние сорта цветут в мае, но цветение разных сортов продолжается на протяжении всего лета.

Лучший газон для собак достаточно скромный, он сочетает в себе только крепкие травы и лучшие растения сада — ромашки, одуванчики и клевер.

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