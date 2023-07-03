Организовать на садовом участке регулярный полив не всегда возможно. Поэтому, когда наступает длительный период жаркой и засушливой погоды, садоводы начинают беспокоиться о своих растениях.

Если у вас нет полива или участок слишком большой, чтобы поливать его часто и обильно, вы должны позаботиться о сохранении влаги в своем саду и огороде.

Как это сделать, рассказал эксперт по климатическим изменениям Ким Стоддарт, который в интервью Express.co.uk назвал пять действенных способов увлажнить свой участок без полива.

Мульчируйте

По словам Кима, тонкий слой мульчи толщиной около одного сантиметра может помочь защитить почву и дольше удерживать влагу в земле. Это особенно полезно для действительно влаголюбивых растений, таких как помидоры или перец.

Мульча может быть компостом, картоном, листовой гнилью, древесной стружкой, скошенной травой, окопником, водорослями, шерстью или даже отработанной листвой растений - все это можно использовать.

Не копайте

По словам эксперта по садоводству, хорошо компостированная, не перекапываемая почва имеет лучшую структуру и способность удерживать и удерживать воду дольше.

Если вы рыхлите землю, вы нарушаете тонкий природный баланс и добавляете себе больше работы. Например, микоризные грибы могут связываться с корнями растений, чтобы помочь им найти пищу или воду, но такая грибница погибнет, если вы ее побеспокоите вскапыванием.

Они не засохнут: 5 надежных способов увлажнения растений без регулярного полива / Фото: Credits

Лейте в корень

Если у вас нет автоматического полива и вы поливаете растения вручную, делайте это правильно. Хорошо известно, что растения следует поливать рано утром или поздно вечером, чтобы свести к минимуму испарение. Эксперт также рекомендовал направлять воду на землю возле корня, а не на листву растений.

Если ваша земля очень сухая, вода может скапливаться на поверхности. Поверхностный полив — это именно то, что быстро высыхает от яркого летнего солнца. Чтобы этого избежать, поливайте в два приема, вначале увлажните верхний слой почвы, а, когда вода немного впитается, полейте более обильно, чтобы влага прошла вглубь.

Позвольте им ползти по земле

Помидорам и огурцам можно позволить ползти по земле, тогда стебли будут укореняться и дополнительно впитывать влагу из почвы, одновременно укрывая ее и защищая от высыхания.

Тренируйте свои растения

Растения, которые слишком избалованы обильным поливом и удобрениями, нуждаются в вашем внимании и в результате становятся менее устойчивыми. Их корни становятся более мелкими и менее способными искать естественные симбиотические отношения под землей, которые могут прийти им на помощь. Поэтому до наступления засушливых дней постарайтесь не избаловать ваши растения обильным поливом. Чем меньше влаги они будут получать, тем устойчивее будут к засухе.

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